Những vấn đề khiến Marvel sụt giảm doanh thu phòng vé

Theo số liệu của Công ty phân tích Exhibitor Relations, bộ phim siêu anh hùng Marvel Ant-Man and the Wasp: Quantumania (tựa Việt: Người Kiến và Chiến binh Ong: Thế giới lượng tử) đã giảm mạnh sức hút đối với khán giả trong dịp cuối tuần qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh không có nhiều sự cạnh tranh gay gắt, bộ phim vẫn trụ vững ngôi đầu phòng vé Bắc Mỹ.

Bộ phim siêu anh hùng Marvel mới nhất này có doanh thu sụt giảm tới gần 70% so với thời điểm khởi chiếu. Ở tuần thứ 2 ra rạp, Ant-Man and the Wasp: Quantumania thu về 32,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Hiện tổng doanh thu của bộ phim tại khu vực là 167,3 triệu USD, tổng doanh thu toàn cầu là 363,6 triệu USD.

Mặc dù vậy, với vai trò là "bom tấn" đầu tiên mở màn cho cả giai đoạn 5 (Phrase 5) của "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU), phần 3 của series phim về Người Kiến được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao hơn. Tạp chí Hollywood Reporter cho rằng hiệu ứng báo chí, mạng xã hội đã ảnh hưởng tới doanh thu của "Người Kiến 3". Trên chuyên trang phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận được 48% đánh giá tích cực, cùng "mưa lời chê" từ phía các nhà phê bình.

Biên kịch của tác phẩm Ant-Man and the Wasp: Quantumania mới đây đã có sự trải lòng về sản phẩm mới của mình. “Thành thực mà nói, những bài đánh giá đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi bị đánh giá rất rất thấp. Rõ ràng đều là những đánh giá tệ, nó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi thực sự đã rất tự hào về kịch bản đã viết cho nhân vật Kang và tiến sĩ Hank Pym. Cứ nghĩ thế đã là rất ổn rồi. Ấy thế mà giờ tôi cảm thấy thực sự chán nản, rất là buồn về việc đó”, biên kịch Jeff Loveness cho biết.

Mặc dù bị giới phê bình và khán giá chê, bộ phim vẫn ghi nhận khởi đầu tuyệt vời với hơn 100 triệu USD trong tuần đầu tiên và đạt doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất trong bộ 3 phim Người Kiến. "Tôi không nghĩ việc phim bị chê là vấn đề lớn", Jeff Bock, nhà phân tích của Exhibitor Relations nhấn mạnh. "Ant-Man 3 có phần mở đầu tốt nhất trong loạt phim, bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào".

Không đáng ngạc nhiên khi phần lớn lợi nhuận của Ant-Man 3 đến từ tuần đầu. Vì trên thực tế, phim Marvel ngày càng được khán giả đua nhau xem nhanh càng sớm càng tốt để tránh bị tiết lộ nội dung và Người kiến 3 với kinh phí 200 triệu USD cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, các chủ rạp - người định giá vé xem phim - bắt đầu tính thêm tiền cho các phim bom tấn trong dịp cuối tuần công chiếu. Do đó, lượng người xem giảm vào cuối tuần thứ hai kéo theo sụt giảm doanh thu là đương nhiên.

Không những thế, phim nhắm đến đối tượng khán giả nam nữ trẻ tuổi cũng chẳng hiệu quả gì khi đối đầu tác phẩm kinh dị mới của Universal, Cocaine Bear. Chỉ trong ngày 24/2, doanh thu của Cocaine Bear lên tới 8,65 triệu USD, vượt qua con số 8,3 triệu USD của Ant-Man 3. "Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc cũng không thể cứu nổi Ant-Man 3", Shawn Robbins, nhà phân tích chính của BoxOfficePro nói. Trên Rotten Tomatoes, phim Cocaine Bear nhận mức chấm 71% từ các nhà phê bình cùng nhiều lời khen cho tác phẩm.

Trước đó, bom tấn nhà Marvel đã thống trị phòng vé toàn cầu và không có đối thủ kể từ khi ra rạp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Ant-Man 3 cho thấy MCU đang trên đà lao dốc. Những người khác cảm thấy Ant-Man 3 không chỉ là sự cạnh tranh gay gắt về doanh thu phòng vé mà còn chuyện phần Ant-Man mới nhất mở rộng một xu hướng đáng lo ngại cho Marvel. Bởi đây không phải là bộ phim của Marvel duy nhất chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tuần thứ hai công chiếu. Thời đại đại dịch, Black Widow (giảm 67,8%), Thor: Love and Thunder (67,6%), Spider-Man: No Way Home (67,5%) và Doctor Strange in the Multiverse of Madness (67%) cũng bị tình trạng tương tự ở tuần thứ 2 công chiếu.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, gần 11 năm sau khi ra mắt, The Avengers cũng đã chính thức bị hất văng khỏi Top 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé nội địa. Với thành công của Avatar: The Way of Water, bộ phim crossover lớn đầu tiên của Marvel Studios không còn nằm trong top 10 phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Theo The Numbers, phần phim Avatar tiếp theo của James Cameron đã thu về 623.536.460 USD, chính thức vượt qua 623.357.910 USD của The Avengers. Dù vậy, The Avengers vẫn nằm trong top 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé toàn cầu.

Việc The Avengers rơi khỏi Top 10 phim có doanh thu cao nhất tại thị trường nội địa đã phản ánh mức độ thay đổi của danh sách này trong thập kỷ qua. Vào thời điểm bộ phim thuộc Phrase 1 của MCU được phát hành, đây là bộ phim lớn thứ ba từ trước đến nay tại phòng vé trong nước và trên toàn thế giới sau Avatar và Titanic. Danh sách 10 phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại đã thay đổi đáng kể và hiện có các phim từ loạt phim Star Wars, Jurassic World và Top Gun trong đó. Avatar: The Way of Water cũng là bộ phim thứ ba của James Cameron lọt vào Top 10.

Nếu không có gì thay đổi, vũ trụ Marvel trong năm 2023 sẽ chào đón 9 dự án mới. Bên cạnh Quantumania vừa mới khởi chiếu, có hai phim là Guardians of the Galaxy Vol.3 và The Marvels, còn lại đều là các series truyền hình. Nhà sản xuất đã xác nhận Phase 5 sẽ kéo dài trong khoảng 1,5 năm (bắt đầu từ đầu năm 2023 tới giữa năm 2024). Theo tiết lộ của Cnet, có đến 12 dự án điện ảnh trong Phase 5 và Phase 6 của MCU. Trong khi đó, có ít nhất 7 series truyền hình tính riêng trong Phase 5.

Theo tờ CBR, mỗi nhân vật trong MCU hoàn toàn có thể được hãng phát triển một dự án phim điện ảnh/series truyền hình cá nhân. Điều này có thể đặt phần đông khán giả đại chúng vào thế bắt buộc phải xem tất cả dự án này để theo kịp các dòng thời gian và hệ thống nhân vật/sự kiện khổng lồ của MCU. Trong khi đó, điều mà thượng đế cần nhất lúc này, không phải việc ồ ạt khám phá nhiều dòng thời gian hay nhân vật mới lạ, mà là những dự án có kịch bản chất lượng và nội dung nhiều đột phá như Civil War, The Winter Soldier hay The Avengers trước kia.