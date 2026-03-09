Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu giảm sàn la liệt, dòng tiền bắt đáy vẫn rất thận trọng

Kim Phong

09/03/2026, 12:08

Chốt phiên sáng nay thanh khoản sàn HoSE tăng đột biến 88% so với sáng phiên cuối tuần trước, đạt 24.992 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch cao nhất 6 phiên, nhưng với hàng trăm cổ phiếu còn dư bán sàn, thanh khoản này vẫn chưa thể hiện sức mạnh bắt đáy thực sự.

VN-Index và đường MA100, MA200 ngày.
VN-Index và đường MA100, MA200 ngày.

VN-Index đang giảm 6,47% (-114,4 điểm) với độ rộng 14 mã tăng/357 mã giảm, trong đó 219 cổ phiếu giảm hết biên độ và đại đa số là không còn dư mua. So với phiên bán tháo ngày 3/4 với cú sốc thuế đối ứng, sáng nay thị trường vẫn chưa tệ bằng (HoSE ghi nhận 269 cổ phiếu giảm hết biên độ, VN-Index giảm 6,68%).

Rổ VN30 hiện đang có 24 cổ phiếu giảm sàn nhưng 2 mã vẫn còn một chút dư mua. 4 cổ phiếu khác tuy giảm sâu nhưng cũng chưa tới mức kịch biên độ. Chỉ số đại diện rổ blue-chips này giảm 6,82%.

Trong bối cảnh cả thị trường rơi vào trạng thái bán tháo dữ dội, thanh khoản tăng thường là biểu hiện của dòng tiền bắt đáy. Tuy nhiên 76% số cổ phiếu đang chốt ở giá thấp nhất, phản ánh sức ép từ bên bán vẫn đang khống chế hoàn toàn. Đặc biệt ở nhóm giảm sàn, gần như toàn bộ đã “trắng bên mua”.

Tương quan cung cầu này phản ánh nỗi sợ hãi cực điểm khi nhà đầu tư không sẵn lòng mua vào nữa, bất chấp giá cổ phiếu giảm rất mạnh so với giai đoạn trước Tết, dù thời điểm đó nhiều cổ phiếu được cho là định giá hợp lý. Các rủi ro mới xuất hiện và chưa biết khi nào sẽ kết thúc khiến tâm lý phòng thủ khống chế hoàn toàn.

Ngay cả những cổ phiếu được cho là hưởng lợi từ biến động giá dầu hay cước vận tải tăng cũng khó trụ lại trong phiên sáng nay. DPM tăng 2,57%, BSR tăng 3,64% là hai cổ phiếu duy nhất còn mạnh. Trong khi đó PVS, PVD, PVC, GAS, PLX… cùng giảm mạnh. Một số mã như DPM, DGC cũng đang lao dốc, dù chưa tới mức sàn.

VnEconomy

Áp lực giải chấp đang là mối lo lớn nhất lúc này vì nếu không đủ bù đắp thiệt hại, bất kể cổ phiếu nào còn thanh khoản trong tài khoản đều sẽ bị bán ra. Cổ phiếu dầu khí hay nhóm hưởng lợi nào đó cũng không ngoại lệ. Sáng nay thị trường mới chứng kiến một đợt giải chấp sớm, còn thông thường đợt bán sẽ xuất hiện vào buổi chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn “đua” bán được 2.630 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE và mức ròng khoảng 710 tỷ đồng. Các mã bị bán nhiều nhất là VHM -164,3 tỷ, FPT -152,1 tỷ, PLX -117,9 tỷ, DCM -60,8 tỷ, ACB -56,1 tỷ, DGC -52,1 tỷ, PVD -50,8 tỷ. Phía mua ròng BST +53,9 tỷ, TCB +44,9 tỷ, MWG -38,1 tỷ, PVT +21,9 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống mức 1653,4 điểm, đã phá vỡ đáy tháng 2/2026 và quay về đáy tháng 12/2025. Mặc dù vậy trong tình huống giải chấp và rủi ro toàn cầu chưa biết lúc nào được giải tỏa, các mốc hỗ trợ kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo. Ví dụ trong phiên sáng nay, bất kể cổ phiếu có bị ảnh hưởng từ giá dầu, vận tải, nguồn cung, thị trường tiêu thụ… hay không thì đều bị bán tháo. Đó là ảnh hưởng từ sự liên thông trong danh mục đầu tư, chứ không đơn thuần là hỗ trợ, kháng cự của một mã cổ phiếu riêng lẻ.

Sau nhịp chỉnh do xung đột tại Iran, định giá thị trường lại hấp dẫn?

10:09, 09/03/2026

Sau nhịp chỉnh do xung đột tại Iran, định giá thị trường lại hấp dẫn?

Một cổ phiếu cảng biển tiềm năng tăng giá 40% nữa do xung đột căng thẳng tại Iran

09:46, 09/03/2026

Một cổ phiếu cảng biển tiềm năng tăng giá 40% nữa do xung đột căng thẳng tại Iran

Nhà đầu tư cần tiếp tục chuẩn bị cho rủi ro tỷ giá và lạm phát nhập khẩu

09:44, 09/03/2026

Nhà đầu tư cần tiếp tục chuẩn bị cho rủi ro tỷ giá và lạm phát nhập khẩu

cổ phiếu blue-chip giải chấp cổ phiếu nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

Nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 2.600 tỷ trong phiên lao dốc lịch sử

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2461.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2608.4 tỷ đồng. Tổ chức trong nước là bên gom.

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Petrovietnam kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô ưu tiên phục vụ trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Petrovietnam tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index giảm điểm kỷ lục hơn 115 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/3/2026

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt

Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

Hoạt động giải chấp dữ dội đã tàn phá thị trường hôm nay, ngay cả những cổ phiếu hưởng lợi từ giá dầu cũng không thoát khỏi ảnh hưởng khi sức ép giải chấp chéo xuất hiện.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy