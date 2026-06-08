Mcredit trao tặng 105.000 cây giống, hỗ trợ sinh kế cho người dân Nà Hỳ - Điện Biên
P.V
08/06/2026, 16:46
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, Mcredit tiếp tục lan tỏa hành trình xanh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập bằng hoạt động trao tặng 105.000 cây giống cà phê, mắc ca cùng thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.
GIEO “MẦM XANH SINH KẾ” CHO BÀ CON VÙNG CAO
Chương trình nằm trong khuôn khổ “MC10 - Hành trình Xanh”, chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng MB Shinsei (Mcredit) hướng tới mục tiêu trồng 100.000 cây xanh trên cả nước trong năm 2026, góp phần hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy phát triển bền vững tại cộng đồng.
Tại chương trình, Mcredit đã trao tặng 100.000 cây giống cà phê, 5.000 cây giống mắc ca và 30 máy đào hố trồng cây, với tổng giá trị gần 480 triệu đồng cho người dân xã Nà Hỳ. Đây không chỉ là những cây giống phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà còn là những “mầm xanh sinh kế”, gửi gắm kỳ vọng giúp bà con vùng cao mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.
ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BỀN VỮNG
Xã Nà Hỳ là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 60%. Những năm gần đây, địa phương đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như cà phê và mắc ca.
Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, xã Nà Hỳ được giao trồng mới khoảng 400 ha cà phê, mắc ca, góp phần hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Phát biểu tại chương trình, ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ cho biết: Việc được hỗ trợ số lượng lớn cây giống và thiết bị phục vụ sản xuất có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng giúp người dân mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức trong phát triển sản xuất theo hướng bền vững, từng bước hoàn thành kế hoạch trồng mới khoảng 300 ha cà phê và 200 ha mắc ca trong năm 2026.
“Việc các nhà hảo tâm trao tặng hơn 100.000 cây giống cà phê và 5.000 cây giống mắc ca sẽ góp phần giúp xã tập trung chỉ đạo bà con phát triển cây cà phê, cây mắc ca trên địa bàn. Từ đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Kế hoạch số 1850 của UBND tỉnh Điện Biên về phát triển, trồng mới cây cà phê, cây mắc ca trên địa bàn”, ông Chu Văn Sử nhấn mạnh.
Ngay sau lễ trao tặng, đoàn cán bộ nhân viên Mcredit đã cùng chính quyền địa phương và người dân trực tiếp tham gia trồng những cây giống đầu tiên. Những gốc cây được gieo xuống không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, mà còn mở ra kỳ vọng về một hướng phát triển sinh kế lâu dài, bền vững hơn cho đồng bào vùng cao.
Hoạt động tại Nà Hỳ là dấu ấn tiếp nối hành trình trồng cây xanh của Mcredit trong dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Trước đó, chương trình MC10 – Hành trình Xanh đã được triển khai tại nhiều địa điểm ý nghĩa trên cả nước như Cúc Phương, Phong Điền – Huế, Tà Kou – Bình Thuận, U Minh Hạ, Đê Biển Miền Tây và Rừng Mùa Xuân, với chặng đầu tiên ghi dấu bằng 10.000 cây xanh được trao tặng và gieo trồng.
Thông qua chương trình, Mcredit mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng hành cùng cộng đồng trong bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế và xây dựng tương lai xanh. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần làm xanh đất nước, mà còn nuôi dưỡng niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân địa phương.
Với “MC10 – Hành trình Xanh”, hành trình kỷ niệm 10 năm thành lập Mcredit không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời cam kết bền bỉ của doanh nghiệp với cộng đồng, môi trường và sự phát triển bền vững.
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