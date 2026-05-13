Mở tài khoản chứng khoán qua VNeID: Tiện ích hiện đại cho nhà đầu tư

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

Tương tự như quy trình mở tài khoản ngân hàng, những công dân đã hoàn tất định danh điện tử mức độ 2 hiện có thể kết nối thông tin để mở tài khoản chứng khoán ngay trên nền tảng VNeID.

Với phương thức này, người dùng không còn phải thực hiện các bước đăng ký thủ công phức tạp hay trực tiếp đến các điểm giao dịch để làm thủ tục giấy tờ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng của Bộ Công an, quá trình mở tài khoản trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Điểm ưu việt khi thực hiện mở tài khoản qua VNeID là các khâu định danh điện tử (eKYC) và xác thực sinh thực học được hệ thống thực hiện tự động. Cụ thể:

Không cần căn cước công dân vật lý: Người dân không phải mang theo thẻ căn cước để chụp ảnh mặt trước và mặt sau như quy trình truyền thống.

Xác thực tập trung: Toàn bộ dữ liệu được đối soát trực tiếp với nền tảng định danh quốc gia, đảm bảo độ chính xác và bảo mật cao nhất.

Tiết kiệm thời gian: Quy trình rút ngắn xuống còn khoảng 1 phút, giúp người dân sở hữu tài khoản đầu tư ngay sau khi hoàn tất ký số online.

Việc các đơn vị như Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiên phong tích hợp giải pháp này cho thấy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành tài chính.

Người dân hiện có thể truy cập vào hệ thống eKYC của các công ty chứng khoán và lựa chọn phương thức xác thực qua VNeID để bắt đầu hành trình đầu tư một cách dễ dàng và an toàn.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ VCBS Contact Center - 1900 98 9999 hoặc truy cập www.vcbs.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ.

