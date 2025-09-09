Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu

Tuấn Sơn

09/09/2025, 10:11

Thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một dấu ấn mới với sự ra mắt của MIA HORIZON RESIDENCES - dòng sản phẩm duplex và penthouse thuộc dự án Mia Center Point.

Sự xuất hiện của phân khúc này diễn ra đúng thời điểm Liên Chiểu được quy hoạch trở thành Khu Kinh tế Tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, mở ra nhu cầu lớn về chỗ ở tiêu chuẩn quốc tế dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và giới tinh hoa.

KHÔNG GIAN SỐNG “ĐỘC BẢN” GIỮA TẦNG MÂY

MIA HORIZON RESIDENCES được bố trí tại các tầng cao nhất (24–25) của tòa nhà, với số lượng căn hộ giới hạn. Các căn hộ có diện tích rộng gấp nhiều lần so với căn hộ tiêu chuẩn, thiết kế thông tầng thoáng đãng, hai ban công mở rộng, mang đến trải nghiệm riêng tư tuyệt đối cho cư dân.

Từ độ cao hàng trăm mét, cư dân có thể ngắm trọn dãy Bà Nà, biển xanh Đà Nẵng và toàn cảnh trung tâm thành phố lung linh về đêm. Đặc biệt, căn Penthouse góc P gây chú ý khi là căn hộ đầu tiên tại Đà Nẵng tích hợp hồ bơi trong nhà - một chuẩn mực xa hoa vốn chỉ thường thấy ở các đô thị quốc tế.

Ảnh: Mia Center Point.
Ảnh: Mia Center Point.

LINH HOẠT TRONG LỰA CHỌN BÀN GIAO

Điểm khác biệt của MIA HORIZON RESIDENCES là chủ nhân có thể lựa chọn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, tối ưu cho việc ở ngay; hoặc bàn giao thô, tự do thiết kế theo phong cách riêng, đồng thời được chiết khấu 4 triệu đồng/m2.

Chính sách này mở ra sự linh hoạt hiếm thấy, biến mỗi căn hộ trở thành dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Theo các chuyên gia, với dòng vốn FDI ngày càng gia tăng, Liên Chiểu sẽ sớm trở thành điểm đến của hàng nghìn chuyên gia và kỹ sư quốc tế. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn những căn hộ diện tích lớn, riêng tư và đầy đủ tiện ích, sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao.

Ảnh: Mia Center Point.
Ảnh: Mia Center Point.

Ông Trần V. L., chuyên gia thị trường, nhận định: “Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, các sản phẩm ‘biệt thự trên không’ như MIA HORIZON RESIDENCES không chỉ khẳng định vị thế của gia chủ mà còn mang lại tiềm năng đầu tư bền vững. Với số lượng giới hạn, giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu thương mại tự do (FTZ) trên thế giới, mức giá thuê đối với các dòng duplex cao cấp thường rất cao, có thể dao động từ 4.000–5.000 USD/tháng. Điều này càng củng cố tiềm năng khai thác cho thuê cũng như triển vọng gia tăng giá trị đối với MIA HORIZON RESIDENCES trong tương lai.”

Với thông điệp “Độc bản vị thế, định danh đẳng cấp”, MIA HORIZON RESIDENCES không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống cao cấp giữa trung tâm Khu Kinh tế Tự do Liên Chiểu.

Ảnh: Mia Center Point.
Ảnh: Mia Center Point.

Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào cuối tháng 9/2025 và bàn giao nhà trong quý 2/2026. Khi đi vào hoạt động, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới chuyên gia và nhà đầu tư tìm kiếm sự khác biệt tại thành phố biển Đà Nẵng.

Từ khóa:

MIA HORIZON RESIDENCES Vneconomy

Đọc thêm

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt bổ sung danh mục 2 dự án đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2025 với tổng diện tích gần 19 ha tại thị trấn Triệu Sơn, nay là xã Triệu Sơn.

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Đây là dòng sản phẩm được thiết kế riêng cho 2 tầng đặc biệt: Căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm của tòa tháp Sky Retreat.

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Điều khiến TT AVIO liên tục gây “sốt” tại thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM

Người Nhật thiên về tính mộc mạc, trong khi người Việt ưa thích sự sang trọng, đẳng cấp. Tất cả hội tụ tinh tế và hài hòa tại TT AVIO. Giá trị của dự án nằm ở từng chi tiết nhỏ rất riêng biệt, không “mô phỏng” bất cứ mô hình nào trên thị trường bất động sản.

The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng

The Pearl: Dòng chảy sông nước tiếp nối mạch nguồn thịnh vượng

Là khu compound cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint, The Pearl nằm trên địa thế đắt giá với hai mặt giáp thủy, tiếp nối những giá trị thịnh vượng mà dòng sông Vàm Cỏ Đông đã nuôi dưỡng hàng trăm năm.

Nobu Danang - Một dòng bất động sản hàng hiệu “giao thoa” dành cho nhà đầu tư hiện đại

Nobu Danang - Một dòng bất động sản hàng hiệu “giao thoa” dành cho nhà đầu tư hiện đại

Những cá nhân kiệt xuất không còn phải lựa chọn giữa nơi ở, chốn nghỉ dưỡng hay cơ hội đầu tư, bởi Nobu Danang đã khai mở một dòng sản phẩm “giao thoa” đầy tài tình. Đây là nơi chuẩn sống hàng hiệu hòa quyện cùng thiên đường trải nghiệm tận hưởng và hiệu suất đầu tư, tất cả hội tụ trong một biểu tượng duy nhất.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: