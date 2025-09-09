Quảng Trị hướng tới đô thị sân bay “bốn trong một”
Nguyễn Thuấn
09/09/2025, 14:23
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng then chốt như sân bay, cảng biển và đô thị sân bay “bốn trong một”, coi đây là động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng Bắc Trung Bộ.
Ngày 9/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương
đã nhận được thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại
buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến tình hình kinh
tế - xã hội và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ
lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đạt được trong phát
triển kinh tế - xã hội thời gian qua, qua đó, góp phần vào thành tựu chung của
vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh
là các dự án hạ tầng then chốt, trong đó có Cảng hàng không Quảng Trị. Thủ tướng
giao Bộ Xây dựng xem xét đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cấp quy
mô dự án lên cấp cao hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.
Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu
tư và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm
dự án. Cùng với đó, địa phương cần chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch
liên quan trong phạm vi khu vực giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển
đô thị sân bay “bốn trong một”, gồm đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao
và dịch vụ, với trung tâm là Cảng hàng không Quảng Trị.
Cảng hàng không Quảng Trị đã được khởi công vào ngày
6/7/2024, có quy mô hơn 265ha, tổng vốn đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Dự án được
thiết kế đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng khai thác tàu
bay Code E. Khi đi vào hoạt động, cảng có thể phục vụ 5 triệu hành khách và
25.500 tấn hàng hóa mỗi năm, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội
cho địa phương và khu vực.
Ngoài dự án sân bay tại Quảng Trị, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh
phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy
bay tại Cảng hàng không Đồng Hới. Công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật,
mỹ thuật và an toàn, hoàn thành đúng tiến độ vào dịp 30/4/2026.
Về Khu bến cảng Mỹ Thủy, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị
chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, phấn đấu
hoàn thành bến số 1 vào tháng 11/2025, bến số 2 vào tháng 3/2026, đồng thời khẩn
trương hoàn thiện thủ tục để khởi công bến số 3 và số 4.
Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng cùng UBND tỉnh Quảng
Trị nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư về quy hoạch phát triển khu thương mại tự
do tại khu vực cảng. Song song, cần xem xét triển khai tuyến đường kết nối từ Cửa
khẩu quốc tế La Lay đến Cảng Mỹ Thủy, tạo trục giao thương mới phục vụ phát triển
kinh tế vùng biên giới và ven biển.
Việc đồng loạt đẩy nhanh các công trình hạ tầng trọng điểm,
đặc biệt là hai dự án sân bay cùng hệ thống cảng biển, được kỳ vọng sẽ mở ra động
lực phát triển mạnh mẽ cho Quảng Trị, đồng thời, góp phần tăng cường liên kết
vùng, thúc đẩy kinh tế Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.
