Quảng Trị hướng tới đô thị sân bay “bốn trong một”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng then chốt như sân bay, cảng biển và đô thị sân bay “bốn trong một”, coi đây là động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 9/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đã nhận được thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, qua đó, góp phần vào thành tựu chung của vùng Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh là các dự án hạ tầng then chốt, trong đó có Cảng hàng không Quảng Trị. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng xem xét đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nâng cấp quy mô dự án lên cấp cao hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm dự án. Cùng với đó, địa phương cần chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan trong phạm vi khu vực giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay “bốn trong một”, gồm đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao và dịch vụ, với trung tâm là Cảng hàng không Quảng Trị.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Quảng Trị, phấn đấu hoàn thành vào 30/4/2026. Ảnh: Biên Cương

Cảng hàng không Quảng Trị đã được khởi công vào ngày 6/7/2024, có quy mô hơn 265ha, tổng vốn đầu tư trên 5.800 tỷ đồng. Dự án được thiết kế đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II, có khả năng khai thác tàu bay Code E. Khi đi vào hoạt động, cảng có thể phục vụ 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực.

Ngoài dự án sân bay tại Quảng Trị, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không Đồng Hới. Công trình phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn, hoàn thành đúng tiến độ vào dịp 30/4/2026.

Về Khu bến cảng Mỹ Thủy, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành bến số 1 vào tháng 11/2025, bến số 2 vào tháng 3/2026, đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công bến số 3 và số 4.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cầu cảng số 1 cảng Mỹ Thủy vào tháng 11/2025. Ảnh:Hoàng Táo

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng cùng UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư về quy hoạch phát triển khu thương mại tự do tại khu vực cảng. Song song, cần xem xét triển khai tuyến đường kết nối từ Cửa khẩu quốc tế La Lay đến Cảng Mỹ Thủy, tạo trục giao thương mới phục vụ phát triển kinh tế vùng biên giới và ven biển.

Việc đồng loạt đẩy nhanh các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là hai dự án sân bay cùng hệ thống cảng biển, được kỳ vọng sẽ mở ra động lực phát triển mạnh mẽ cho Quảng Trị, đồng thời, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế Bắc Trung Bộ trong giai đoạn tới.