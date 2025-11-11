Sáng ngày 9/11/2025 tại Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm mới và Trao giải thưởng chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025”, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (9/11/1990 - 9/11/2025).

Năm 2025 được xác định là dấu mốc đặc biệt đối với Yến sào Khánh Hòa - 35 năm kiên định với sứ mệnh khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, đồng thời cũng là năm khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Dựa trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực khai thác và chế biến Yến sào. Đây cũng là dịp để Công ty gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ, quý đối tác, khách hàng thân thiết đã đồng hành, vun đắp cho thương hiệu Yến sào Khánh Hòa phát triển bền vững.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định: “Dấu mốc 35 năm là niềm tự hào nhưng cũng là động lực để Yến sào Khánh Hòa tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh đầu tư công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng; mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm yến sào tinh túy, tiện ích và tốt cho sức khỏe.”

RA MẮT SẢN PHẨM MỚI – DẤU MỐC SÁNG TẠO CHO HÀNH TRÌNH VƯƠN XA

Tại buổi lễ, Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt sản phẩm mới mang tính đột phá do hai đơn vị thành viên phát triển:

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa ra mắt sản phẩm: Mặt nạ Yến sào Sanest - sản phẩm kết hợp giữa tinh hoa yến sào và công nghệ chăm sóc da hiện đại, nước uống dành cho người vận động SKH-LIFE, cung cấp năng lượng và khoáng chất cho người luyện tập thể thao.

Công ty CP NGK Sanna Khánh Hòa ra mắt 3 dòng sản phẩm mẫu mã bao bì mới: Nước rong biển đóng lon, nước chanh dây đóng lon và nước ion kiềm đóng chai PET hướng đến lối sống xanh, lành mạnh.

Các sản phẩm không chỉ khẳng định nỗ lực nghiên cứu và sáng tạo mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược “đa dạng hóa sản phẩm, hội nhập quốc tế, phát triển bền vững” của Yến sào Khánh Hòa.

Lễ ký kết hợp, tác phát triển sản phẩm mới giữa Yến sào Khánh Hòa và các đối tác chiến lược đã được thực hiện mở ra những hướng đi mới trong việc mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và lan tỏa giá trị thương hiệu. Các đối tác chiến lược trong lễ ký kết gồm: Công ty TNHH TM&DV TYMY, Công ty TNHH Hoàng Đại Dương, Công ty TNHH MTV Hiếu Phát NH.

TRI ÂN KHÁCH HÀNG - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

Bên cạnh hoạt động ra mắt sản phẩm, sự kiện còn là dịp tổng kết và trao giải “Chương trình Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest - Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia năm 2025”, được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5/6 đến 10/11/2025. Chương trình với gần 7 triệu giải thưởng có tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng.

Sau hơn 5 tháng diễn ra, chương trình đã chính thức khép lại với hàng triệu lượt tham gia và toàn bộ các giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng bao gồm 01 Mercedes C300 AMG, 01 Honda HR-V, 6 Kia new Sonet, 5 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 8 iPhone 16, 8 iPad Air M2, 16 TV Sony 4K cùng nhiều giải thưởng giá trị từ Yến sào Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Trâm (Khánh Hòa) trúng giải Đặc biệt: xe Mercedes C300 AMG.

Ông Lê Phú Thành (Hồ Chí Minh) trúng Giải Nhất: xe Honda HR-V.

Tại buổi lễ, Công ty đã chúc mừng và trao thưởng cho khách hàng Bà Nguyễn Thị Trâm (P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa) đã may mắn trúng giải Đặc biệt – 01 xe Mercedes C300 AMG, và khách hàng Ông Lê Phú Thành (Hồ Chí Minh) trúng giải Nhất – 01 xe Honda HR-V. Hành trình tri ân khép lại, nhưng tình cảm, niềm tin và sự gắn bó giữa Yến sào Khánh Hòa với hàng triệu khách hàng vẫn tiếp tục lan tỏa, kết nối giá trị, niềm tin và tự hào thương hiệu Quốc gia.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa, Đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 8/11/2025 với rất nhiều cảm xúc cùng với đó Yến sào Khánh Hòa đã trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại: phường Tây Nha Trang, xã Khánh Vĩnh, xã Nam Cam Ranh, xã Suối Hiệp và phường Đông Ninh Hòa. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng kèm tập vở và sản phẩm dinh dưỡng Yến sào Khánh Hòa, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội mà công ty luôn gìn giữ suốt nhiều năm qua. Qua đó, thể hiện ý nghĩa nhân văn “Kinh doanh gắn liền với phụng sự cộng đồng”.

Yến sào Khánh Hòa ghi dấu mốc 35 năm xây dựng và phát triển, mở ra một giai đoạn mới, hội nhập và khẳng định thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Yến sào Khánh Hòa tiếp tục khẳng định sứ mệnh “Vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững”.