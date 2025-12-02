Thứ Ba, 02/12/2025

Kinh tế số

LynkiD trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines

Khánh Huyền

02/12/2025, 13:27

Ưu đãi kỷ niệm 15 năm Turkish Airlines hoạt động tại TP.HCM nay được triển khai độc quyền qua nền tảng loyalty LynkiD.

LynkiD trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines.
LynkiD trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines.

LynkiD chính thức thông báo mở rộng hợp tác quốc tế cùng Turkish Airlines – hãng hàng không quốc tế có mạng bay trải rộng hơn 120 quốc gia và được đánh giá là hãng bay có mạng quốc tế lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, LynkiD là nền tảng loyalty đầu tiên tại Việt Nam được văn phòng Turkish Airlines lựa chọn để triển khai ưu đãi độc quyền, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Turkish Airlines mở văn phòng đại diện tại TP.HCM.

Thông qua hợp tác này, LynkiD và Turkish Airlines sẽ phát hành ưu đãi 15% dành cho người dùng LynkiD khi mua vé máy bay của Turkish Airlines trong giai đoạn cuối năm. Đây là bước nối dài quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái ưu đãi quốc tế của LynkiD, đồng thời tạo ra cơ hội gia tăng trải nghiệm cao cấp cho khách hàng và doanh nghiệp Việt Nam.

Turkish Airlines nổi tiếng với mạng bay phủ khắp năm châu và thường xuyên được nhắc đến là hãng hàng không “bay đến nhiều quốc gia nhất thế giới”. Qua việc hợp tác cùng thương hiệu này, LynkiD khẳng định năng lực triển khai ưu đãi quốc tế, không chỉ ở mặt số lượng mà còn ở chất lượng dịch vụ, một tiêu chí mà doanh nghiệp đang hướng tới để tạo ra sự khác biệt trong chăm sóc khách hàng.

Với ưu đãi 15% vé máy bay, doanh nghiệp trong hệ sinh thái LynkiD có thể đề xuất thêm một trải nghiệm toàn cầu cho khách hàng của mình, đồng thời tăng cường vị thế thương hiệu thông qua việc kết nối với đối tác quốc tế tầm cỡ. Đây là một ví dụ rõ ràng cho cam kết của LynkiD trong việc “mang ưu đãi quốc tế gần hơn cho khách hàng Việt”.

VnEconomy

Không dừng lại ở việc phát hành ưu đãi, LynkiD đang tập trung cho chiến lược International Loyalty Connectivity, nhằm kết nối loyalty không biên giới, hướng tới các tích hợp sâu hơn như API, chia sẻ ưu đãi và giải pháp trao đổi điểm xuyên quốc gia với Turkish Airlines trong tương lai gần. Điều này mở ra một tầm nhìn mới: doanh nghiệp Việt có thể sử dụng nền tảng LynkiD để phân phối ưu đãi quốc tế và người dùng Việt sẽ được hưởng dịch vụ chuẩn toàn cầu.

Với sự hợp tác này, LynkiD tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, mang lại những giá trị ưu đãi toàn cầu cho cả doanh nghiệp và người dùng tại thị trường Việt Nam. LynkiD và Turkish Airlines cùng hướng đến mục tiêu phát triển trải nghiệm khách hàng cao cấp, và đây là bước khởi đầu cho chuỗi ưu đãi quốc tế sẽ tiếp tục được mở rộng.

* Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng giải pháp loyalty, phân phối ưu đãi, quà tặng có thể liên hệ LynkiD qua hotline 1900 636 835, email partner@lynkid.vn hoặc website: https://lynkid.vn/partners để được tư vấn hệ thống loyalty phù hợp với định vị thương hiệu.

