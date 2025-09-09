Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng pháp luật phải đạt được “6 tăng cường”, “6 sao” và “6 phải”
Hà Lê
09/09/2025, 14:31
Cho ý kiến đối với 9 dự án Luật, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ pháp luật phải bảo đảm tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc; đảm bảo thông thoáng để quản lý được, nhưng kiến tạo cho sự phát triển.
Ngày 8/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về 9 dự án luật quan trọng. Trong đó, có 2 luật liên quan đến nhiều Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự” và “Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường” có nhiều nội dung liên quan nhiều vấn đề, do đó được các thành viên Chính phủ thảo luận kỹ.
Đáng chú ý, thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đặc biệt quan tâm đánh giá về vai trò, sứ mệnh của Ủy ban An toàn giao thông, trong bối cảnh các chức năng, nhiệm vụ về an toàn giao thông đã được phân định rõ trách nhiệm cho các bộ chuyên ngành.
Đặc biệt, trong phiên họp, các thành viên Chính phủ đã dành nhiều thời gian thảo luận về Luật Báo chí (sửa đổi). Đây là một trong những dự án luật quan trọng nhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Các thành viên Chính phủ đã đề xuất rằng luật cần phải phân loại rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của các cơ quan báo chí, đồng thời tách bạch quản lý báo chí và truyền thông xã hội. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin và đảm bảo tính chính xác, khách quan trong hoạt động báo chí.
Sau khi thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung của các dự án Luật; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng việc xây dựng pháp luật không chỉ đơn thuần là việc soạn thảo các văn bản, mà còn phải đảm bảo tính khả thi và khả năng thực thi trong thực tế.
Thủ tướng nhấn mạnh pháp luật cần phải thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải tuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Điều này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề thực tiễn mà còn tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân.
Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng pháp luật cần phải đảm bảo "6 tăng cường", bao gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các chủ thể liên quan, tăng cường kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân, tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, và tăng cường phối hợp với Quốc hội. Những yếu tố này sẽ giúp cho quá trình xây dựng pháp luật trở nên minh bạch, hiệu quả và gần gũi hơn với người dân.
Bên cạnh việc xây dựng pháp luật, cần phải triển khai các nghị định, hướng dẫn để đưa luật vào cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan cần phải khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội.
Ngoài ra, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, việc xây dựng pháp luật phải đảm bảo "6 sao", bao gồm: vì sao lược bỏ, vì sao hoàn thiện, vì sao bổ sung, vì sao cắt bỏ thủ tục, vì sao phân cấp, phân quyền, và những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần được báo cáo Chính phủ để có chỉ đạo kịp thời.
Các
hồ sơ dự án luật mới phải bảo đảm “6 phải:” Phải quán triệt chủ trương, đường
lối của Đảng; phải giải quyết được bài toán, vướng mắc trong thực tiễn; phải
lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của người dân, các chuyên gia, nhà khoa
học; phải đánh giá tác động chính sách; phải chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục,
quy định; phải đảm bảo nguồn lực để thực hiện.
Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là vô cùng cần thiết. Nó không chỉ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp tục ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất để hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh việc xây dựng pháp luật không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào quá trình này. Chính vì vậy, cần phải tạo ra một không gian mở để người dân có thể tham gia ý kiến, đóng góp vào việc xây dựng hệ thống pháp luật, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
Tại Phiên họp, các đại biểu, thành viên Chính phủ đã nghe các Tờ trình tóm tắt, Báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định và thảo luận sôi nổi đối với các dự án Luật gồm: Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế); Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).
