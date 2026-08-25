Thứ Ba, 25/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Lynk & Co hỗ trợ khách hàng mua xe 100.000 đồng mỗi ngày nếu giao xe chậm

T Thu Linh

Lynk & Co Việt Nam công bố chính sách hỗ trợ chủ xe nhận bàn giao chậm so với dự kiến ở mức 100.000 đồng một ngày, từ 19/8.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, chính sách trên được hãng áp dụng cho toàn bộ hợp đồng ký mới và đặt cọc xe từ ngày 19/8. Đồng thời, hãng xe này cũng bổ sung hotline, email tiếp nhận phản ánh vào hợp đồng, phụ lục hợp đồng đặt cọc được ký kết với khách hàng.

Sự kiện ra mắt bộ đôi Lynk & Co 02 và 03 thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người dùng, hôm 12/8. Ảnh: Lynk & Co.
Sự kiện ra mắt bộ đôi Lynk & Co 02 và 03 thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người dùng, hôm 12/8. Ảnh: Lynk & Co.

Theo đó, trong trường hợp xe bị bàn giao chậm, tổng số tiền hỗ trợ sẽ được tính luỹ kế theo số ngày chậm bàn giao, mức quy đổi 100.000 đồng một ngày. Hãng sẽ gửi chi phí hỗ trợ trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của chủ xe.

Trước đó, Lynk & Co Việt Nam ghi nhận một số phản ánh của chủ xe về tình trạng chậm giao xe so với cam kết. Tasco Auto, nhà phân phối chính thức Lynk & Co ở Việt Nam cho biết, lý do của tình trạng trên đến từ công tác lập kế hoạch, đặt hàng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng đơn hàng, kèm nguồn cung từ tập đoàn Geely cũng gặp hạn chế.

Tổ hợp showroom Lynk & Co và Geely được vận hành bởi Tasco Auto. Ảnh: Tasco.
Tổ hợp showroom Lynk & Co và Geely được vận hành bởi Tasco Auto. Ảnh: Tasco.

“Tasco Auto nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này, chân thành xin lỗi những khách hàng đã phải chờ nhận xe lâu hơn thời gian dự kiến. Dù nguyên nhân từ đâu, Tasco Auto xác định trách nhiệm cuối cùng đối với khách hàng thuộc về chúng tôi”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 hút khách nhờ định vị cao cấp và thiết kế cá tính. Ảnh: Lynk & Co.
Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 hút khách nhờ định vị cao cấp và thiết kế cá tính. Ảnh: Lynk & Co.

Để khắc phục tình trạng trên, Tasco Auto đã cùng Geely Auto tăng nguồn cung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng rà soát, nâng cấp toàn bộ quy trình dự báo, đặt hàng và theo dõi tiến độ giao xe, đặc biệt trong bối cảnh Lynk & Co vừa ra mắt nhiều dòng xe mới.

Sau sự kiện ra mắt dòng xe flagship Lynk & Co 900, bộ đôi 02 và 03 phiên bản mới, Lynk & Co Việt Nam hiện cung cấp đa dạng các dòng xe với hệ truyền động khác nhau, từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid, hybrid cấp độ cao và xe thuần điện. Danh mục sản phẩm của hãng gồm 8 mẫu, trải dài từ phân khúc cỡ B đến SUV cỡ E cao cấp đầu bảng.

Thông tin đường dây nóng Tasco Auto:

Hotline Geely Việt Nam: 1900 055 568

Hotline Lynk & Co Việt Nam: 1900 3030

Email Tasco Auto: cskh@tascoauto.com

Thông tin chi tiết điều khoản, chính sách Tasco Auto tại đây: https://tascoauto.com/tasco-auto-cong-bo-chinh-sach-ho-tro-khach-hang-do-cham-ban-giao-xe/

Đọc bài theo từ khoá

Lynk & Co VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải là nền tảng vững chắc cho nền kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải là nền tảng vững chắc cho nền kinh tế

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa chính là "vườn ươm" của những tập đoàn lớn, đồng thời đóng vai trò là nền tảng vững chắc giúp đất nước bứt phá với mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Ba mảnh ghép định hình vị thế toàn cầu cho mảng khoáng sản nhà Masan

Ba mảnh ghép định hình vị thế toàn cầu cho mảng khoáng sản nhà Masan

Trong bối cảnh Mỹ, châu Âu và nhiều nền kinh tế lớn tìm kiếm nguồn cung vật liệu chiến lược ngoài Trung Quốc, Masan High-Tech Materials (Upcom: MSR) đang mở rộng đồng thời quy mô tài nguyên và khả năng khai thác năng lực chế biến hiện hữu. Tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên cùng quan hệ hợp tác với GB Innovation của Hàn Quốc cho thấy dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp đang mở rộng ra ngoài sản lượng khai thác tại Núi Pháo.

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động Đối thoại Kết nối Doanh nhân Doanh nghiệp

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy