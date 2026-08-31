Lotte Mall West Lake - Cùng chung nhịp đập, lan tỏa yêu thương nhân kỷ niệm 3 năm thành lập

Sau 3 năm hoạt động, Lotte Mall Westlake Hà Nội đã trở thành một trong những điểm đến mua sắm, giải trí và văn hóa. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, dấu mốc 3 năm không chỉ được nhìn lại bằng những kết quả trong hoạt động kinh doanh, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đồng hành với cộng đồng địa phương. Vào sáng ngày 28/8, Công ty Lotte Properties Hà Nội đã tổ chức Ngày hội hiến máu “Connected As One – Cùng chung một nhịp đập” tại tòa nhà văn phòng Lotte Mall West Lake, Hà Nội.
“Nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập, chúng tôi mong rằng chương trình hôm nay không chỉ dừng lại ở một hoạt động trao tặng, mà sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích mỗi người cùng chung tay tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội”, ông Jung In Ho nói. “Tôi tin rằng, Lotte Mall West Lake không chỉ đơn thuần là một trung tâm thương mại. Chúng tôi mong muốn cùng cộng đồng phát triển và tạo nên những giá trị có ý nghĩa trong hành trình phía trước”.
Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ nhân viên đang làm việc tại Lotte Mall West Lake Hà Nội, đại diện lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cùng lãnh đạo chính quyền, đoàn thể phường Tây Hồ. Không chỉ là một hoạt động nhân đạo, chương trình còn thể hiện định hướng của Lotte Mall West Lake trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, từng bước xây dựng mối quan hệ bền vững với cộng đồng nơi doanh nghiệp hiện diện.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhữ, Chánh văn phòng Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, máu là một loại “thuốc” đặc biệt quý giá và hiện chưa có sản phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn. Mỗi ngày, hàng nghìn người bệnh trên cả nước cần máu cho cấp cứu, phẫu thuật và điều trị.
“Tôi đánh giá rất cao việc Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội lựa chọn hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp tới cán bộ, nhân viên và cộng đồng”, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nhữ nói.
Theo ông Phạm Thế Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Hồ, trong những năm qua, Công ty Lotte Properties Hanoi đã duy trì sự đồng hành với địa phương qua nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình khó khăn, trẻ em và các đối tượng chính sách.
“Điều chúng tôi trân trọng không chỉ là những phần quà hay sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là tấm lòng, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành bền bỉ của doanh nghiệp đối với cộng đồng”, ông Vinh chia sẻ.
Với tinh thần “Doanh nghiệp phát triển - cộng đồng phát triển”, ông Vinh kỳ vọng Lotte Properties Hanoi sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực, qua đó cùng góp sức xây dựng phường Tây Hồ ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.
Bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo, chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Lotte Properties tiếp nối hành trình trao tặng những phần quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tây Hồ. Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên và gửi gắm niềm tin của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập và trưởng thành.
Trải qua 3 năm vận hành và phát triển, Lotte Mall West Lake Hà Nội giữ vững vị thế là một trong những tổ hợp thương mại, dịch vụ và giải trí quy mô lớn và hiện đại tại Thủ đô, bao gồm: Trung tâm mua sắm, khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ và văn phòng hạng A. 3 năm đầu tiên là hành trình cùng nhau tạo dựng những thành công, chặng đường 3 năm tiếp theo sẽ hướng tới những giá trị lớn hơn và những trải nghiệm ý nghĩa hơn. Ban lãnh đạo Lotte Mall West Lake cam kết các hoạt động cộng đồng sẽ tiếp tục duy trì như một phần trong hành trình phát triển của Lotte Mall Westlake Hà Nội.
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