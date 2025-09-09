Bất động sản hàng hiệu lõi trung tâm: Tài sản chiến lược của giới siêu giàu

Trong bối cảnh thị trường biến động, bất động sản tại vị trí lõi trung tâm đô thị luôn khẳng định vai trò chiến lược trong danh mục đầu tư của giới tinh hoa toàn cầu.

Đối với giới siêu giàu (tổng tài sản trên 30 triệu USD), việc cơ cấu danh mục đầu tư là xu hướng tất yếu nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Theo báo cáo năm 2025 của KKR, 46% danh mục đầu tư của nhóm này tập trung vào các tài sản thay thế, bao gồm bất động sản giá trị cao, bộ sưu tập nghệ thuật, tiền mã hóa và tài sản phái sinh. Trong đó, bất động sản tại lõi trung tâm các siêu đô thị luôn là tài sản trọng yếu, góp phần củng cố vị thế và tối ưu hóa tăng trưởng dài hạn.

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA BẤT ĐỘNG SẢN LÕI TRUNG TÂM

Tại các siêu đô thị như New York, Singapore hay Thượng Hải, bất động sản trong khu vực Central Business District (CBD) - trung tâm kinh doanh, văn hóa và chính trị - luôn giữ vai trò trụ cột trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu. Giá trị bền vững của dòng tài sản này được định hình bởi ba yếu tố chính. Độ khan hiếm: Quỹ đất tại các đô thị phát triển lâu đời gần như cạn kiệt. Siêu kết nối: Gần các tiện ích hàng đầu, từ thương mại, văn hóa đến giải trí. Giá trị biểu tượng: Gắn liền với các địa danh lịch sử và văn hóa mang tính biểu tượng.

"View" bể bơi rooftop từ The Residences at Sindhorn Kempinski Bangkok.

Mặc dù quá trình đô thị hóa đang mở rộng ranh giới các thành phố và hình thành các trung tâm mới, bất động sản lõi trung tâm vẫn giữ vững sức hút nhờ nguồn cung hạn chế, hiệu quả tích lũy tài sản và tiềm năng khai thác bền vững.

Theo báo cáo Global Super-Prime Intelligence của Knight Frank (2024), năm 2024 ghi nhận 2.018 giao dịch bất động sản siêu sang (giá từ 10 triệu USD trở lên) trên toàn cầu, tăng 6% so với năm 2023, riêng quý 4 tăng mạnh 31%. Hong Kong và Miami dẫn đầu với giá trung bình lần lượt là 22,9 triệu USD và 18 triệu USD mỗi căn.

Điều này phản ánh xu hướng dòng tiền của giới siêu giàu tiếp tục đổ vào các tài sản biểu tượng tại lõi trung tâm các siêu đô thị - nơi hội tụ giá trị bền vững và khả năng bảo toàn tài sản theo thời gian.

Khu căn hộ Ritz-Carlton Residences tại The Grand, Hanoi chỉ cách Hồ Gươm một vài bước chân.

Giá bất động sản tại các thị trường nổi bật. Singapore: Căn hộ tại đường Nassim (quận 10) đạt đơn giá trung bình 17.160 USD/m2, trong khi Eden Residences tại khu City Hall, hướng nhìn Marina Bay Sands, ghi nhận mức giá lên đến 30.000 USD/m2 (theo Bambooroutes). Thượng Hải: Dự án Lakeville VI đạt kỷ lục 29.160 USD/m2 (theo Luxuo). Bangkok: Dự án 98 Wireless trên đường Witthayu từng lập kỷ lục 31.000 USD/m2 (theo CBRE & Savills). Manila: Thị trường bất động sản hạng sang tại Makati ghi nhận mức tăng giá 21,2% trong năm 2023, vượt qua Dubai và Thượng Hải (theo Knight Frank).

Những con số này minh chứng cho sức hút bền vững của bất động sản lõi trung tâm, được xem là “vùng an toàn” cho dòng tiền của giới siêu giàu trong bối cảnh kinh tế biến động, đồng thời là kênh đầu tư dài hạn hiệu quả.

BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU: GIÁ TRỊ KÉP TẠI LÕI TRUNG TÂM

Bất động sản hàng hiệu, tọa lạc tại các vị trí “siêu đắc địa” như ven sông, kề đại lộ danh giá, đối diện công viên quốc gia hoặc liền kề di sản lịch sử, đã trở thành lựa chọn ưu tiên của giới siêu giàu trong thập kỷ qua. Theo Knight Frank (2023), 63% nguồn cung bất động sản hàng hiệu toàn cầu tập trung tại các siêu đô thị ở Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á.

