LynkiD lập cú hattrick 3 hạng mục “Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025”

Công ty Cổ phần LynkiD vừa được vinh danh trong ba hạng mục tại Lễ Công bố và Vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2025, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

kinhThành tích này tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ và sức sáng tạo của LynkiD trong hành trình kiến tạo các nền tảng số “Make in Vietnam”.

BA HẠNG MỤC GHI DẤU SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ CỦA LYNKID

Tại lễ vinh danh, LynkiD được ghi nhận trong ba hạng mục, thể hiện năng lực phát triển công nghệ và cung cấp giải pháp toàn diện:

Top 10 Doanh nghiệp phát triển, cung cấp nền tảng Blockchain, Web3 và Ứng dụng (Apps).

Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Quản trị khách hàng (CRM, Call Center).

Top 10 Doanh nghiệp phát triển phần mềm, ứng dụng.

Việc được vinh danh đồng thời ở ba nhóm lĩnh vực cho thấy LynkiD không chỉ mạnh về công nghệ lõi mà còn sở hữu năng lực triển khai và mở rộng sản phẩm thực tế – từ nền tảng công nghệ, giải pháp quản trị đến dịch vụ số cho thị trường.

Theo đại diện VINASA, các doanh nghiệp được vinh danh năm nay đều thể hiện rõ định hướng đổi mới sáng tạo, năng lực thực thi và đóng góp tích cực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, chia sẻ: “Giải thưởng là sự ghi nhận quý báu cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ LynkiD trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ Blockchain, Web3 và dữ liệu lớn vào quản trị khách hàng và phát triển dịch vụ số. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng các nền tảng công nghệ mở, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt trên bản đồ số khu vực.”

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Ra đời với sứ mệnh ứng dụng công nghệ để kết nối người dùng và doanh nghiệp, LynkiD đã phát triển thành hệ sinh thái mở, cho phép người dùng tích điểm, đổi quà và nhận ưu đãi từ hàng nghìn thương hiệu trên cùng một nền tảng.

Song song với đó, LynkiD cung cấp hạ tầng loyalty mở và các giải pháp quản trị khách hàng cho doanh nghiệp, tích hợp công nghệ Blockchain, AI và Big Data nhằm đảm bảo minh bạch, bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Đại diện LynkiD cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào các lĩnh vực Blockchain, Web3, AI và bảo mật dữ liệu, hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện “Made by Vietnam, for Vietnam and beyond”.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, LynkiD hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa thương hiệu công nghệ Việt vươn tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam là hoạt động thường niên do VINASA tổ chức từ năm 2014, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín, năng lực công nghệ và đóng góp nổi bật cho ngành công nghệ số Việt Nam.

* Thông tin về LynkiD:

Thành lập: 2020

Lĩnh vực hoạt động: Nền tảng công nghệ số, Blockchain, Web3, giải pháp CRM và quản trị khách hàng

Website: https://lynkid.vn

Email: support@lynkid.vn