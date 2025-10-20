Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Liên kết vùng đệm tạo “lá chắn” giữ rừng Cúc Phương mãi xanh

Nguyễn Thuấn

20/10/2025, 20:58

Việc ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2025–2030 giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và 7 xã vùng đệm thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, ứng phó biến đổi khí hậu và thúc đẩy sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư quanh vùng lõi...

Vườn quốc gia Cúc Phương
Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn Quốc gia Cúc Phương vừa tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với 7 xã vùng đệm gồm: Cúc Phương, Nho Quan (Ninh Bình); Yên Trị, Yên Thủy, Đại Đồng (Phú Thọ) và Thành Vinh, Thạch Quảng (Thanh Hóa).

Nội dung ký kết tập trung vào việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, giữ gìn an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững toàn vùng.

HIỆU QUẢ TỪ SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA BAN LÃNH ĐẠO VƯỜN VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2021–2025, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban lãnh đạo Vườn Quốc gia Cúc Phương và chính quyền cơ sở đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm rõ rệt; các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra, cứu hộ và tuyên truyền pháp luật được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã phát hiện và xử lý 113 vụ vi phạm lâm nghiệp, trong đó không có vụ phá rừng lớn hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là mang theo công cụ, bẫy hoặc tàng trữ súng tự chế trong rừng – đều được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý dứt điểm.

Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương tuần tra rừng
Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương tuần tra rừng

Song song với đó, công tác giao khoán rừng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Mỗi năm, hơn 4.000 ha rừng được giao khoán cho cộng đồng dân cư quản lý, kết hợp hỗ trợ 29 thôn, bản vùng đệm với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng từ các chương trình như 809 và ERPA (giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ). Các hoạt động này góp phần quan trọng trong việc nâng cao sinh kế, giảm áp lực lên tài nguyên rừng và tăng cường gắn kết người dân với công tác bảo tồn.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong năm 2025 là việc Vườn Quốc gia Cúc Phương triển khai ứng dụng phần mềm SMART trong công tác tuần tra, giám sát rừng. Giải pháp công nghệ này giúp theo dõi chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn các hoạt động quản lý tài nguyên.

Ngoài ra, Vườn cũng đã sắp xếp lại hệ thống 8 trạm kiểm lâm theo cấp xã, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời với chính quyền địa phương.

MỞ HƯỚNG TIẾP CẬN MỚI TRONG BẢO TỒN, HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH “QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG”

Tại hội nghị, đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương cùng lãnh đạo 7 xã vùng đệm đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2025–2030.

Quy chế xác định rõ nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp trong nhiều lĩnh vực trọng yếu: quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; cứu hộ, cứu nạn và bảo tồn đa dạng sinh học; giữ gìn an ninh trật tự khu vực vùng đệm; phát triển sinh kế cộng đồng gắn với bảo vệ rừng.

Việc ký kết này được xem là bước đi quan trọng, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết giữa Vườn với chính quyền địa phương, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác bảo tồn – lấy người dân vùng đệm làm trung tâm.

Đại diện UBND các xã vùng đệm ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Minh
Đại diện UBND các xã vùng đệm ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nguyễn Minh

Đây cũng là nền tảng để hướng tới mô hình “quản lý rừng cộng đồng bền vững”, trong đó sự phối hợp, đồng hành và chia sẻ lợi ích được coi là yếu tố then chốt.

Với phương châm hành động: “Chủ động – Phối hợp chặt chẽ – Phản ứng nhanh – Xử lý dứt điểm – Bảo tồn bền vững”, Ban quản lý Vườn Quốc gia Cúc Phương xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm.

Mục tiêu lâu dài là bảo tồn đi đôi với phát triển, để Cúc Phương mãi xanh, mãi là biểu tượng của cân bằng sinh thái và phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Mùa bướm rừng Cúc Phương nơi đây thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức
Mùa bướm rừng Cúc Phương nơi đây thu hút đông du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Minh Đức

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Vườn Quốc gia Cúc Phương đã công bố hệ thống đường dây nóng hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Đây là kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ người dân, du khách và các tổ chức liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; cứu hộ động vật hoang dã; cũng như phản ánh các hành vi vi phạm, tội phạm lâm nghiệp.

Những nỗ lực đồng bộ, thiết thực này thể hiện rõ định hướng của Vườn Quốc gia Cúc Phương trong giai đoạn mới: lấy bảo tồn làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và lấy khoa học – công nghệ làm động lực để phát triển bền vững.

Du lịch xanh giữa đại ngàn Pù Luông "thức giấc"

11:51, 20/10/2025

Du lịch xanh giữa đại ngàn Pù Luông

Cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực vào trung hòa carbon

08:38, 17/10/2025

Cộng đồng doanh nghiệp tham gia tích cực vào trung hòa carbon

Gia tăng lượng carbon hấp thụ từ rừng trồng để tham gia thị trường carbon

11:15, 13/10/2025

Gia tăng lượng carbon hấp thụ từ rừng trồng để tham gia thị trường carbon

Từ khóa:

Bảo tồn đa dạng sinh học cộng đồng vùng đệm phát triển bền vững Quản lý rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương

Đọc thêm

Phủ Quỳ: Nơi gìn giữ nguồn gen cây trồng và tri thức nông nghiệp sinh thái

Phủ Quỳ: Nơi gìn giữ nguồn gen cây trồng và tri thức nông nghiệp sinh thái

Giữa vùng đất đỏ bazan Phủ Quỳ (Nghệ An), Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đang lặng lẽ gìn giữ nguồn gen quý của hàng trăm giống cây trồng, đồng thời tiên phong ứng dụng nông nghiệp sinh thái, trồng xen canh giảm phát thải khí nhà kính – hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ và tăng trưởng xanh làm trụ cột

Đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ và tăng trưởng xanh làm trụ cột

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thảo luận toàn diện về Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng năm 2026, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh làm trụ cột cho giai đoạn tới.

EU đẩy mạnh đầu tư số và năng lượng xanh tại Việt Nam

EU đẩy mạnh đầu tư số và năng lượng xanh tại Việt Nam

Từ năng lượng tái tạo đến công nghệ số, Liên minh châu Âu (EU) đang định vị Việt Nam như một trung tâm đầu tư mới ở châu Á...

Mở đường cho cà phê và nông sản Tây Nguyên vươn ra thị trường quốc tế

Mở đường cho cà phê và nông sản Tây Nguyên vươn ra thị trường quốc tế

Nhiều băn khoăn về VSS cũng như xuất khẩu xanh đã được “giải mã” tại hai khóa học thuộc Dự án GEVA ở Đắk Lắk và Gia Lai, giúp gia tăng giá trị cho cà phê, nông sản Tây Nguyên và xây dựng uy tín vững chắc…

Năm thách thức chuyển đổi xanh

Năm thách thức chuyển đổi xanh

Để thực hiện chuyển đổi xanh đòi hỏi phải có nguồn lực tài chính cho quy hoạch thiết kế lại, đầu tư mới theo các tiêu chí của chuyển đổi xanh và nguồn vốn để đầu tư thường chiếm tỷ trọng cao. Theo các chuyên gia, sự thiếu hụt nhân lực và nguồn lực tài chính cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư chuyển đổi mô hình từ “nâu” sang “xanh” là một trong những thách thức đặt ra trong hành trình chuyển đổi xanh...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy