MIA HORIZON RESIDENCES - Biệt thự trên không, biểu tượng mới tại trung tâm Khu kinh tế tự do Liên Chiểu
Tuấn Sơn
09/09/2025, 10:11
Thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng vừa ghi nhận thêm một dấu ấn mới với sự ra mắt của MIA HORIZON RESIDENCES - dòng sản phẩm duplex và penthouse thuộc dự án Mia Center Point.
Sự xuất hiện của phân khúc này diễn ra đúng thời điểm Liên Chiểu được quy hoạch trở thành Khu Kinh tế Tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, mở ra nhu cầu lớn về chỗ ở tiêu chuẩn quốc tế dành cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và giới tinh hoa.
KHÔNG GIAN SỐNG “ĐỘC BẢN” GIỮA TẦNG MÂY
MIA HORIZON RESIDENCES được bố trí tại các tầng cao nhất (24–25) của tòa nhà, với số lượng căn hộ giới hạn. Các căn hộ có diện tích rộng gấp nhiều lần so với căn hộ tiêu chuẩn, thiết kế thông tầng thoáng đãng, hai ban công mở rộng, mang đến trải nghiệm riêng tư tuyệt đối cho cư dân.
Từ độ cao hàng trăm mét, cư dân có thể ngắm trọn dãy Bà Nà, biển xanh Đà Nẵng và toàn cảnh trung tâm thành phố lung linh về đêm. Đặc biệt, căn Penthouse góc P gây chú ý khi là căn hộ đầu tiên tại Đà Nẵng tích hợp hồ bơi trong nhà - một chuẩn mực xa hoa vốn chỉ thường thấy ở các đô thị quốc tế.
LINH HOẠT TRONG LỰA CHỌN BÀN GIAO
Điểm khác biệt của MIA HORIZON RESIDENCES là chủ nhân có thể lựa chọn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, tối ưu cho việc ở ngay; hoặc bàn giao thô, tự do thiết kế theo phong cách riêng, đồng thời được chiết khấu 4 triệu đồng/m2.
Chính sách này mở ra sự linh hoạt hiếm thấy, biến mỗi căn hộ trở thành dấu ấn cá nhân của gia chủ.
Theo các chuyên gia, với dòng vốn FDI ngày càng gia tăng, Liên Chiểu sẽ sớm trở thành điểm đến của hàng nghìn chuyên gia và kỹ sư quốc tế. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn những căn hộ diện tích lớn, riêng tư và đầy đủ tiện ích, sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao.
Ông Trần V. L., chuyên gia thị trường, nhận định: “Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, các sản phẩm ‘biệt thự trên không’ như MIA HORIZON RESIDENCES không chỉ khẳng định vị thế của gia chủ mà còn mang lại tiềm năng đầu tư bền vững. Với số lượng giới hạn, giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu thương mại tự do (FTZ) trên thế giới, mức giá thuê đối với các dòng duplex cao cấp thường rất cao, có thể dao động từ 4.000–5.000 USD/tháng. Điều này càng củng cố tiềm năng khai thác cho thuê cũng như triển vọng gia tăng giá trị đối với MIA HORIZON RESIDENCES trong tương lai.”
Với thông điệp “Độc bản vị thế, định danh đẳng cấp”, MIA HORIZON RESIDENCES không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống cao cấp giữa trung tâm Khu Kinh tế Tự do Liên Chiểu.
Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào cuối tháng 9/2025 và bàn giao nhà trong quý 2/2026. Khi đi vào hoạt động, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới chuyên gia và nhà đầu tư tìm kiếm sự khác biệt tại thành phố biển Đà Nẵng.
