Hơn 23,8 triệu USD hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Thứ Hai, 29/12/2025
Hằng Anh
29/12/2025, 13:45
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến ngày 25/12/2025, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ để khắc phục hậu quả thiên tai...
Năm 2025 ghi dấu một năm thiên tai dồn dập, khốc liệt và cực đoan hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, diễn ra trên phạm vi rộng với nhiều hiện tượng vượt ngưỡng lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các vùng miền trên cả nước.
Theo đó, thiên tai xảy ra liên tiếp, dồn dập, diễn biến ngày càng khốc liệt trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt xa các ngưỡng lịch sử từng ghi nhận ở Việt Nam, phản ánh rõ sự bất thường ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.
Trên biển Đông đã xuất hiện tới 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới, vượt kỷ lục năm 2017. Đáng chú ý, nhiều cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến trái quy luật, khi ngay từ đầu mùa đã đổ bộ vào Trung Bộ, trong khi những tháng cuối năm vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ.
Cùng với đó, mưa lớn cực đoan liên tiếp xuất hiện, nhiều đợt lũ vượt đỉnh lịch sử trên 18 tuyến sông thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; triều cường tại hạ lưu sông Tiền, sông Hậu cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại nhiều đô thị, vùng trũng thấp, tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động kinh tế- xã hội ở hàng loạt địa phương.
Tính đến ngày 25/12/2025, thiên tai đã làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương; thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 98.677 tỷ đồng, là mức thiệt hại lớn nhất từng được ghi nhận.
Trước những diễn biến thiên tai đặc biệt khốc liệt, cả hệ thống chính trị đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ tối đa hậu quả.
Bên cạnh nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự chung tay của toàn xã hội, các nguồn lực quốc tế đã góp phần quan trọng hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai), đến ngày 25/12/2025, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, trải dài từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Nguồn hỗ trợ quốc tế tập trung vào những nhu cầu thiết yếu và cấp bách của người dân sau thiên tai. Trong đó, hàng hóa cứu trợ với tổng giá trị trên 7,07 triệu USD đã được phân bổ cho khoảng hơn 194.000 hộ gia đình tại 19 tỉnh, thành phố, ưu tiên các lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, nhu yếu phẩm, vật tư y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế.
Cùng với đó, chương trình hỗ trợ tiền mặt đa mục đích trị giá gần 5,83 triệu USD đã được triển khai tại 17 địa phương, giúp khoảng 42.000 hộ gia đình chủ động đáp ứng nhu cầu thiết yếu và từng bước ổn định đời sống, phục hồi sinh kế.
Nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở khoảng 3,85 triệu USD đã đến với gần 4.200 hộ dân tại 8 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk, qua đó góp phần giúp nhiều gia đình sớm có nơi ở an toàn trước mùa mưa bão tiếp theo…
Hiện vẫn còn gần 6,84 triệu USD đang được các đối tác tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai trong thời gian tới.
