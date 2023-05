Liên hoan phim Cannes 2023 gặp rắc rối với những cuộc biểu tình, đình công

Cannes Film Festival 2023 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16 đến 27/5/2023 tới đây. Có tất cả 52 phim được chọn chiếu ra mắt tại mùa giải lần thứ 76 này và cho đến thời điểm này danh sách tranh giải Cành cọ vàng sẽ là 19 phim xuất sắc nhất. Mở màn Cannes năm nay là bộ phim khai mạc Jeanne du Barry do tài tử Johnny Depp đóng chính.

MỘT “LỄ HỘI” ĐIỆN ẢNH HOÀNH TRÁNG

Liên hoan phim Cannes 2023 đánh dấu lần đầu tiên được điều hành bởi một vị nữ Chủ tịch - bà Iris Knobloch (cựu Giám đốc Tập đoàn truyền thông giải trí WarnerMedia). Dự kiến có 52 tác phẩm điện ảnh hàng đầu thế giới vinh dự được công chiếu lần đầu (world premiere). Trong đó, danh sách 21 phim được chọn tranh giải Cành cọ Vàng năm nay vô cùng hấp dẫn bởi có nhiều tác phẩm do các đạo diễn gạo cội cầm trịch. Những đạo diễn từng giành được Cành cọ Vàng trong quá khứ tiếp tục có tác phẩm mới tranh giải năm nay như: Nuri Bilge Ceylan với phim About Dry Grasses; Hirokazu Kore-eda với Monster; Nanni Moretti với Il Sol Dell’Avvenire; Ken Loach với The Old Oak...

Năm nay, Cannes hứa hẹn hoành tráng và hào nhoáng hơn bao giờ hết với các đạo diễn tài năng và các “bom tấn” nổi bật của mùa phim hè 2023. Jeanne du Barry - bộ phim lịch sử của đạo diễn người Pháp Maiwenn Le Besco là phim trình chiếu đêm khai mạc, đánh dấu sự tái xuất của ngôi sao 60 tuổi Johnny Depp (vai Vua Louis XV). Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese cũng trở lại Cannes với siêu phẩm mới Killers of the Flower Moon quy tụ dàn sao khét tiếng Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser (giải Oscar 2023), John Lithgow, Lily Gladstone… Trong khi đó “thiên nga đen” Natalie Portman cũng có mặt tại Cannes với vai chính trong phim May December.

Đạo diễn James Mangold cùng dàn sao Harrison Ford, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Mads Mikkelsen cũng sẽ xuất hiện khi tác phẩm Indiana Jones and the Dial of Destiny - phần mới nhất trong loạt phim thương hiệu “Indiana Jones” được ra mắt. Asteroid City - dự án bom tấn của Wes Anderson quy tụ hàng loạt ngôi sao như Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Edward Norton, Jeffrey Wright, Adrien Brody và diễn viên gốc Việt Hồng Châu... hứa hẹn làm thảm đỏ Cannes càng trở nên lộng lẫy.

Điểm nhấn đáng kể, LHP Cannes 2023 sẽ chứng kiến cuộc chiến giữa các nhà làm phim hàng đầu châu Âu, châu Á cũng như những nhà làm phim đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới và cả Hollywood. Đạo diễn Phạm Thiên Ân vinh dự là đại diện duy nhất của điện ảnh Việt Nam tham dự chương trình Directors Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim Bên trong vỏ kén vàng. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh phim truyện dài đầu tay của biên kịch kiêm đạo diễn Phạm Thiên Ân.

LIÊN HOAN PHIM TRONG CẢNH “MẤT ĐIỆN”?

Theo trang Variety, mặc dù Cannes 2023 quy tụ nhiều cái tên lẫy lừng và các dự án đình đám, các thành viên trong ban tổ chức hiện không mấy vui vẻ. Đã sát ngày khai mạc (16/5), nhưng nhiều cuộc diễu hành, đấu tranh cho một số vấn đề nổi cộm hứ hẹn sẽ nổ ra ngay tại khu vực diễn ra sự kiện. Dự kiến Croisette - đại lộ sầm uất đóng vai trò huyết mạch của thành phố Cannes (Pháp) sẽ là nơi tập trung của những đám đông biểu tình.

