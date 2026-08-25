Lynk & Co hỗ trợ khách hàng mua xe 100.000 đồng mỗi ngày nếu giao xe chậm

Lynk & Co Việt Nam công bố chính sách hỗ trợ chủ xe nhận bàn giao chậm so với dự kiến ở mức 100.000 đồng một ngày, từ 19/8.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết, chính sách trên được hãng áp dụng cho toàn bộ hợp đồng ký mới và đặt cọc xe từ ngày 19/8. Đồng thời, hãng xe này cũng bổ sung hotline, email tiếp nhận phản ánh vào hợp đồng, phụ lục hợp đồng đặt cọc được ký kết với khách hàng.

Sự kiện ra mắt bộ đôi Lynk & Co 02 và 03 thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông và người dùng, hôm 12/8. Ảnh: Lynk & Co.

Theo đó, trong trường hợp xe bị bàn giao chậm, tổng số tiền hỗ trợ sẽ được tính luỹ kế theo số ngày chậm bàn giao, mức quy đổi 100.000 đồng một ngày. Hãng sẽ gửi chi phí hỗ trợ trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của chủ xe.

Trước đó, Lynk & Co Việt Nam ghi nhận một số phản ánh của chủ xe về tình trạng chậm giao xe so với cam kết. Tasco Auto, nhà phân phối chính thức Lynk & Co ở Việt Nam cho biết, lý do của tình trạng trên đến từ công tác lập kế hoạch, đặt hàng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng đơn hàng, kèm nguồn cung từ tập đoàn Geely cũng gặp hạn chế.

Tổ hợp showroom Lynk & Co và Geely được vận hành bởi Tasco Auto. Ảnh: Tasco.

“Tasco Auto nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này, chân thành xin lỗi những khách hàng đã phải chờ nhận xe lâu hơn thời gian dự kiến. Dù nguyên nhân từ đâu, Tasco Auto xác định trách nhiệm cuối cùng đối với khách hàng thuộc về chúng tôi”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Mẫu xe thuần điện Lynk & Co 02 hút khách nhờ định vị cao cấp và thiết kế cá tính. Ảnh: Lynk & Co.

Để khắc phục tình trạng trên, Tasco Auto đã cùng Geely Auto tăng nguồn cung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp cũng rà soát, nâng cấp toàn bộ quy trình dự báo, đặt hàng và theo dõi tiến độ giao xe, đặc biệt trong bối cảnh Lynk & Co vừa ra mắt nhiều dòng xe mới.

Sau sự kiện ra mắt dòng xe flagship Lynk & Co 900, bộ đôi 02 và 03 phiên bản mới, Lynk & Co Việt Nam hiện cung cấp đa dạng các dòng xe với hệ truyền động khác nhau, từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid, hybrid cấp độ cao và xe thuần điện. Danh mục sản phẩm của hãng gồm 8 mẫu, trải dài từ phân khúc cỡ B đến SUV cỡ E cao cấp đầu bảng.

Thông tin đường dây nóng Tasco Auto:

Hotline Geely Việt Nam: 1900 055 568

Hotline Lynk & Co Việt Nam: 1900 3030

Email Tasco Auto: cskh@tascoauto.com

Thông tin chi tiết điều khoản, chính sách Tasco Auto tại đây: https://tascoauto.com/tasco-auto-cong-bo-chinh-sach-ho-tro-khach-hang-do-cham-ban-giao-xe/