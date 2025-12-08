Phú Tài JSC cùng FPT tăng tốc số hóa quản trị toàn tập đoàn với SAP Cloud ERP

Vừa qua, Công ty Cổ phần Phú Tài (Phú Tài) phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức Lễ công bố chiến lược chuyển đổi số toàn diện và khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA Cloud Public Edition tại 7 đơn vị thành viên chủ lực trong lĩnh vực đá và gỗ.

Đây là dự án Cloud ERP có quy mô lớn bậc nhất ngành sản xuất vật liệu tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng của Phú Tài trong việc kiến tạo mô hình quản trị tập trung - hiện đại dựa trên dữ liệu, tăng tốc phát triển kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, khẳng định khả năng tiếp cận với giải pháp quản trị chuẩn toàn cầu cho nhiều doanh nghiệp quy mô vừa theo mô hình triển khai mới.

Trên nền tảng thành công từ việc triển khai thí điểm hệ thống SAP S/4HANA Cloud Public Edition tại Phutai Quartz – đơn vị sản xuất đá thạch anh xuất khẩu chủ lực, Phú Tài quyết định triển khai diện rộng đồng loạt cho 7 đơn vị tiếp theo, bao phủ các phân hệ trọng yếu của doanh nghiệp: Tài chính – kế toán, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý chất lượng và tích hợp hóa đơn điện tử.

Lễ công bố chiến lược chuyển đổi số toàn diện và khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA Public Cloud tại 07 đơn vị thành viên chủ lực trong lĩnh vực đá và gỗ.

Trong đó, 5 đơn vị ngành đá gồm: Công ty TNHH MTV Đá Thạch Anh Phú Tài Bình Định, Công ty TNHH MTV Khoáng sản Tuấn Đạt, Xí nghiệp 380, Nhà máy Chế biến đá ốp lát Bình Định và Xí nghiệp SX VLXD Nhơn Hòa sẽ được triển khai đồng loạt trong thời gian 04 tháng, kế thừa toàn bộ mô hình, bộ quy trình, biểu mẫu và phương pháp vận hành đã được tối ưu tại Phutai Quartz. Với 2 đơn vị ngành gỗ gồm Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định và Xí nghiệp Thắng Lợi, hệ thống sẽ được triển khai mới hoàn toàn, tinh chỉnh theo đặc thù chuỗi sản xuất ngành gỗ, nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc quản trị thống nhất toàn tập đoàn.

Tại Phutai Quartz, chỉ trong 5 tháng thần tốc, việc ứng dụng công nghệ ERP hiện đại theo mô hình Cloud (đám mây) giúp đơn vị đã bước sang một mô hình vận hành hoàn toàn mới dựa trên một “bộ não số” hiện đại, dữ liệu được kết nối xuyên suốt, quy trình được kiểm soát theo thời gian thực, và mọi quyết định được đưa ra dựa trên những con số chính xác. Hơn 50 quy trình nghiệp vụ cốt lõi được chuẩn hóa theo “best practice” của ngành đá thạch anh, đồng thời tích hợp thêm hơn 60 báo cáo và chức năng tùy biến đáp ứng chuẩn quản trị quốc tế lẫn yêu cầu đặc thù tại Việt Nam.

Tác động của dự án thể hiện rõ rệt trong vận hành: Thời gian xử lý toàn bộ quy trình nội bộ giảm 30%, thời gian xử lý đơn hàng, kiểm kê và đưa ra quyết định tồn kho rút ngắn tới 40%. Năng lực ra quyết định theo thời gian thực tăng thêm 50% nhờ hệ thống dashboard và phân tích dữ liệu realtime. Công tác quản trị tồn kho đạt độ chính xác vượt trội, giữ mức sai lệch dưới 2%, lượng tồn kho dư thừa giảm 20–25%, giải phóng đáng kể hàng tồn lâu ngày. Hệ thống dự báo nhu cầu đạt độ chính xác tới 85%, cho phép Phú Tài Quartz chủ động nguồn nguyên liệu thạch anh toàn cầu và phản ứng nhanh với các đơn hàng lớn, đơn hàng cao cấp từ các thị trường như Mỹ và EU.

Dự án được xem như một “cuộc chạy thử” để kiểm chứng mức độ sẵn sàng và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, là nền tảng quan trọng để Phú Tài tin tưởng vào hiệu quả ứng dụng số hóa quản trị.

Việc triển khai SAP S/4HANA Cloud Public Edition trên diện rộng là cột mốc thể hiện quyết tâm của Phú Tài trong việc xây dựng nền tảng quản trị thống nhất, hiện đại – trong bối cảnh ngành đá và gỗ Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức như yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ngày càng cao, chi phí nguyên liệu biến động, áp lực minh bạch dữ liệu từ thị trường xuất khẩu và cạnh tranh khốc liệt từ các nhà sản xuất khu vực.

