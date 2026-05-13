Mở tài khoản chứng khoán qua VNeID: Tiện ích hiện đại cho nhà đầu tư

13/05/2026, 09:40

Hiện nay, bên cạnh các giao dịch hành chính và ngân hàng, người dân đã có thể thực hiện mở tài khoản chứng khoán trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Đây là bước tiến mới trong việc tận dụng dữ liệu dân cư quốc gia để đơn giản hóa thủ tục tài chính cho công dân.

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiên phong tích hợp giải pháp này.
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiên phong tích hợp giải pháp này.

Tương tự như quy trình mở tài khoản ngân hàng, những công dân đã hoàn tất định danh điện tử mức độ 2 hiện có thể kết nối thông tin để mở tài khoản chứng khoán ngay trên nền tảng VNeID.

Với phương thức này, người dùng không còn phải thực hiện các bước đăng ký thủ công phức tạp hay trực tiếp đến các điểm giao dịch để làm thủ tục giấy tờ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng của Bộ Công an, quá trình mở tài khoản trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Điểm ưu việt khi thực hiện mở tài khoản qua VNeID là các khâu định danh điện tử (eKYC) và xác thực sinh thực học được hệ thống thực hiện tự động. Cụ thể:

Không cần căn cước công dân vật lý: Người dân không phải mang theo thẻ căn cước để chụp ảnh mặt trước và mặt sau như quy trình truyền thống.

Xác thực tập trung: Toàn bộ dữ liệu được đối soát trực tiếp với nền tảng định danh quốc gia, đảm bảo độ chính xác và bảo mật cao nhất.

Tiết kiệm thời gian: Quy trình rút ngắn xuống còn khoảng 1 phút, giúp người dân sở hữu tài khoản đầu tư ngay sau khi hoàn tất ký số online.

Việc các đơn vị như Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiên phong tích hợp giải pháp này cho thấy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành tài chính.

Người dân hiện có thể truy cập vào hệ thống eKYC của các công ty chứng khoán và lựa chọn phương thức xác thực qua VNeID để bắt đầu hành trình đầu tư một cách dễ dàng và an toàn.

Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ VCBS Contact Center - 1900 98 9999 hoặc truy cập www.vcbs.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ.

(*) Chi tiết chương trình: https://www.vcbs.com.vn/chi-tiet-ho-tro-giao-dich/mo-tai-khoan-giao-dich-chung-khoan

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay tăng 67% so với buổi sáng, trong đó HoSE tăng gần 69% lên mức cao nhất 7 tuần. Độ rộng cho thấy cổ phiếu có sự phục hồi khá tốt, mặc dù ảnh hưởng của trụ khiến VN-Index không thể vượt qua tham chiếu.

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Cổ phiếu dầu khí phục hồi mạnh, GAS kịch trần

Sự yếu ớt của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục gây sức ép lên VN-Index sáng nay dù độ rộng chỉ số không thực sự kém. Mức độ phân hóa và ổn định ở chỉ số tạo điều kiện cho dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh hơn, đặc biệt nhóm dầu khí đang phục hồi khá ấn tượng.

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Ngại rủi ro, quỹ SGI Capital duy trì tiền mặt cao hơn 70%

SGI Capital tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao lên 70,49%, còn lại là phân bổ vào danh mục các cổ phiếu gồm DRI, VIP, FMC, BWE, TLG, FPT, ACB, SIP, MWG.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

