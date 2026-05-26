Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Mặc dù độ rộng khá tích cực trong phiên sáng nay nhưng VN-Index vẫn không thể có được sắc xanh khi VIC, VHM cùng lao dốc rất mạnh. Dòng tiền vẫn là yếu tố khiến sức mạnh thiếu ổn định khi chỉ duy trì mức rất thấp.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,27% (-5,14 điểm) dù có 171 mã tăng và 111 mã giảm. Ngay rổ VN30 cũng có 21 mã xanh/8 mã đỏ nhưng chỉ số đại diện cũng giảm 0,07%.

Điều này cho thấy ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn rất rõ nét, bên cạnh sức tăng có phần hạn chế của những blue-chips còn lại. VIC giảm 2,33%, VHM giảm 1,45% đã khiến VN-Index mất tới hơn 10 điểm trong khi khiến VN30-Index mất gần 15 điểm. Các trụ còn lại quá kém: VCB tăng 0,31%, BID tăng 0,93%, CTG tăng 0,43%, TCB tăng 0,31%, VPB tăng 0,37%, MBB tăng 0,6%.

Trụ duy nhất trong Top 10 vốn hóa có sức mạnh nổi trội là GAS, đang tăng 1,46%. Dù vậy GAS cũng đã trượt giảm khoảng 1,3% so với giá cao nhất ngay sau khi mở cửa. Nhóm dầu khí đang có nỗ lực phục hồi nhưng thiếu sức mạnh. Ngoài GAS, BSR cũng đang tăng 0,53% sau cú trượt dài tới 3,08%; PLX còn tăng 0,76% sau khi trả lại tới 2,08% chỉ trong buổi sáng.

Nhóm ngân hàng cũng không khá hơn. ACB đang mạnh nhất rổ VN30 với mức tăng 2,97%. Cổ phiếu này cũng đã phải lùi lại khoảng 1,02% so với giá cao nhất. 12 cổ phiếu ngân hàng khác trong rổ VN30 vẫn đang xanh, nhưng mức tăng không đáng kể. Cả nhóm blue-chips mặc dù ghi nhận độ rộng rất tốt nhưng biên độ lại hạn chế. ACB và GAS là hai cổ phiếu duy nhất tăng trên 1%. Điều này cũng góp phần lý giải tại sao chỉ có VIC và VHM đỏ mà cũng đủ cản bước phục hồi của VN-Index.

Thanh khoản rổ VN30 cũng đáng chú ý khi tiếp tục sụt giảm 5% ở giá trị khớp lệnh. Tổng giao dịch chỉ đạt gần 3.286 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, phá kỷ lục thấp của sáng hôm qua. ACB cũng là cổ phiếu duy nhất có sự kết hợp tốt giữa thanh khoản cao và giá tăng mạnh khi khớp 579,7 tỷ đồng. Cổ phiếu này có phiên tăng tốt thứ hai liên tiếp sau khi đã lên 3,06% hôm qua.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tương đương sáng hôm qua, đạt gần 6.631 tỷ đồng nhưng vẫn là rất thấp. Thậm chí một số cổ phiếu giao dịch nổi bật lại thuộc nhóm Midcap. PDR ấn tượng nhất với mức tăng kịch trần, thanh khoản 591,1 tỷ đồng cao nhất thị trường. Cổ phiếu này cũng lập kỷ lục thanh khoản kể từ tháng 9 năm ngoái. Một số mã cũng khá mạnh là VND tăng 2,84% với 278,5 tỷ; DXG tăng 2,7% với 224,9 tỷ; CII tăng 1,96% với 155,7 tỷ; GEX tăng 1,32% với 119,6 tỷ; HSG tăng 1,99% với 88,2 tỷ…

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Cũng tương tự như biên độ của rổ VN30, dù tổng thể độ rộng cho thấy sắc xanh mạnh hơn nhưng số mã tăng tốt lại rất ít, chưa kể nếu tính cả thanh khoản lại càng ít. Trong 171 mã đang xanh ở sàn HoSE, chỉ 51 mã tăng hơn 1% và số này lại chỉ có 21 mã thanh khoản quá 10 tỷ đồng.

Mức phân bổ dòng tiền này kết hợp với tổng thanh khoản rất thấp tiếp tục xác nhận sự thận trọng cao trong giao dịch. Nhà đầu tư không sẵn lòng “xuống tiền” quy mô lớn, ngay cả khi trạng thái thị trường khá tích cực sáng nay. Mặt khác, nhìn từ diễn biến giá trong phiên thì gần một phần ba số cổ phiếu có giao dịch (31,9%) đã trượt giảm quá 1% từ mức đỉnh đầu ngày. Rõ ràng sức kéo tăng ban đầu không dựa trên cầu mạnh mà đến từ lợi thế bán ít – một tín hiệu khá rõ từ hôm qua. Khi áp lực bán tăng dần, giá chịu sức ép và trượt dần xuống.

Phía giảm giá sáng nay cũng chưa có nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong 111 mã đỏ có 39 mã giảm hơn 1% và chỉ 6 mã giao dịch chấp nhận được về thanh khoản: VIC giảm 2,33% với 171,2 tỷ; VHM giảm 1,45% với 141,6 tỷ; GEE giảm 1,8% với 47,3 tỷ; SAB giảm 1,04% với 18,1 tỷ; CTR giảm 2,17% với 13,5 tỷ; EVF giảm 1,09% với 11,9 tỷ. Số lượng cổ phiếu giảm mạnh rất ít, số xuất hiện thanh khoản đủ tin cậy càng ít hơn. Như vậy cùng với lực cầu giá cao rất cạn thì sức ép ở vùng đỏ cũng không đáng ngại, ít nhất là trong phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán chậm lại đáng kể, chỉ còn 984,2 tỷ đồng trên sàn HoSE, thấp nhất 26 phiên. Giá trị ròng đạt -385,2 tỷ do mua còn kém hơn. Dù vậy giao dịch bán ròng chỉ dồn vào MSB -282,3 tỷ, HPG -79,4 tỷ, VIC -63,9 tỷ, BSR -30,1 tỷ. Phía mua ròng cũng nhỏ: PDR +64,7 tỷ, DXG +51,2 tỷ, ACB +43,5 tỷ, VND +23,3 tỷ.