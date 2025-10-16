LOTTE MART nỗ lực thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường bán lẻ Việt Nam

Thị trường bán lẻ trong nước đã ghi nhận đà phục hồi ấn tượng trong 9 tháng đầu năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi nhanh chóng của các nhà bán lẻ nhằm bắt kịp xu hướng mua sắm mới của người tiêu dùng được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng tích cực này.

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM MUA SẮM

Tốc độ đô thị hóa và số hóa nhanh chóng, cùng sự gia tăng mạnh của tầng lớp trung lưu và thu nhập người dân đang tạo ra những xu hướng tiêu dùng mới, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ.

Là một trong những nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam gần 17 năm trước, LOTTE MART không ngừng đổi mới chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tận dụng kinh nghiệm từ thị trường bán lẻ năng động Hàn Quốc để mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng Việt.

Nhà bán lẻ Hàn Quốc đã có mặt tại thị trường Việt Nam được 17 năm.

Tại thị trường Việt Nam, LOTTE MART được xem là một trong những nhà bán lẻ tiên phong xây dựng mô hình mua sắm hiện đại, kết hợp giữa trải nghiệm mua sắm và giải trí chất lượng cao. Không gian mua sắm liên tục được nâng cấp theo hướng ngày càng hiện đại, sang trọng và tiện nghi hơn cho khách hàng. Cùng với đó, danh mục hàng hóa và thực phẩm trong nước lẫn nhập khẩu chất lượng cao luôn được đa dạng hóa, nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại.

Với hệ thống 15 siêu thị trải dài từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ đến Vinh, LOTTE MART hiện đang là điểm đến mua sắm và giải trí yêu thích của người dân địa phương cũng như du khách. Hơn nữa, sự hiện diện của LOTTE MART ở mỗi địa phương còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm chất lượng sống cho người dân.

CHÍNH SÁCH GIÁ TỐT NHẤT CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Song song với cải thiện không gian mua sắm, LOTTE MART còn được biết đến là một trong những nhà bán lẻ năng động với hàng loạt các chương trình khuyến mại, kích cầu liên tục được triển khai nhằm mang đến các giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Ngoài tích cực tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng của Chính phủ, LOTTE MART còn thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, các chính sách đặc quyền dành cho khách hàng thành viên của LOTTE MART ngày càng mang đến nhiều ưu đãi về giá, giúp hàng triệu khách hàng dễ dàng mua sắm hàng hóa và thực phẩm chất lượng cao với mức giá tốt nhất.

Trong nhiều năm qua, những chính sách bán hàng sáng tạo và linh hoạt của LOTTE MART đã mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần tích cực vào đà tăng trưởng phục hồi của thị trường bán lẻ.

GẮN LIỀN KINH DOANH VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Theo thống kê, mỗi năm hệ thống siêu thị LOTTE MART thu hút khoảng 20 triệu lượt khách hàng. Sức hút của thương hiệu không chỉ đến từ không gian mua sắm đẳng cấp, giá tốt và dịch vụ chuyên nghiệp, mà còn từ niềm tin yêu của người tiêu dùng dành cho một thương hiệu bán lẻ xanh, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng.

LOTTE MART được đánh giá cao và yêu mến từ những sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nổi bật là các chiến dịch LOTTE Eco Green – “Tôi hành động, bạn cũng thế”, “Hành động nhỏ – Thay đổi lớn”,… với chuỗi hoạt động sáng tạo, truyền cảm hứng kêu gọi người tiêu dùng chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.

LOTTE MART thường xuyên triển khai các chương trình khuyến khích khách hàng giảm thiểu sử dụng túi nilon trong thói quen mua sắm hằng ngày.

Bên cạnh đó, nhà bán lẻ cũng không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại để tiết kiệm năng lượng và xây dựng hạ tầng xanh. Các quy trình vận hành “xanh” như sử dụng hóa đơn điện tử, hạn chế túi nilon,… đều thể hiện cam kết mạnh mẽ của LOTTE MART trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh bảo vệ môi trường trở thành ưu tiên hàng đầu, những hành động thiết thực này đã giúp LOTTE MART chiếm được niềm tin yêu và sự đồng hành của người tiêu dùng Việt.

Nhờ kiên định theo đuổi triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, cùng phương châm mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng, LOTTE MART đã xây dựng được uy tín vững chắc trên thị trường với việc thường xuyên có mặt ở thứ hạng cao trong danh sách các nhà bán lẻ uy tín tại Việt Nam được công bố mỗi năm và liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá về phát triển bền vững.

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc LOTTE MART Việt Nam, nhận giải Top 10 Thương hiệu Mạnh – Tăng trưởng Xanh.

"Những giải thưởng và xếp hạng uy tín là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của LOTTE MART, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cho cộng đồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bán lẻ,” đại diện LOTTE MART Việt Nam chia sẻ.