Chiến lược đi từ nhỏ đến lớn, tận dụng tối đa tính ưu việt của mô hình ERP Cloud với sự tư vấn triển khai của đối tác FPT giúp Phú Tài có thể tiếp cận nền tảng quản trị chuẩn quốc tế với chi phí tối ưu và thời gian triển khai nhanh chóng. Đây được xem như bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa hệ thống điều hành của Phú Tài vào giai đoạn tăng tốc, lấy công nghệ làm xương sống cho vận hành.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Phú Tài phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Phú Tài cho biết: “Ngành sản xuất đá và gỗ vốn có tính đặc thù và đòi hỏi sự thận trọng trong đầu tư công nghệ, bởi mỗi quyết định đều tác động trực tiếp đến năng suất nhà máy, chất lượng sản phẩm và chi phí vận hành – từ thiết bị đến nguyên liệu. Ở mỗi nhà máy và mỗi lô sản phẩm, bài toán kiểm soát chất lượng, tồn kho và chi phí luôn đặt ra thách thức. Quy trình kéo dài, dữ liệu phân tán, hao hụt nguyên liệu khó dự báo và thời gian xuất hàng thường chậm hơn kỳ vọng. Vì vậy, cùng với đối tác FPT và SAP, Phú Tài đã lựa chọn bước đi ‘chắc chắn’ – xây dựng từng bước DNA vận hành số cho doanh nghiệp - và khởi đầu với Phutai Quartz, là nền tảng vững chắc để nhân rộng mô hình vận hành số ra toàn bộ tập đoàn, giúp Phú Tài nâng tầm quản trị theo chuẩn quốc tế”.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn Ban Lãnh đạo Phú Tài đã tiếp tục tin tưởng lựa chọn FPT là đơn vị đồng hành trong dự án chuyển đổi số diện rộng lần này. Phú Tài đã khởi động dự án đá thạch anh với tinh thần quyết liệt: trong vòng 05 tháng phải go-live. Và chúng ta đã cùng nhau hợp lực hoàn thành dự án đúng cam kết. Hành trình đó mang lại nhiều bài học giá trị, và đến hôm nay FPT vẫn tiếp tục song hành hỗ trợ Phú Tài triển khai dự án chuyển đổi số diễn rộng trên 07 đơn vị thành viên”.

Ông Đặng Trường Thạch - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT bày tỏ cam kết tại sự kiện.

Ông Thạch cho biết thêm, khi mở rộng triển khai cho nhiều đơn vị thành viên, đây không chỉ là một dự án phần mềm, mà là một hành trình chuyển đổi thực sự. Trong chuyển đổi số, mọi quy trình đều phải vận hành trên nền tảng số - giống như di chuyển trên đường cao tốc: Muốn đi nhanh phải di chuyển đảm bảo theo kỷ luật, và không thể tùy tiện dừng lại giữa chừng. Với Cloud ERP cũng vậy, cần được xây dựng dựa trên những quy trình chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế và phù hợp thực tiễn Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai ERP cho các doanh nghiệp chủ lực trong nước, FPT cam kết cùng Phú Tài và SAP Việt Nam đưa dự án về đích đúng hạn, nâng chuẩn quản trị và biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh mới.

Hiện nay, FPT đúc kết và đưa ra mô hình triển khai giải pháp Cloud ERP kiểu mới mang tên “The Next ERP” giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nền tảng quản trị chuẩn quốc tế của SAP chỉ trong thời gian từ 3 tháng và chi phí tối ưu. Mô hình triển khai của Phú Tài là bài học điển hình cho thấy sự quyết tâm, tầm nhìn của một doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong định hướng chuyển đổi số và khả năng song hành của công nghệ, với cách tiếp cận mới mang lại các giá trị thiết thực.

Ông Nguyễn Hồng Việt – Tổng giám đốc SAP Việt Nam chia sẻ: “Quyết định của Phú Tài trong việc triển khai SAP S/4HANA Cloud, phiên bản Public Edition thể hiện tư duy tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Chúng tôi vinh dự được đồng hành và trân trọng sự tin tưởng mà Phú Tài dành cho SAP cũng như đối tác FPT. Sự hợp tác này cho thấy công nghệ điện toán đám mây có thể hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt dữ liệu theo thời gian thực, tối ưu vận hành và hướng tới tăng trưởng bền vững. Tại SAP Việt Nam, chúng tôi cam kết tiếp tục sát cánh cùng các đối tác và khách hàng để tạo ra giá trị và mở ra những cơ hội mới tại thị trường trong nước và quốc tế.”

FPT cam kết đồng hành cùng Phú Tài JSC tăng tốc số hóa với mô hình triển khai Cloud ERP kiểu mới.

Hành trình của Phú Tài trở thành bài học thành công điển hình, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ để bứt phá, đóng góp các mục tiêu chung của Chính phủ, quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và nâng sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế.