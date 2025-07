Vì sao lợi nhuận chip Samsung sụt giảm 94% dù doanh số ổn định? 

Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận hoạt động từ mảng bán dẫn trong quý 2/2025 giảm tới 94% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp doanh số ổn định.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, lợi nhuận hoạt động hợp nhất của Samsung đạt 4,67 nghìn tỷ won (tương đương 3,4 tỷ USD), giảm 55,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng giảm 48% xuống còn 3,68 tỷ USD, trong khi doanh thu tăng nhẹ 0,67%, đạt khoảng 53,68 tỷ USD, theo báo cáo tài chính công bố ngày 31/7.

Trong lĩnh vực bán dẫn – vốn là mũi nhọn của Samsung – dù nhu cầu chip nhớ dành cho máy chủ có dấu hiệu phục hồi, doanh thu vẫn giảm 2% so với năm ngoái. Lý do là lượng hàng tồn kho chip nhớ vẫn còn lớn. Samsung cho biết họ đã phải giảm giá bán để đẩy hàng tồn, đặc biệt là các dòng SSD và linh kiện trung tâm dữ liệu, khiến lợi nhuận bị co hẹp đáng kể.

Bên cạnh đó, mảng đúc chip (sản xuất theo đơn đặt hàng) cũng chưa khởi sắc do công suất nhà máy chưa được sử dụng hết, tiếp tục làm giảm hiệu quả kinh doanh. Tổng doanh thu từ mảng đúc và bán dẫn hệ thống vẫn giữ nguyên ở mức 4,8 tỷ USD, không tăng so với cùng kỳ.

Ở chiều tích cực, mảng di động và mạng tiếp tục là điểm sáng. Nhờ doanh số tốt của dòng Galaxy S25 cao cấp cùng các mẫu tầm trung như Galaxy A-series, lợi nhuận từ mảng này tăng hơn 40%, đạt khoảng 2,23 tỷ USD. Thiết bị mạng của hãng cũng bán chạy hơn ở một số thị trường nước ngoài.

Ngược lại, mảng điện tử tiêu dùng chứng kiến lợi nhuận sụt giảm 60%, chỉ còn khoảng 144 triệu USD. Samsung cho biết sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên lợi nhuận từ mảng TV và thiết bị gia dụng.

Tập đoàn Hàn Quốc kỳ vọng lợi nhuận sẽ phục hồi nhẹ trong nửa cuối năm, với kế hoạch đẩy mạnh doanh số chip nhớ máy chủ và đợi kết quả đánh giá đối với dòng HBM3E – bộ nhớ băng thông cao. Nếu đạt đủ điều kiện, sản phẩm này có thể giúp Samsung nhận thêm đơn hàng từ Nvidia vào cuối năm.

Ở mảng đúc bán dẫn, Samsung đang hướng tới việc nâng cao hiệu suất quy trình GAA 2nm, thuộc chiến lược mở rộng nhằm thu hút khách hàng lớn. Công ty gần đây đã ký hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD trong 8 năm với Tesla để sản xuất chip chuyên biệt.

Trong lĩnh vực thiết bị di động, hãng đặt nhiều kỳ vọng vào Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 vừa ra mắt, nhằm duy trì thị phần và cải thiện biên lợi nhuận trong nửa cuối năm 2025.