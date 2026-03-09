Thứ Ba, 10/03/2026

Tài chính

MSB khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ

Tuấn Sơn

09/03/2026, 15:29

Thay vì phải chờ đợi từ 3-5 ngày với quy trình thẩm định riêng biệt cho từng khoản vay, MSB tiên phong triển khai luồng phê duyệt tích hợp “2 trong 1”: Chỉ với một lần nộp hồ sơ, toàn bộ nhu cầu vốn của cả doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ được hệ thống xử lý song song, trả kết quả chỉ trong 8 giờ làm việc. Đây là bước đột phá giúp các doanh nghiệp nhỏ tối ưu hóa chi phí cơ hội và chủ động nguồn lực tài chính ngay tức thì.

VnEconomy

Trong cấu trúc kinh tế Việt Nam, nhóm doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh cá thể được ví như những “mạch máu” duy trì sự năng động của thị trường nội địa. Tuy nhiên, theo Báo cáo từ VCCI, có tới 60% doanh nghiệp khó tiếp cận vốn ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm hoặc hệ thống sổ sách chưa chuẩn hóa.

Với gói vay kinh doanh có tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB), thay vì phải chật vật phân bổ tài sản bảo đảm cho các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp riêng biệt như tại nhiều tổ chức tài chính khác, khách hàng có thể khai thác tối đa năng lực tài chính hợp nhất chỉ thông qua một quy trình duy nhất.

HẠN MỨC TÍN DỤNG VƯỢT TRỘI

Một điểm thu hút của gói giải pháp này nằm ở hạn mức tín dụng vượt trội, được tính toán dựa trên tổng doanh thu hợp nhất của cả doanh nghiệp và chủ sở hữu. MSB cho phép doanh nghiệp thế chấp tài sản để nhận hạn mức lên đến 6 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ vay tín chấp thêm 1 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động nhanh.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn và tích lũy của người điều hành, chủ doanh nghiệp còn được cấp hạn mức thế chấp riêng biệt lên tới 50 tỷ đồng. Với hạn mức tín dụng vượt trội này, MSB không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán nhập hàng mùa vụ mà còn tạo đòn bẩy để chủ doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch tài chính lớn như mua nhà, xây dựng tài sản hay tái đầu tư cá nhân mà không phải lo lắng về việc cạn kiệt nguồn vốn kinh doanh.

Đại diện MSB cho biết: So với các gói vay phổ biến trên thị trường vốn thường bị giới hạn bởi các tiêu chí khắt khe về báo cáo tài chính kiểm toán, cách tiếp cận của MSB linh hoạt và thực tế hơn, giúp khách hàng sở hữu nguồn vốn dồi dào để sẵn sàng chớp lấy các cơ hội kinh doanh ngắn hạn.

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH VỚI LUỒNG PHÊ DUYỆT SIÊU TỐC

Một rào cản lớn khác mà các chủ doanh nghiệp thường gặp phải là quy trình thẩm định chồng chéo và thời gian chờ đợi kéo dài khi có nhu cầu về vốn. Hiểu được “thời gian là vàng”, MSB đã thực hiện cuộc cách mạng về quy trình khi áp dụng luồng phê duyệt đồng bộ: Thay vì thực hiện các bước thẩm định độc lập cho từng đối tượng, ngân hàng xử lý hồ sơ trên một luồng trình duy nhất, giúp rút ngắn thời gian hoàn tất chỉ trong vòng 8 giờ làm việc. Đây là một bước tiến đáng kể so với mặt bằng chung của ngành ngân hàng, nơi quy trình phê duyệt vay thế chấp thường mất từ 3 đến 5 ngày.

Việc đơn giản hóa quy trình phê duyệt này càng trở nên tối ưu khi khách hàng chỉ cần sử dụng một tài sản bảo đảm duy nhất cho tất cả các nhu cầu vay, giúp giảm thiểu đáng kể chi phí công chứng, phí định giá và các thủ tục giấy tờ rườm rà. Đây được xem là "chìa khóa" giải tỏa áp lực về hồ sơ cho nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ vốn có nguồn tài sản tích lũy chưa đa dạng.

Việc tập trung tài sản bảo đảm vào một đầu mối không chỉ giúp khách hàng tối giản hóa các lớp thủ tục hành chính phức tạp như công chứng hay đăng ký giao dịch bảo đảm nhiều lần, mà còn giúp tiết kiệm đáng kể các khoản chi phí định giá và phí quản lý hồ sơ phát sinh. Nhờ đó, chủ doanh nghiệp có thể giải phóng nguồn lực tài chính, dành trọn nguồn lực để đầu tư trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

GIA TĂNG GIÁ TRỊ BỀN VỮNG TỪ HỆ SINH THÁI MSB

Không dừng lại ở việc cung cấp vốn, MSB còn tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho khách hàng. Với mức lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% mỗi năm cho doanh nghiệp và từ 6,5% mỗi năm cho chủ doanh nghiệp, đi kèm thời gian ân hạn gốc lên đến 36 tháng, áp lực tài chính trong giai đoạn đầu đầu tư được giảm nhẹ đáng kể.

Ngoài ra, MSB còn gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua hệ sinh thái tài khoản số đẹp phong thủy, giúp doanh nghiệp được hoàn tiền tới 12 triệu đồng trong khi chủ sở hữu được giảm phân nửa phí đăng ký và hưởng lãi suất sinh lời trên tài khoản lên đến 5,8%/năm.

Khách hàng được trải nghiệm dịch vụ từ đội ngũ Giám đốc quan hệ khách hàng (RM) chuyên biệt, những người đóng vai trò là tư vấn viên tài chính tổng thể, đồng hành xuyên suốt hành trình từ vay vốn cá nhân đến quản trị dòng tiền doanh nghiệp.

Sự kết hợp giữa gói vay này và các phương thức thanh toán hiện đại như QR code, POS hay ứng dụng Merchant App đã tạo nên một gói giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ. Bằng việc tiên phong trong việc tích hợp tài chính doanh nghiệp và cá nhân, MSB không chỉ giải quyết bài toán thiếu vốn mà còn góp phần chuẩn hóa năng lực quản trị tài chính cho các chủ doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Thông tin về các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp, vui lòng liên hệ hotline: 1900 6083.

Thành lập năm 1991, trải qua hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng.

Tính đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

1

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm

2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Tiêu điểm

3

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị GE Vernova mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược tại Việt Nam

Tiêu điểm

4

Đẩy mạnh phối trộn, sử dụng xăng sinh học trong chuyển dịch năng lượng

Thị trường

5

Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kinh tế số

VnEconomy