Một nhà máy Samsung tại Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về doanh thu

Nửa đầu năm 2025, nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), xếp thứ ba trong số các nhà máy sản xuất của tập đoàn Samsung trên toàn cầu…

Theo báo cáo tài chính kiểm toán quý 2/2025, trong 6 tháng đầu năm 2025, 3/4 nhà máy sản xuất của Samsung tại Việt Nam ghi nhận kết quả doanh thu tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất là Samsung Thái Nguyên (SEVT) – nhà máy lớn nhất của tập đoàn tại Việt Nam, khi đạt doanh thu 19.677 tỷ won (14,47 tỷ USD), tăng 6% và lợi nhuận đạt 1.200 tỷ won (882 triệu USD).

Với kết quả này, SEVT không chỉ là cơ sở mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Samsung tại Việt Nam, mà còn đứng thứ ba trong toàn hệ thống toàn cầu, chỉ sau hai nhà máy của Samsung tại Mỹ.

Ngoài SEVT, Samsung Bắc Ninh (SEV) cũng đạt kết quả khả quan với doanh thu 11.755 tỷ won (8,64 tỷ USD), tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), chuyên sản xuất tivi và thiết bị điện tử gia dụng, ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất, với doanh thu 4.010 tỷ won (2,9 tỷ USD), tăng tới 15,6%.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh chung, Samsung Display Vietnam (SDV) tại Bắc Ninh lại ghi nhận doanh thu giảm 12,9%, xuống còn 7.929 tỷ won (5,83 tỷ USD). Đây là nhà máy duy nhất của Samsung tại Việt Nam sụt giảm doanh thu trong giai đoạn này.

Như vậy, tổng cộng 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam đã mang về doanh thu 43.372 tỷ won (31,9 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, tăng 3,2% (tương đương 1.354 tỷ won) so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận của các nhà máy Samsung tạ Việt Nam lại giảm 9%, xuống còn 26.731 tỷ won, do biên lợi nhuận tại tất cả các cơ sở đều sụt giảm.

Samsung còn có một số đơn vị khác đang hoạt động tại Việt Nam, như Samsung Electro-Mechanics chuyên sản xuất camera module và Samsung SDI chuyên sản xuất pin, nhưng số liệu chi tiết về doanh thu và lợi nhuận của những mảng này không được công bố trong báo cáo mới nhất.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Samsung Electronics ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 153,74 nghìn tỷ won (khoảng 108,2 tỷ USD) trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 11,4 nghìn tỷ won (~7,9 tỷ USD), giảm khoảng 33%.

Tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam hiện đạt khoảng 23,2 tỷ USD. Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009.