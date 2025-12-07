Giải bài toán “khát” căn hộ vừa túi tiền: EHome với mức giá chỉ từ 1,7 tỷ đồng tại Expo Nam Long Journey 2025

Trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, Nam Long ADC - thành viên của Tập đoàn Nam Long - giới thiệu dòng sản phẩm EHome với mức giá chỉ từ 1,7 tỷ đồng tại Expo Nam Long Journey 2025…

Sự kiện mang đến trải nghiệm đa giác quan về hệ sinh thái đô thị tích hợp của Nam Long, đồng thời đánh dấu cột mốc Bắc tiến quan trọng với dự án An Zen Residences tại Hải Phòng.

Phối cảnh dự án An Zen Residences tại Hải Phòng.

Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản chứng kiến sự lệch pha rõ rệt giữa cung và cầu, đặc biệt ở phân khúc nhà ở vừa túi tiền - nhu cầu thiết yếu của đại bộ phận dân cư.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý 3/2025 ghi nhận 63% nguồn cung mới có giá trên 50 triệu đồng/m2; tại Hà Nội và TP.HCM, gần 80% nguồn cung mới nằm trong ngưỡng 80 triệu đồng/m2. Ngược lại, căn hộ bình dân chỉ chiếm 6%, chủ yếu đến từ nhà ở xã hội, khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời.

Giữa bối cảnh thiếu hụt này, Nam Long ADC - đơn vị tiên phong phát triển phân khúc nhà ở vừa túi tiền của Tập đoàn Nam Long - tiếp tục kiên định với kiên định trên hành trình đồng hành cùng tổ ấm đầu tiên. Tại Expo Nam Long Journey 2025, đơn vị đã giới thiệu các sản phẩm EHome có giá từ 1,7 tỷ đồng, mang đến hướng tiếp cận phù hợp cho những gia đình trẻ đang tìm kiếm căn hộ đầu tay.

Expo Nam Long Journey 2025 là sự kiện được đầu tư ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại nhằm giúp khách hàng khám phá hệ sinh thái đô thị tích hợp của Nam Long. Trong đó, gian hàng An Zen Residences Hải Phòng - đại diện cho dòng sản phẩm EHome - trở thành điểm nhấn đặc biệt khi mô phỏng rõ nét chuẩn sống hợp lý nhưng đủ đầy tiện ích dành cho người trẻ. Sự kiện diễn ra từ 5 - 7/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (TP.HCM), thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham gia trải nghiệm.

Song hành với hoạt động giới thiệu sản phẩm, Tập đoàn Nam Long cũng chia sẻ tầm nhìn về khái niệm “nhà ở vừa túi tiền”.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, từng nhấn mạnh trong podcast Lãnh đạo Kiến tạo: “Tại Nam Long, chúng tôi thường sử dụng khẩu hiệu ‘Mái ấm trong tầm tay’. Điều này có nghĩa là sản phẩm phải phù hợp với mức thu nhập của bạn. Nếu một hộ gia đình có thể dành khoảng 30% thu nhập hàng tháng để trả góp hoặc trả thế chấp, thì ngôi nhà đó có thể được xem là phù hợp với khả năng chi trả của họ.”

Triết lý này đã được Nam Long ADC hiện thực hóa trong suốt gần hai thập kỷ qua thông qua dòng sản phẩm EHome. Không chỉ đảm bảo mức giá hợp lý, EHome còn tái định nghĩa chuẩn sống “vừa túi tiền” với quy hoạch tiện ích đầy đủ: sân bóng rổ, công viên, phòng gym, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, cùng các dịch vụ thiết yếu như siêu thị, nhà thuốc, minispa… giúp cư dân có thể tận hưởng không gian sống tiện nghi và bền vững.

An Zen Residences tại Hải Phòng là dự án đầu tiên đánh dấu bước đi chiến lược của Tập đoàn Nam Long tại thị trường phía Bắc, đồng thời là dự án EHome đầu tiên hiện diện tại khu vực này. Sau 18 năm gây dựng uy tín tại thị trường miền Nam, Nam Long ADC đã sẵn sàng mang chuẩn sống EHome đến gần hơn với cộng đồng cư dân miền Bắc - nơi nhu cầu về căn hộ đầu tay chất lượng và có tính kinh tế đang ngày càng tăng cao.

Sự xuất hiện của An Zen Residences không chỉ mở rộng bản đồ phát triển của Tập đoàn Nam Long, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Long Journey 2025 - Experience “Intergrated”: Chuỗi sự kiện ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan với hệ sinh thái sản phẩm của Nam Long.

* Gian hàng của An Zen Residences Hải Phòng đại diện cho dòng sản phẩm EHome – nhà ở vừa túi tiền của Nam Long ADC - Thành viên của Tập đoàn Nam Long.

Diễn ra từ 5 - 7/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM).

Link đăng ký tham dự Nam Long Journey 2025: https://living.namlongvn.com/journey-registration

Tìm hiểu thêm về An Zen Residences Hải Phòng tại: https://anzenresidences.com.vn/