Cổ phiếu giảm sàn la liệt, dòng tiền bắt đáy vẫn rất thận trọng

Chốt phiên sáng nay thanh khoản sàn HoSE tăng đột biến 88% so với sáng phiên cuối tuần trước, đạt 24.992 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất 6 phiên, nhưng với hàng trăm cổ phiếu còn dư bán sàn, thanh khoản này vẫn chưa thể hiện sức mạnh bắt đáy thực sự.

VN-Index đang giảm 6,47% (-114,4 điểm) với độ rộng 14 mã tăng/357 mã giảm, trong đó 219 cổ phiếu giảm hết biên độ và đại đa số là không còn dư mua. So với phiên bán tháo ngày 3/4 với cú sốc thuế đối ứng, sáng nay thị trường vẫn chưa tệ bằng (HoSE ghi nhận 269 cổ phiếu giảm hết biên độ, VN-Index giảm 6,68%).

Rổ VN30 hiện đang có 24 cổ phiếu giảm sàn nhưng 2 mã vẫn còn một chút dư mua. 4 cổ phiếu khác tuy giảm sâu nhưng cũng chưa tới mức kịch biên độ. Chỉ số đại diện rổ blue-chips này giảm 6,82%.

Trong bối cảnh cả thị trường rơi vào trạng thái bán tháo dữ dội, thanh khoản tăng thường là biểu hiện của dòng tiền bắt đáy. Tuy nhiên 76% số cổ phiếu đang chốt ở giá thấp nhất, phản ánh sức ép từ bên bán vẫn đang khống chế hoàn toàn. Đặc biệt ở nhóm giảm sàn, gần như toàn bộ đã “trắng bên mua”.

Tương quan cung cầu này phản ánh nỗi sợ hãi cực điểm khi nhà đầu tư không sẵn lòng mua vào nữa, bất chấp giá cổ phiếu giảm rất mạnh so với giai đoạn trước Tết, dù thời điểm đó nhiều cổ phiếu được cho là định giá hợp lý. Các rủi ro mới xuất hiện và chưa biết khi nào sẽ kết thúc khiến tâm lý phòng thủ khống chế hoàn toàn.

Ngay cả những cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ biến động giá dầu hay cước vận tải tăng cũng khó trụ lại trong phiên sáng nay. DPM tăng 2,57%, BSR tăng 3,64% là hai cổ phiếu duy nhất còn mạnh. Trong khi đó PVS, PVD, PVC, GAS, PLX… cùng giảm mạnh. Một số mã như DPM, DGC cũng đang lao dốc, dù chưa tới mức sàn.

Áp lực giải chấp đang là mối lo lớn nhất lúc này vì nếu không đủ bù đắp thiệt hại, bất kể cổ phiếu nào còn thanh khoản trong tài khoản đều sẽ bị bán ra. Cổ phiếu dầu khí hay nhóm hưởng lợi nào đó cũng không ngoại lệ. Sáng nay thị trường mới chứng kiến một đợt giải chấp sớm, còn thông thường đợt bán sẽ xuất hiện vào buổi chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn “đua” bán được 2.630 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE và mức ròng khoảng 710 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều nhất là VHM -164,3 tỷ, FPT -152,1 tỷ, PLX -117,9 tỷ, DCM -60,8 tỷ, ACB -56,1 tỷ, DGC -52,1 tỷ, PVD -50,8 tỷ. Phía mua ròng BST +53,9 tỷ, TCB +44,9 tỷ, MWG -38,1 tỷ, PVT +21,9 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống mức 1653,4 điểm, đã phá vỡ đáy tháng 2/2026 và quay về đáy tháng 12/2025. Mặc dù vậy trong tình huống giải chấp và rủi ro toàn cầu chưa biết lúc nào được giải tỏa, các mốc hỗ trợ kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo. Ví dụ trong phiên sáng nay, bất kể cổ phiếu có bị ảnh hưởng từ giá dầu, vận tải, nguồn cung, thị trường tiêu thụ… hay không thì đều bị bán tháo. Đó là ảnh hưởng từ sự liên thông trong danh mục đầu tư, chứ không đơn thuần là hỗ trợ, kháng cự của một mã cổ phiếu riêng lẻ.