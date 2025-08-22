Lừa đảo tài chính tăng vọt trong nửa đầu năm 2025

Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Viettel Threat Intelligence (VTI) vừa công bố báo cáo cập nhật về tình trạng lừa đảo và gian lận tài chính tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025.
Cụ thể, VTI ghi nhận 4.532 tên miền lừa đảo nhắm đến người dùng và khách hàng của các tổ chức lớn tại Việt Nam, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, các hình thức lừa đảo không còn chỉ tập trung vào người dùng dịch vụ tài chính – ngân hàng mà đang mở rộng sang nhóm đối tượng mới.
Kẻ tấn công chuyển hướng sang người dùng dịch vụ công bằng cách giả mạo cơ quan chức năng, đồng thời gia tăng hoạt động nhắm vào lĩnh vực bán lẻ – thương mại điện tử, năng lượng và vận tải. Mức độ chuyên nghiệp trong việc thiết kế giao diện và kịch bản lừa đảo cho thấy đây không còn là những vụ việc đơn lẻ mà là chiến dịch có tổ chức rõ ràng.
Theo thống kê, ngành tài chính – ngân hàng tiếp tục là mục tiêu hàng đầu với tỷ lệ bị tấn công lên đến 41,18%; dịch vụ công và bán lẻ, thương mại điện tử mỗi ngành chiếm 17,65%, còn lại 23,53% thuộc về các lĩnh vực khác.
Tổng cộng, trong 6 tháng đầu năm, VTI ghi nhận 18 chiến dịch lừa đảo quy mô, với nhiều thủ đoạn táo tợn. Nổi bật trong số này là các chiến dịch giả mạo dịch vụ tín dụng để lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân, hoặc giả danh cơ quan chức năng nhằm dụ cài đặt ứng dụng Android độc hại lên thiết bị di động.
Một số chiến dịch khác đánh vào tâm lý lo lắng của người dân bằng cách mạo danh nhân viên giao hàng, nhân viên điện lực hoặc tung tin tuyển dụng giả nhằm chiếm đoạt thông tin. Hình thức tấn công phổ biến nhất vẫn là gửi liên kết giả mạo kèm theo thông tin lừa đảo, với mục đích dẫn dụ người dùng nhập dữ liệu cá nhân hoặc vô tình cài đặt phần mềm độc hại.
Hệ thống tài chính – ngân hàng tiếp tục là tâm điểm bị tấn công. Các phương thức hiện tại ngày càng tinh vi, từ khai thác lỗ hổng bảo mật, phát tán mã độc tống tiền (ransomware), tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo, cho tới các vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Những nền tảng bị nhắm đến nhiều nhất là ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, cổng thanh toán kỹ thuật số và dịch vụ tài chính công.
Đáng lo ngại hơn, báo cáo của VTI chỉ ra rằng trong thời gian tới, các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và deepfake sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy làn sóng tấn công mạng tinh vi hơn. Đối với lĩnh vực lừa đảo chiếm đoạt thông tin (phishing), AI sẽ được dùng để tự động hóa toàn diện các chiến dịch.
Những thủ đoạn như gửi email, tin nhắn SMS giả, gọi điện giả (vishing) hoặc video/giọng nói giả dạng bằng deepfake sẽ ngày càng được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thu thập từ mạng xã hội. Khi đó, cả người dùng lẫn các hệ thống bảo mật truyền thống sẽ gặp khó khăn trong việc nhận diện, dẫn đến nguy cơ bị đánh lừa cao hơn.
Ở mảng mã độc, các nhóm tấn công có thể tận dụng AI để tạo ra loại mã độc mới có khả năng thay đổi hành vi theo thời gian nhằm né tránh các hệ thống phòng vệ như phần mềm diệt virus, hệ thống phát hiện và phản ứng điểm cuối (EDR) hoặc sandbox. Với sự hỗ trợ từ AI, chi phí tạo và triển khai mã độc giảm mạnh, mở đường cho khả năng bùng phát các chiến dịch phát tán mã độc trên diện rộng.
Kiểm soát chặt tài khoản thanh toán hộ kinh doanh dưới 1 năm để chống lừa đảo
Năm 2025: Thách thức chống lừa đảo ngân hàng bằng công nghệ
Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng
Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%
Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.
Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?
Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…
Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp
Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: