Nghệ An rót 325 tỷ đồng lập 127 đồ án quy hoạch đô thị

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và xã đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với tổng kinh phí khoảng 325 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024.

Trong tổng số 127 đồ án quy hoạch, có 6 đồ án quy hoạch chung đô thị cấp tỉnh được lập trên địa bàn 22 phường, xã. Các đô thị bao gồm: Vinh với 6 phường hiện hữu là Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò; Hoàng Mai với 3 phường Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai; Thái Hòa mở rộng thuộc các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu; đô thị mới Diễn Châu với 5 xã Diễn Châu, Minh Châu, Quảng Châu, Đức Châu và Hải Châu; đô thị mới Đô Lương thuộc các xã Đô Lương, Lương Sơn, Văn Hiến và Thuần Trung; đô thị mới Con Cuông tại xã Con Cuông. Trong đó, đồ án quy hoạch chung đô thị Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tại văn bản số 614/TTg-CN ngày 13/8/2024.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An dự kiến lập 108 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, trải rộng trên địa bàn 108 xã thuộc 20 đơn vị hành chính cấp huyện trong tổng số 412 đơn vị hành chính cấp xã của toàn tỉnh. Đây là bước triển khai cần thiết sau khi các quy hoạch trước đây bị tạm dừng để rà soát, điều chỉnh phù hợp với thay đổi trong pháp luật và tổ chức chính quyền 2 cấp.

Cùng với đó, Nghệ An sẽ lập 13 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại các đô thị lớn, trong đó thành phố Vinh có 7 đồ án, thị xã Hoàng Mai có 3 và thị xã Thái Hòa có 3. Việc lập mới, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung, tạo cơ sở quản lý phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Các đồ án quy hoạch được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 145/2025/NĐ-CP và Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 về phân định thẩm quyền và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây sẽ là công cụ quản lý quan trọng, giúp tỉnh định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Trước đó, Nghệ An đã có nhiều đồ án quy hoạch được phê duyệt, tuy nhiên phần lớn được triển khai trong bối cảnh pháp luật cũ và chưa phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. Khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, các đồ án quy hoạch đô thị, xã trước đây phải dừng lại để rà soát. Sau khi hệ thống pháp luật đồng bộ và quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Sở Xây dựng Nghệ An đã đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai mới. Tổng kinh phí để thực hiện 127 đồ án dự kiến khoảng 325 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.