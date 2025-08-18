Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.

Gói thầu bổ sung này, có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ nguồn vốn dư của dự án xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, được khởi công từ tháng 6/2025 với thời gian thi công 159 ngày.

Ban quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) thông tin cho biết, gói thầu đến nay đã hoàn thành khoảng 30% khối lượng theo hợp đồng trong tổng khối lượng nạo vét trên 1 triệu m3. Hiện nay, các nhà thầu đang tăng cường máy móc, thiết bị chuyên dụng gồm sà lan chở bùn, tàu hút bụng, tàu kéo… nhằm bảo đảm tiến độ và hoàn thành đúng thời gian trong giấy phép nhận chìm vật chất nạo vét.

Đơn vị này cũng cho biết thêm vì tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải có mật độ tàu thuyền cao, nên công trường luôn có thiết bị điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải. Tàu bè hành trình qua khu vực được khuyến cáo giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tránh khu vực thi công và tuân thủ sự điều động của cảng vụ hàng hải. Ngoài ra, gói thầu được thi công trong thời điểm thời tiết khá thuận lợi nên cũng là một lợi thế cho các nhà thầu.

Theo thiết kế, gói thầu sẽ mở rộng hai bên biên luồng, mỗi bên dài 170 m, giúp tàu có trọng tải khoảng 50.000 DWT lưu thông mà không cần vào luồng chính. Đồng thời, việc thi công sẽ nạo vét đoạn từ phao GR vào luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, đáp ứng tàu 50.000 DWT và đoạn từ cảng Phước An đến cảng Vedan Phước Thái cho tàu 30.000 DWT. Tổng khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 1,8 triệu m3, toàn bộ được nhận chìm ngoài biển theo giấy phép được duyệt.

Tháng 7/2024, Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng) đã công bố luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải với tổng chiều dài tuyến luồng 51,3 km, được chia thành 6 đoạn luồng với các thông số khác nhau. Trong đó, đoạn 1 từ phao số 0 đến hết vũng quay trở tàu tại khu vực ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - Thị Vải có chiều dài 31,1 km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 350 m.

Dự án nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số 0 vào khu bến cảng có tổng vốn đầu tư gần 1.420 tỷ đồng được khởi công ngày 18/02/2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình sử dụng vốn đầu tư công trung hạn này có mục tiêu nhằm tăng hiệu suất khai thác; theo đó, việc đầu tư nâng cấp tuyến luồng khẳng định vị trí và tầm quan trọng của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trên trường quốc tế.

Sau khi hoàn thành, tuyến luồng sẽ cho phép tàu từ 160.000 - 200.000 DWT hoạt động an toàn, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa trong khu vực. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy tiến trình đầu tư các dự án trong khu vực, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường năng lực vận tải thủy của toàn tuyến luồng ra vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

Theo nhận định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, việc thi công tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải xuống âm (-15,5 m) là dự án có tầm quan trọng đặc biệt. Nhu cầu tăng mớn nước, đón được các tàu lớn hơn là hết sức cấp thiết. Do vậy, trước đó đã đề nghị, Quốc hội đã xem xét, phê duyệt, Chính phủ cũng đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải. Vì thế, dự án này tăng mớn nước đến độ sâu âm (-15.5 m), đón được các tàu từ 150.000 - 200.000 DWT giảm tải hoạt động an toàn.