Dynam Capital: Kết quả kinh doanh chưa phản ánh đủ vào định giá, thị trường vẫn hấp dẫn

26/05/2026, 13:55

Kết quả kinh doanh quỹ 1/2026 vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.

Dynam Capital vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Dù bất ổn quốc tế ngày càng trở thành trạng thái thường trực, nền tảng kinh tế trong nước của Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định.

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2026 đạt 7,83%, đánh dấu khởi đầu tích cực cho một năm nhiều biến động. Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong tháng 4 khi xuất khẩu tăng 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước trong 4 tháng đầu năm 2026.

Dù cán cân thương mại ghi nhận thâm hụt, đây chủ yếu là dạng “thâm hụt tích cực”, phản ánh lượng lớn máy móc và hàng hóa trung gian được nhập khẩu phục vụ sản xuất, thường sẽ hỗ trợ xuất khẩu tăng mạnh trong các quý tiếp theo. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế vẫn đang mở rộng thay vì suy yếu.

Ở thị trường nội địa, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng. Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 12,1% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 11,1%, phản ánh đà phục hồi tiêu dùng ngày càng ổn định.

Dynam Capital đánh giá tích cực xu hướng này, đặc biệt trong bối cảnh quá trình tái cấu trúc ngành bán lẻ đang tạo lợi thế cho các doanh nghiệp quy mô lớn và vận hành hiệu quả. Điển hình là MWG khoản đầu tư lớn nhất của quỹ – tiếp tục cho thấy khả năng cải thiện biên lợi nhuận nhờ lợi thế quy mô và kỷ luật vận hành khi chu kỳ kinh doanh hồi phục.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho nền kinh tế. Tổng vốn FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 18,2 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Theo Dynam Capital, điều này cho thấy các tập đoàn quốc tế vẫn tiếp tục cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng rõ nét.

Tuy nhiên, môi trường bên ngoài bắt đầu tạo áp lực rõ rệt hơn lên kinh tế vĩ mô. Lạm phát tháng 4 tăng lên khoảng 5,5%, chủ yếu do chi phí năng lượng leo thang liên quan đến gián đoạn tại Trung Đông.

Việt Nam chịu ảnh hưởng nhất định khi vẫn phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đình trệ. Dù vậy, nền kinh tế vẫn có các yếu tố hỗ trợ như năng lực lọc hóa dầu nội địa, nguồn cung khí và than phục vụ phát điện, cùng khả năng tự chủ hoàn toàn về phân bón, giúp hạn chế rủi ro lan tỏa.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến tháng 4 phản ánh bức tranh phân hóa mạnh. Các chỉ số chính phục hồi nhưng đà tăng chủ yếu tập trung ở một số tập đoàn vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại đi ngang. Theo Dynam Capital, điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện nay có thể khiến biến động của một số cổ phiếu lớn làm méo mó diễn biến chỉ số trong ngắn hạn.

Trong tháng 4, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi chứng chỉ quỹ của Vietnam Holding (VNH) tăng 1,7%. Tuy nhiên, quỹ ghi nhận mức tăng thấp hơn thị trường chung do không nắm giữ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang dẫn dắt chỉ số, đặc biệt là VIC. Quỹ cho biết việc không đầu tư vào VIC xuất phát từ các yếu tố cơ bản như định giá, cấu trúc tập đoàn và thời gian triển khai dự án còn khó đánh giá.

Chiến lược của quỹ tiếp tục ưu tiên các doanh nghiệp có lợi nhuận minh bạch và bảng cân đối tài chính lành mạnh. Trong những năm gần đây, tỷ trọng cổ phiếu vốn hóa lớn trong danh mục đã tăng dần và hiện chiếm khoảng 75% danh mục đầu tư.

Theo Dynam Capital, đây không phải sự thay đổi về triết lý đầu tư mà là sự thích ứng với môi trường hiện tại, nơi thanh khoản, khả năng chống chịu và sức bền tài chính ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trước kỳ vọng Việt Nam được FTSE nâng hạng thị trường vào cuối năm nay.

Quỹ ngoại đánh giá, động lực tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì tích cực khi nhiều công ty trong danh mục đầu tư ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong quý 1/2026. Quan trọng hơn, theo quỹ, kết quả kinh doanh này vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào mặt bằng định giá hiện tại, qua đó duy trì sức hấp dẫn cho thị trường trong trung và dài hạn.

Dynam Capital cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn. Tăng trưởng vẫn duy trì tích cực và cơ hội đầu tư còn rộng mở, song diễn biến sẽ không còn theo một chiều thuận lợi tuyệt đối. Theo quỹ, “sức nóng” của thị trường hiện nay không chỉ phản ánh biến động mà còn là phép thử đối với kỷ luật đầu tư – yếu tố thường tạo ra giá trị bền vững cho các nhà đầu tư dài hạn.

Trụ lớn cản bước phục hồi của VN-Index

Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Chuyên gia: Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa, điểm tên 5 nhóm ngành triển vọng nhất 6 tháng cuối năm 2026

đầu tư trực tiếp nước ngoài doanh số bán lẻ tháng 4 Dynam Capital FTSE nâng hạng thị trường lạm phát tháng 4 tăng trưởng GDP quý 1/2026 Thâm hụt thương mại triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam Vietnam Holding Vingroup

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Tâm lý đột nhiên hưng phấn hơn trong phiên chiều nay bất chấp việc xuất hiện tín hiệu xung đột “nóng” có nguy cơ cản trở đàm phán Trung Đông và giá khiến giá dầu phục hồi. Nhóm cổ phiếu phục hồi tốt mở ra kỳ vọng thay thế kịp thời cho nhóm Vin.

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng. Tuy nhiên, nhà ở xã hội sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường nhà ở thương mại?

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn “đè” VN-Index dưới tham chiếu.

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Cổ phiếu Mastercard tăng giá gấp 110 lần kể từ khi IPO

Mức tăng ấn tượng của cổ phiếu Mastercard là điều ít người hình dung được vào thời điểm công ty IPO...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