Lợi thế của bất động sản hàng hiệu không chỉ nằm ở vị trí mà còn ở sự kết hợp với các thương hiệu quốc tế danh tiếng, đảm bảo chất lượng thiết kế, tiêu chuẩn hoàn thiện, dịch vụ vận hành và khả năng thanh khoản toàn cầu. Báo cáo của Savills (Branded Residences 2023) cho thấy mức chênh lệch giá giữa bất động sản hàng hiệu và bất động sản cao cấp không thương hiệu dao động từ 25–30% tại các đô thị phát triển, và lên đến hơn 50% tại các thị trường mới nổi, thậm chí 151% tại Bangkok.

Tòa tháp căn hộ Ritz Carlton Residences tọa lạc trên đường Cairnhill, quận 9, Singapore.

Một số giao dịch nổi bật. New York: Căn hộ Aman Residences tại Fifth Avenue đạt mức giá kỷ lục 118.000 USD/m2 (theo Knight Frank). Singapore: The Ritz-Carlton Residences gần đường Cairnhill Road ghi nhận giao dịch 43.000 USD/m2 vào tháng 1/2024 (theo The Business Times).

Grand Marina, Saigon là khu căn hộ hàng hiệu có quy mô lớn nhất thế giới của tập đoàn Marriott International.

Trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, tập đoàn Marriott International dẫn đầu với 142 dự án đang vận hành và 138 dự án đang triển khai (theo BRESI, 2025), trong đó hơn 51% nằm tại trung tâm các siêu đô thị, đáp ứng nhu cầu sở hữu của giới tinh hoa toàn cầu.

GRAND MARINA, SAIGON: BIỂU TƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG HIỆU TẠI TP.HCM

Trong bối cảnh giới siêu giàu toàn cầu chuyển hướng đầu tư vào các tài sản biểu tượng tại các thành phố trung tâm kinh tế mới nổi ở châu Á, TP.HCM nổi lên như một điểm đến hấp dẫn. Theo Savills (2023), nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng mạnh đến năm 2030, dẫn đầu bởi các dự án tại các vị trí trọng điểm.

Nổi bật trong xu hướng này, Grand Marina, Saigon do Masterise Homes phát triển, là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam mang thương hiệu Marriott và JW Marriott - hai thương hiệu cao cấp của tập đoàn Marriott International. Đây cũng là khu phức hợp bất động sản hàng hiệu có quy mô lớn nhất thế giới trong hệ thống Marriott tính đến nay.

Khu vực Ba Son với tháp Saigon Marina IFC và các tòa căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott

Grand Marina, Saigon tọa lạc tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh, liền kề cầu Ba Son và kết nối trực tiếp với ga Ba Son (Metro số 1). Đây là quỹ đất ven sông cuối cùng tại phường Sài Gòn (trước đây thuộc Quận 1), gắn liền với di tích lịch sử quốc gia Ba Son – biểu tượng hơn 230 năm phát triển của đô thị Sài Gòn. Vị trí này hội tụ năm giá trị cốt lõi. Lịch sử: Gắn với di tích Ba Son. Phong thủy: Ven sông Sài Gòn, mang lại thịnh vượng. Hạ tầng: Kết nối hạ tầng giao thông đa phương thức. Tiện ích: Gần các trung tâm thương mại, văn hóa, giải trí. Biểu tượng tài chính: Liền kề Saigon Marina IFC và UOB Plaza Vietnam.

Grand Marina, Saigon mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu bất động sản hàng hiệu ngay Phường Sài Gòn - lõi trung tâm TP.HCM.

Grand Marina, Saigon không chỉ sở hữu tầm nhìn vĩnh viễn ra sông Sài Gòn và Thảo Cầm Viên - không gian xanh hiếm hoi tại trung tâm TP.HCM - mà còn nằm trong khu vực tiềm năng hình thành lõi trung tâm tài chính - thương mại – nhà ở cao cấp theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development). Điều này mang lại giá trị gia tăng bền vững và tiềm năng khai thác thương mại vượt trội.

Tầm nhìn “triệu đô” từ căn hộ Marriott Residences, Grand Marina Saigon.

Căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt tại tòa Lake, thuôc dự án Grand Marina, Saigon là cơ hội hiếm có để sở hữu tài sản bất động sản hàng hiệu hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi: Pháp lý sở hữu lâu dài. Vị trí lõi trung tâm ven sông. Không gian sống sang trọng với dịch vụ hiếu khách chuẩn Marriott. Bảo chứng thương hiệu từ Marriott International.

Dự án đã hoàn thiện và đi vào vận hành, hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu, khẳng định giá trị khác biệt so với các dự án hạng sang khác tại TP.HCM. Grand Marina, Saigon không chỉ là kênh đầu tư bền vững mà còn là tài sản danh giá, truyền đời, khẳng định vị thế của gia chủ.