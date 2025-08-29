Lựa chọn đầu tư của các chuyên gia quốc tế tạo sức hút cho Flamingo Golden Hill
Khánh huyền
29/08/2025, 08:00
Không chỉ là một sự thay đổi về bản đồ hành chính, “Ninh Bình mới” đang định hình một hành lang kinh tế - du lịch - công nghiệp trọng điểm phía Nam Hà Nội. Với chính sách cam kết dòng tiền ổn định, Flamingo Golden Hill đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư.
SỨC HÚT CỦA VÙNG TAM GIÁC DU LỊCH VÀ CÔNG NGHIỆP TẠI NINH BÌNH MỚI
Tại phía Nam Hà Nội, sự kiện mang tính bước ngoặt khi thị xã Kim Bảng sáp nhập vào tỉnh Ninh Bình mới đang biến nơi đây trở thành một tọa độ đầy sức hút với giới đầu tư bất động sản.
Sự kiện này không chỉ đơn thuần mở rộng địa giới mà còn khai sinh một trung tâm phát triển mới, hội tụ cả di sản ngàn năm của Ninh Bình và sức sống công nghiệp năng động của Hà Nam. Sự cộng hưởng độc đáo này đã tạo ra một hành lang phát triển đa ngành, nơi du lịch và công nghiệp bổ trợ cho nhau, tạo nên một sức bật tăng trưởng năng động cho toàn tỉnh.
Động lực phát triển của “Ninh Bình mới” được tạo nên từ sự song hành của hai trụ cột kinh tế là du lịch và công nghiệp, hình thành nên một lực đẩy kép cho thị trường.
Về du lịch, khu vực này nằm ở vị trí trung tâm của tuyến du lịch tâm linh trọng điểm kết nối Chùa Hương - Tam Chúc - Bái Đính. Theo thống kê, chỉ trong hơn 1,5 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hà Nam đã đón hơn 1,27 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Với mục tiêu đón 5,1 triệu lượt du khách trong cả năm, dư địa cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm còn rất lớn. Dòng khách đa dạng, từ khách đi lễ hội, tâm linh cho đến các đoàn doanh nghiệp và gia đình, tạo ra nhu cầu lưu trú ngắn hạn quanh năm.
Về công nghiệp, sức bật từ “tam giác” Đồng Văn - Hòa Mạc - Thanh Liêm đã đưa Hà Nam trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của miền Bắc. Tính đến năm 2025, tỉnh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút gần 400 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 7,1 tỷ USD. Làn sóng đầu tư này kéo theo nhu cầu lưu trú ổn định, dài hạn cho hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài. Đây là nguồn khách hàng bền vững, có khả năng đảm bảo dòng tiền cho thuê đều đặn, cộng hưởng cùng nguồn khách du lịch tạo nên một mô hình khai thác kinh doanh đa dạng cho các nhà đầu tư.
Giới chuyên gia bất động sản nhận định, đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón đầu làn sóng phát triển, trước khi mặt bằng giá bất động sản tại đây được thiết lập lại ở một vị thế mới, tương xứng với tiềm năng vốn có.
FLAMINGO GOLDEN HILL - TÂM ĐIỂM ĐÓN SÓNG ĐẦU TƯ
Trong bối cảnh đó, khu đô thị Flamingo Golden Hill nổi lên như một trung tâm chiến lược, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư. Tọa lạc tại phường Ba Sao, ngay trái tim của vùng địa lý hành chính mới, dự án do Flamingo Holdings, một thương hiệu uy tín với gần 30 năm kinh nghiệm kiến tạo những công trình biểu tượng, phát triển.
Lợi thế cạnh tranh vượt trội của Flamingo Golden Hill đến từ sự hiện hữu và dòng tiền được đảm bảo hàng tháng. Đây là một khu đô thị đã hình thành, đi vào vận hành ổn định với một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh. Giữa lúc nhiều dự án khác vẫn còn đang trong giai đoạn quy hoạch, sự hoàn thiện của Flamingo Golden Hill mang lại sự an tâm tuyệt đối và khả năng khai thác lợi nhuận ngay lập tức cho nhà đầu tư.
Với vị thế lưng tựa dãy Liên Sơn, mặt hướng hồ Tam Chúc, Flamingo Golden Hill không chỉ thừa hưởng cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ mà còn chiếm giữ vị trí trung tâm trên cung đường di sản, mang lại tiềm năng khai thác du lịch và dịch vụ khổng lồ.
Minh chứng rõ nét nhất cho sức hút này là thực tế đã có hơn 500 chuyên gia quốc tế từ các tập đoàn FDI lớn đang làm việc trong các khu công nghiệp lớn của tỉnh lựa chọn nơi đây làm nơi an cư. Sự hiện diện của họ là bảo chứng cho nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho các chủ sở hữu biệt thự.
TIỀM NĂNG ”VÀNG” TỪ CÚ HÍCH HẠ TẦNG VÀ CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ
Sức hấp dẫn nội tại của dự án càng được cộng hưởng mạnh mẽ hơn bởi những tiềm năng to lớn từ quy hoạch hạ tầng liên vùng. Một trong những đòn bẩy quan trọng nhất chính là định hướng quy hoạch tuyến đường sắt đô thị (metro) kết nối từ trung tâm Hà Nội đến Hà Nam (Ninh Bình mới), theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Khi tuyến metro này hình thành, khoảng cách địa lý giữa Thủ đô và tỉnh Ninh Bình mới sẽ gần như bị xóa nhòa, biến khu vực này trở thành một đô thị vệ tinh đúng nghĩa, chỉ cách trung tâm Hà Nội một chuyến tàu điện.
Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng trọng điểm khác như ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam tại Phủ Lý hay mạng lưới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, vành đai 5… sẽ biến nơi đây thành một đầu mối giao thông đa năng, một trung tâm logistics quan trọng của cả vùng.
Với mức giá chỉ từ 2,8 tỷ đồng cho một căn villa 3,5 tầng bao gồm 8 phòng ngủ, nhà đầu tư có thể vừa ở, vừa nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh lưu trú và được đảm bảo một dòng tiền đều đặn với lợi nhuận lên đến 42 triệu/tháng.
Cùng với pháp lý minh bạch, sổ đỏ sở hữu lâu dài cùng tiềm năng đã được thị trường kiểm chứng, Flamingo Golden Hill được xem là một trong những sản phẩm bất động sản dòng tiền hấp dẫn bậc nhất phía Nam Hà Nội.
