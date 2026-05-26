TP. HCM: Quản lý trật tự đô thị và xây dựng gắn với chuyển đổi số và cải thiện hạ tầng giao thông

Chiều 25/5, Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chủ trì đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và xây dựng, đẩy mạnh quản lý đô thị gắn với chuyển đổi số và cải thiện hạ tầng giao thông…

Theo đó, Kế hoạch 53/KH-UBND của UBND Thành phố đã triển khai hai nhóm giải pháp với 33 nhiệm vụ giao cho 10 sở, ngành và 168 UBND cấp xã nhằm tăng cường quản lý trật tự công cộng và trật tự đô thị.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Kết quả từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2026, các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp và đạt một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động đã được đẩy mạnh, với hơn 1.125 phản ánh qua tổng đài 1022 và hàng trăm phản ánh qua mạng xã hội và điện thoại liên quan đến trật tự đô thị được xử lý kịp thời. Các địa phương cũng triển khai pano “ứng xử nơi cộng đồng”, xây dựng khu phố văn minh, sạch đẹp, gắn với chuyển đổi số và ứng dụng VNeID.

Trong công tác chỉnh trang đô thị, Sở Xây dựng đã rà soát, xử lý các công trình quảng cáo, biển hiệu, mái che sai quy định; phối hợp kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông. Công tác quản lý điểm tập kết, trung chuyển rác được phân cấp cho địa phương thực hiện; đồng thời các sở, ngành đang rà soát quy hoạch lại hệ thống trạm trung chuyển rác bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Công an Thành phố phối hợp xử lý 138 trường hợp lang thang, xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp; đưa 113 trường hợp vào trung tâm hỗ trợ xã hội và 16 trường hợp vào cơ sở khám chữa bệnh.

Về ứng dụng khoa học công nghệ, Công an Thành phố sử dụng hệ thống camera an ninh để phát hiện và xử lý hơn 114 trường hợp vi phạm trật tự công cộng và trật tự đô thị; đồng thời vận động người dân chia sẻ dữ liệu camera phục vụ quản lý đô thị và an ninh trật tự. Trong công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, Sở Tư pháp đã rà soát 09 văn bản quy phạm pháp luật liên quan quản lý trật tự đô thị để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Việc xử phạt vi phạm hành chính bằng hình ảnh được triển khai theo các quy định mới của Chính phủ và Bộ Công an.

Ngoài ra, Thành phố đã rà soát 11 vị trí nghiên cứu bãi đỗ xe thông minh và triển khai thu phí đỗ xe tự động trên 23 tuyến đường. Sở Xây dựng phối hợp địa phương điều chỉnh tổ chức giao thông, kẻ vạch sơn, bổ sung biển báo và tín hiệu giao thông. Công tác hạ ngầm hệ thống điện, cáp viễn thông, chỉnh trang cây xanh, chiếu sáng, thoát nước tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế như một số địa phương chậm triển khai kế hoạch, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành; tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, quảng cáo sai quy định, thiếu bãi đỗ xe và hạ tầng phục vụ quản lý đô thị vẫn diễn biến phức tạp.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch quản lý trật tự công cộng và trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm; ứng dụng camera thông minh và chuyển đổi số; rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, chợ đêm, phố đi bộ; xây dựng mô hình kinh tế đêm phù hợp; đồng thời thành lập các tổ tự quản tại khu dân cư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị và mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận và đề xuất giải pháp quan trọng từ các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố. Đây được xem là một trong những nội dung trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại, đồng thời giải quyết bài toán cấp bách về ùn tắc giao thông đang gia tăng tại các khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông lớn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, sau hơn ba tháng triển khai Kế hoạch 53 về tăng cường quản lý trật tự đô thị, Thành phố đánh giá công tác này đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an Thành phố cùng các sở, ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều khu vực từng phức tạp về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè và lòng đường.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai Kế hoạch 53 gắn với Chỉ thị 09 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý trật tự đô thị. Các phường, xã và sở ngành chưa ban hành kế hoạch triển khai phải hoàn thành trước ngày 30/5. Kế hoạch phải bám sát đặc thù từng địa bàn như khu vực có trường học, bệnh viện, chợ, đầu mối giao thông hay khu công nhân để có giải pháp phù hợp.

PHƯỜNG TIÊN PHONG QUẢN LÝ VỈA HÈ BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ

Phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, đang trở thành điểm sáng trong việc quản lý vỉa hè thông qua ứng dụng công nghệ số. Từ ngày 15/5/2026, Phường An Đông đã chính thức triển khai ứng dụng "Lòng đường, vỉa hè", đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc số hóa quy trình quản lý đô thị. Đây là phường đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh áp dụng mô hình này, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả chính quyền và người dân.

Giao diện Đăng ký để xe ô tô của ứng dụng "Lòng đường vỉa hè" phường An Đông.

Phần mềm này được thiết kế để tự động hóa đến 90% khối lượng công việc, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Điều này không chỉ giúp giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự mà còn hạn chế các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực. Người dân có thể dễ dàng quét mã QR hoặc truy cập cổng trực tuyến để khai báo thông tin, xác thực qua VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip, tải hồ sơ cần thiết và nhận kết quả qua email. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và tạo thuận lợi cho người dân khi đăng ký mọi lúc, mọi nơi.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông cho biết: Sau thời gian thí điểm, phường An Đông đã tiếp nhận 58 hồ sơ đăng ký với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Việc triển khai phần mềm không chỉ tối ưu hóa không gian công cộng, giảm tình trạng lấn chiếm mà còn tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý. Ngoài ra, mô hình này còn giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả ban đầu cho thấy, việc áp dụng công nghệ số trong quản lý vỉa hè đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Phường An Đông kiến nghị thành phố sớm có chính sách, cơ sở pháp lý cho phép người dân đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, mua bán, nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển đô thị và giải quyết bài toán sinh kế. Đây là bước đi quan trọng, không chỉ giúp cải thiện mỹ quan đô thị mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố.