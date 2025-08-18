Loạt doanh nghiệp lớn Trung Quốc sẽ sang tìm kiếm đối tác tại VIS 2025

Bộ Công Thương cho biết vào đầu tháng 9 tới, các “ông lớn” từ Thâm Quyến, Quảng Châu, Đài Loan sẽ đến tìm kiếm nguồn hàng chất lượng từ các nhà cung ứng Việt Nam.

Các doanh nghiệp này sẽ đến TP.HCM tham gia Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2025 (VIS 2025)” từ ngày 04–06/9 để tìm kiếm nguồn hàng chất lượng cao của Việt Nam.

Tiểu biểu như Tập đoàn Pagoda (BGY Fruits) có hệ thống bán lẻ trái cây hàng đầu Trung Quốc với hơn 5.000 cửa hàng tại hơn 180 thành phố coi Việt Nam là điểm thu mua chiến lược. Các mặt hàng chính của Việt Nam được Pagoda hướng tới bao gồm sầu riêng, dừa xiêm, chuối, thanh long, mít….

Tập đoàn này đã và đang tiếp tục mở rộng thu mua tại Việt Nam với mong muốn đồng hành cùng đối tác Việt chuẩn hóa vùng trồng, phát triển các dòng sản phẩm trái cây chất lượng cao.

Ở “vành đai biên giới”, các doanh nghiệp Vân Nam và Quảng Tây cũng đăng ký tìm mặt hàng sầu riêng, long nhãn, cà phê, trà và hạt điều với kỳ vọng nguồn cung ổn định, truy xuất minh bạch để có thể đưa các mặt hàng này vào thẳng các hệ thống bán lẻ nội địa Trung Quốc.

Nhóm mặt hàng F&B cũng được các nhà phân phối uy tín của Trung Quốc quan tâm. Đơn cử như các doanh nghiệp Đài Loan: Elom Group, Chi Cheng Food, Gu Gang đều đề nghị thu xếp B2B với các nhà sản xuất Việt Nam.

Nổi bật trong số đó là Elom Group với gần 30 năm phân phối hàng Đông Nam Á tại Đài Loan, sở hữu kho 106.000 ft2 ở Đào Viên, đội xe riêng và mạng lưới đa kênh từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến thương mại điện tử, hệ thống giao hàng mới trong 24–48 giờ trên toàn đảo.

Tập đoàn Liang Zhi Long (Trung Quốc) đại diện cho mô hình chuỗi cung ứng F&B tích hợp nghiên cứu món ăn theo xu hướng, mua–bán thực phẩm đầu nguồn, kho lạnh–giao hàng tới cửa và dịch vụ tài chính dành cho chuỗi nhà hàng. Hệ sinh thái này được hậu thuẫn bởi hơn 30 trung tâm kho lạnh với tổng diện tích khoảng 200.000 m2, nền tảng số OWTE theo dõi đơn hàng, nhiệt độ và vị trí theo thời gian thực, cùng mạng lưới kết nối hơn 10.000 nhà máy thực phẩm và 20.000 nhà hàng đối tác.

Ở khu vực Quảng Châu, Thâm Quyến, hệ sinh thái Infinitus và các doanh nghiệp liên quan trong mảng trái cây, hàng tiêu dùng, dinh dưỡng–thực phẩm chức năng quan tâm nguồn hàng đạt chuẩn, có thể triển khai mô hình phân phối đa kênh O2O, kết hợp giữa online và offline.

“Các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ là các “đường băng” để sản phẩm F&B Việt Nam bứt tốc cả trong nội địa Trung Quốc và các thị trường lân cận”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tập đoàn Rui Wei (Thâm Quyến) đã mang đến danh mục sản phẩm mua hàng đa dạng, từ thực phẩm, đồ uống, trái cây tươi đến giày dép, hàng gia dụng, nội thất, sản phẩm điện gia dụng.

Tại Hồng Kông, Viet Kwong và Hapro Trading cùng hàng chục doanh nghiệp khác đóng vai trò doanh nghiệp phát triển kinh doanh và phân phối thực phẩm đa ngành cho thị trường khu vực.

Song song với đó, 313 Wealth và Jiang Men Meng tìm nguồn sữa–dinh dưỡng, hạt điều, nước sốt, gia vị. Sự kết nối của mạng lưới này tạo “cửa ngõ” để hàng Việt vừa vào Trung Quốc đại lục, vừa tiếp cận hệ phân phối thị trường các nước nói tiếng Trung và thị trường toàn cầu nhờ tính linh hoạt của trung tâm Hồng Kông.

Trên trục Đài Bắc (Trung Quốc), ELOM Group cộng hưởng cùng nhiều đơn vị khác như Gu Gang, Chi Cheng, Jin Mao… trong vai trò cầu nối hàng Đông Nam Á tới Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, ngoài phân phối, ELOM còn triển khai marketing 360°, KOL, POSM và hoạt động dùng thử, giúp xây dựng thương hiệu Việt hiện diện tại điểm bán và trên nền tảng số một cách nhanh chóng.

Mặt khác, thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, cho biết hàng loạt doanh nghiệp trong ngành van nước và thiết bị kiểm soát dòng chảy sẽ có mặt tại TP.HCM dịp tháng 9 tới như Da Yang, Tử Tân, Tân Hoa, Khai Chính, Tian Qian, cùng các doanh nghiệp công nghệ kiểm soát như Duo Meng và Tân Hoa Hà Nam.

Nhóm này tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực van nước, kiểm soát dòng chảy, tìm đối tác là các nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy công nghiệp phụ trợ, với kỳ vọng hợp tác hai chiều cùng các nhà sản xuất, nhà cung ứng của Việt Nam có tiêu chuẩn thị trường cao và chuỗi cung ứng ổn định.

Để nắm bắt cơ hội, mở cửa vào một thị trường lớn với hơn 1,4 tỷ dân như Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị hồ sơ năng lực, tiêu chuẩn chất lượng và phương án giao hàng phù hợp.