Hiện nhóm nhân viên nhà hàng, khách sạn cho biết họ sẽ xuống đường vào ngày 19/5, còn nhóm thuộc Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT) sẽ hành động vào 21/5 để đòi quyền lợi liên quan việc chính phủ tăng tuổi nghỉ hưu... Chính quyền thành phố Cannes cho biết họ đang áp dụng lệnh cấm để ngăn chặn tình trạng bất ổn dân sự có thể xảy ra trong khu vực diễn ra LHP Cannes. Chính quyền cũng đã gặp đại diện một số tổ chức để thông báo lệnh cấm, cũng như chỉ ra những khu vực nào được phép tập trung đông người.

Theo The Euronews, khi cả thế giới đổ dồn vào một sự kiện điện ảnh lớn, việc đòi quyền lợi trong thời điểm này sẽ được truyền thông ý nhiều hơn. Thậm chí, nhiều nhóm hành động đe dọa sẽ cắt điện bên trong nhà hát nơi diễn ra sự kiện, và sẽ tạo ra một số sự cố khác để đạt được mục đích thu hút truyền thông, dư luận chú ý.

“Ông Macron muốn 100 ngày hàn gắn đất nước, chúng tôi muốn 100 ngày hành động và giận dữ. Tháng 5, hãy làm điều mình muốn! Liên hoan phim Cannes, Giải Grand Prix Monaco, Giải quần vợt Pháp Mở rộng Roland-Garros, Liên hoan Avignon có thể kết thúc trong bóng tối! Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!”, nghiệp đoàn FNME cho biết trong một tuyên bố.

Bên cạnh đó, LHP Cannes cũng đối mặt với “biến cố” không nhỏ khi 11.500 thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) đình công những ngày gần đây. Mặc dù không trực tiếp xảy ra tại Pháp, nhưng việc đình công này cũng khiến thị trường mua bán kịch bản, dự án phim – hoạt động truyền thống tại LHP Cannes - gặp khó khăn.

"Không chỉ là sự kiện giới thiệu, quảng bá các bộ phim mới nhất, LHP Cannes còn là thị trường để các công ty mua kịch bản, bán những bộ phim đã hoàn thành. Người trong nghề tự hỏi, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng ra sao đến thương vụ kinh doanh này", tạp chí Variety viết.

Nhà sản xuất Glen Basner, người đứng đầu công ty sản xuất phim FilmNation Entertainment, phát biểu: "Đã lâu rồi mới xảy ra cuộc bãi công của các biên kịch, vậy nên thật khó để tưởng tượng tác động sẽ nghiêm trọng đến mức nào". Một số người khác tin rằng tác động thực sự từ cuộc đình công sẽ không được nhìn thấy ngay thời điểm các CEO của hãng phim tới Pháp, vì thực tế, nhiều công ty đã dự trữ hàng loạt dự án để phòng tình trạng khan hiếm phim.

Trong khi đó, một số nhân vật kỳ cựu thì dự đoán vụ đình công dễ làm tăng giá danh sách phim đã quay hình xong hoặc kịch bản vừa mới hoàn thành, vì các hãng và dịch vụ phát trực tuyến vẫn cần phim để phát hành liên tục.

Trước đó, hồi tháng 3, người biểu tình đã xông vào thảm đỏ của Liên hoan phim truyền hình nhiều tập Series Mania tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, khiến cảnh sát chống bạo động phải vào cuộc. Năm ngoái, một nhóm đấu tranh cho nữ quyền cũng đã tổ chức biểu tình tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2022. Họ xả khói từ các thiết bị cầm tay và trưng ra một biểu ngữ dài gửi đến báo chí toàn cầu.