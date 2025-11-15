Landmark 35 - "Biểu tượng kiêu hãnh, dấu ấn tinh hoa" tại Hạ Long

Giữa nhịp sống sôi động của thành phố biển, một “định nghĩa mới” về sự sang trọng đang dần hình thành. Không còn là những khu căn hộ chỉ để ở, mà là không gian sống biểu trưng cho phong cách, gu thẩm mỹ và vị thế của chủ sở hữu.

NHU CẦU SỞ HỮU KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP KHÁC BIỆT CỦA GIỚI TINH HOA

Hạ Long đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn là đô thị năng động, nơi hội tụ những cư dân thành đạt với lối sống tinh tế. Đi kèm quá trình đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng, nhu cầu về không gian sống ngày càng được nâng cao, đặc biệt là ở phân khúc hạng sang - nơi giá trị được đo bằng trải nghiệm sống và đẳng cấp cá nhân.

Giới tinh hoa Hạ Long hôm nay không chỉ tìm kiếm một nơi để an cư, mà còn tìm kiếm một không gian thể hiện phong cách sống và vị thế. Họ mong muốn một chốn về nằm giữa trung tâm - nơi thời gian được tiết kiệm tối đa, mọi tiện ích đều trong tầm tay và từng chi tiết trong căn hộ đều được chăm chút để mang đến cảm giác thư thái, riêng tư và sang trọng.

Landmark 35 - Điểm sáng mới trên thị trường bất động sản thành phố.

Sự sang trọng ấy không nằm ở vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà là sự tinh tế trong trải nghiệm: Từ việc ngắm bình minh trên vịnh di sản, tận hưởng tiện ích cao cấp trong nội khu, cho đến cảm giác an tâm khi sống giữa cộng đồng cư dân cao cấp. Và hơn hết, một bất động sản biểu tượng tại vị trí trung tâm luôn là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho thành tựu và vị thế của chủ nhân.

LANDMARK 35 - BIỂU TƯỢNG SỐNG HẠNG SANG TẠI TRÁI TIM HẠ LONG

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu (Global Invest) và Công ty Cổ phần IGGHALONG (IGGHALONG) - hai đơn vị uy tín với nhiều dự án thành công tại Quảng Ninh như Ghome Ha Long và Misaki Tower, Landmark 35 được định vị trở thành công trình biểu tượng mới về phong cách sống hạng sang tại thành phố biển.

Tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, Landmark 35 sở hữu vị trí được xem là “khu đất vàng” của thành phố, nơi quỹ đất trung tâm ngày càng trở nên khan hiếm. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới các khu hành chính, thương mại, giáo dục và vui chơi giải trí chỉ trong 5 - 10 phút di chuyển, mang lại lợi thế lớn về thời gian và trải nghiệm sống.

Những trải nghiệm cao cấp và tiện ích cho cư dân Landmark 35.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống đẳng cấp, Landmark 35 mang đến chuỗi tiện ích “luxury độc bản” dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa: khu sảnh đón sang trọng, bể bơi vô cực, sky bar, khu gym - spa cao cấp, khu vui chơi trẻ em và cảnh quan nội khu được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi tiện ích đều được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn - nơi cư dân có thể tận hưởng sự thư giãn, riêng tư và tiện nghi ngay trong tòa nhà của mình.

TẦM NHÌN BIỂU TƯỢNG, GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Landmark 35 như một điểm sáng đầy kiêu hãnh, một công trình kiến trúc độc đáo không chỉ bằng bằng vật liệu cao cấp mà bằng cả tâm huyết, nhằm đáp ứng trọn vẹn những khát khao về một cuộc sống sang trọng thực thụ giữa phố thị phồn hoa.

Với tâm huyết và kinh nghiệm hơn 18 năm phát triển nhà ở đô thị, Global Invest đã xây dựng được hệ tiêu chuẩn sản phẩm riêng, từ quy trình triển khai, quản lý cho đến chăm sóc cư dân. Sự hợp tác với IGG Hạ Long - đơn vị am hiểu thị trường Quảng Ninh, càng củng cố nền tảng để Landmark 35 trở thành một công trình biểu tượng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và định hình lại chuẩn sống hạng sang tại Hạ Long.

Khi hoàn thiện, Landmark 35 được kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào mới của thành phố - một biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, tiện nghi và tinh tế, dành riêng cho những chủ nhân mong muốn tận hưởng “chất sống hạng sang” ngay tại trái tim Hạ Long.