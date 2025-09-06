Thứ Bảy, 06/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Một nhà máy Samsung tại Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu

Bạch Dương

06/09/2025, 08:35

Nửa đầu năm 2025, nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), xếp thứ ba trong số các nhà máy sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu…

Dự án Samsung tại Bắc Ninh
Dự án Samsung tại Bắc Ninh

Theo báo cáo tài chính kiểm toán quý 2/2025, trong 6 tháng đầu năm 2025, 3/4 nhà máy sản xuất của Samsung tại Việt Nam ghi nhận kết quả doanh thu tích cực so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý nhất là Samsung Thái Nguyên (SEVT) – nhà máy lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam, khi đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), tăng 6% và lợi nhuận đạt 1.200 tỷ won (882 triệu USD).

Với kết quả này, SEVT không chỉ là cơ sở mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Samsung tại Việt Nam, mà còn đứng thứ ba trong toàn hệ thống toàn cầu, chỉ sau hai nhà máy của Samsung tại Mỹ.

Ngoài SEVT, Samsung Bắc Ninh (SEV) cũng đạt kết quả khả quan với doanh thu 11.755 tỷ won (8,64 tỷ USD), tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), chuyên sản xuất tivi và thiết bị điện tử gia dụng, ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất, với doanh thu 4.010 tỷ won (2,9 tỷ USD), tăng tới 15,6%.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh chung, Samsung Display Vietnam (SDV) tại Bắc Ninh lại ghi nhận doanh thu giảm 12,9%, xuống còn 7.929 tỷ won (5,83 tỷ USD). Đây là nhà máy duy nhất của Samsung tại Việt Nam sụt giảm doanh thu trong giai đoạn này.

Như vậy, tổng cộng 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam đã mang về doanh thu 43.372 tỷ won (31,9 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, tăng 3,2% (tương đương 1.354 tỷ won) so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận của các nhà máy Samsung tạ Việt Nam lại giảm 9%, xuống còn 26.731 tỷ won, do biên lợi nhuận tại tất cả các cơ sở đều sụt giảm.

Samsung còn có một số đơn vị khác đang hoạt động tại Việt Nam, như Samsung Electro-Mechanics chuyên sản xuất camera module và Samsung SDI chuyên sản xuất pin, nhưng số liệu chi tiết về doanh thu và lợi nhuận của những mảng này không được công bố trong báo cáo mới nhất.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Samsung Electronics ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 153,74 nghìn tỷ won (khoảng 108,2 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 11,4 nghìn tỷ won (~7,9 tỷ USD), giảm khoảng 33%. 

Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam hiện đạt khoảng 23,2 tỷ USD. Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009. 

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

21:34, 26/08/2025

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

Vì sao lợi nhuận chip Samsung sụt giảm 94% dù doanh số ổn định? 

16:35, 31/07/2025

Vì sao lợi nhuận chip Samsung sụt giảm 94% dù doanh số ổn định? 

Thị trường smartphone toàn cầu tăng quý 2 liên tiếp: Samsung dẫn đầu, Apple đứng thứ hai

10:35, 17/07/2025

Thị trường smartphone toàn cầu tăng quý 2 liên tiếp: Samsung dẫn đầu, Apple đứng thứ hai

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

AI đang “đẩy” ngành công nghiệp bán dẫn phải chuyển mình mạnh mẽ

Nhu cầu về AI gia tăng đã kéo theo yêu cầu cao hơn đối với GPU, TPU và các bộ xử lý. Nhưng AI cũng là lời giải cho nhiều bài toán trong sản xuất bán dẫn…

Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Trung tâm sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ, cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông...

OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026

OpenAI tính ra mắt chip AI đầu tiên vào năm 2026

OpenAI dự kiến sẽ giới thiệu chip AI đầu tiên vào năm 2026, hợp tác cùng tập đoàn bán dẫn Mỹ Broadcom, theo Financial Times…

Độ phủ sóng 5G đã đạt 26% dân số

Độ phủ sóng 5G đã đạt 26% dân số

Tính đến quý 2/2025, 99,3% thôn bản đã có kết nối băng rộng di động. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động của Việt Nam đạt 146,64 Mbs, xếp hạng 20 thế giới, độ phủ sóng 5G hiện đạt 26% dân số…

Công nghệ chip quang tử và cơ hội để Việt Nam “nhảy vọt”

Công nghệ chip quang tử và cơ hội để Việt Nam “nhảy vọt”

Ngành chip điện tử truyền thống đã hình thành chuỗi cung ứng vững chắc suốt nhiều thập kỷ, khiến việc tham gia trở nên khó khăn. Ngược lại, chip quang tử còn non trẻ, tiêu chuẩn và hệ sinh thái đang định hình, mở ra cơ hội để Việt Nam “nhảy vọt”, như cách điện thoại di động từng giúp nhiều quốc gia vượt qua hạn chế hạ tầng. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/ VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Trần Anh Minh đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Ông theo học kỹ thuật điện tại Đại học Tokyo và hoàn thành Tiến sĩ tại Đại học UC Santa Barbara, California. Ông hiện là Phó Chủ tịch Nghiên cứu tại Nexus Photonics, một công ty tiên phong về chip quang tử của Hoa Kỳ. Tại đây, ông cùng cộng sự nghiên cứu, sản xuất chip quang hoạt động được trong dải quang phổ siêu rộng. Ông cũng chỉ đạo nghiên cứu chính trong nhiều dự án do Cơ quan Hàng không vũ trụ (NASA) hay Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ.

