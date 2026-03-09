Giá vàng có "thủng" mốc 5.000 USD/oz khi dầu vượt 100 USD/thùng?

Vừa mở cửa tuần giao dịch mới, giá vàng lúc đầu giờ sáng nay (9/3) đã “bốc hơi” hơn 100 USD/oz, trong khi giá dầu tăng tới 18%, nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng…

Tuần vừa rồi, kim loại quý đã không phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn dù chiến sự ở Trung Đông leo thang và lan rộng. Xu hướng tăng dài hạn của giá vàng chưa gãy, nhưng giới phân tích nhận định nhà đầu tư cần theo dõi mốc giá 5.000 USD/oz trong tuần này, khi vừa bước sang tuần mới, giá dầu thế giới đã nhảy vọt qua mốc 100 USD/thùng.

GIÁ DẦU PHI MÃ, TĂNG 18%

Do giá dầu tăng dữ dội trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran dẫn tới áp lực lạm phát tăng, kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay đang giảm xuống, kéo theo tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Những diễn biến này làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, tài sản không mang lãi suất, từ đó đặt ra sức ép mất giá đối với vàng và bạc.

Cả tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay giảm 2%, giá bạc giao ngay giảm gần 10%, chỉ số Dollar Index tăng gần 1,3%, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ dưới 4% lên gần 4,14%.

Sáng nay (9/3), giá dầu thô tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngoài giờ tại thị trường New York và London, vượt qua mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022 - thời điểm nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cùng với đó, giá vàng lao dốc mạnh.

Lúc 6h05 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng gần 18% so với mức chốt của tuần trước, giao dịch trên mức 107 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 16%, giao dịch ở mức gần 108 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 7h theo giờ Việt Nam giảm hơn 108 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương giảm hơn 2,1%, giao dịch ở mức gần 5.066 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm gần 3,7%, giao dịch ở mức 81,5 USD/oz.

Dù kỳ vọng lãi suất đang dịch chuyển theo hướng không có lợi cho giá vàng, giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi những rủi ro suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Số liệu công bố hôm thứ Sáu vừa rồi cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp tháng 2 của nước này bất ngờ sụt giảm, một dấu hiệu của thị trường thị trường lao động yếu đi. Sau báo cáo này, giá vàng đã hồi phục mạnh, tái lập mốc quan trọng 5.100 USD/oz.

Giới phân tích cho rằng nếu kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình lạm, với lạm phát cao và tăng trưởng yếu, Fed vẫn có thể phải hạ lãi suất để cứu tăng trưởng ngay cả khi lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu. Kỳ vọng như vậy sẽ hỗ trợ giá vàng.

“Nhiều yếu tố đang tác động lên giá vàng theo những chiều hướng trái ngược, gồm nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữa xung đột ở Trung Đông, đồng USD mạnh lên, mối lo lạm phát, và triển vọng lãi suất biến động. Tất cả những yếu tố này đang khiến cho giá vàng giằng co. Sức ép thanh khoản, việc tái phân bổ lại danh mục - bao gồm những đợt bán để lấy tiền ký quỹ - thường giữ vai trò động lực chính trong những thời điểm như thế này, áp đảm những nhịp tăng ngắn do nhu cầu trú ẩn an toàn”, ông Neil Welsh, trưởng bộ phận kim loại của công ty Britannia Global Markets nhận định với trang Kitco News.

VÀNG GIẢM VẪN LÀ CƠ HỘI ĐỂ MUA VÀO?

Chiến lược gia Michael Brown của công ty Pepperstone nói việc vàng bị bán tháo và sự biến động của giá vàng trong tuần vừa rồi là một bằng chứng cho thấy thị trường kim loại quý vẫn đang tái cân bằng sau đợt tăng quá nóng hồi tháng 1.

“Vàng bây giờ không còn là tài sản trú ẩn được ưa chuộng nhất nữa. Thay vào đó, vàng đang có những diễn biến giá giống như một tài sản rủi ro bị chi phối bởi yếu tố xung lực. Trong tuần vừa rồi, giá vàng có diễn biến trái ngược với giá dầu. Điều này cho thấy mức độ đầu cơ còn lại trên thị trường vàng vẫn còn rất lớn, và chính điều đó khiến vàng khó phát huy vai trò kênh đầu tư tư an toàn mà lẽ ra vàng nên phát huy tốt ở thời điểm như thế này”, ông Brown nhấn mạnh.

Theo đánh giá của ông Brown, giá vàng đang được hỗ trợ mạnh ở mức 5.000 USD/oz - mốc giá đã có thời điểm bị thử thách vào đầu tuần trước. “Tôi cho rằng đây là một mức đáy của giá vàng ở thời điểm hiện tại, trừ phi chiến sự ở Trung Đông xuống thang. Căng thẳng địa chính trị vẫn đang kích thích nhu cầu phòng ngừa rủi ro, đồng thời cũng là một trở ngại cho sự tăng giá của vàng. Cho tới khi xung đột xuống thang, giá vàng sẽ còn giằng co”, ông nói.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư kim loại quý cần theo dõi sát diễn biến giá dầu và tác động lên tỷ giá đồng USD và giá vàng, bạc trong tuần này.

“Diễn biến giá vàng gần đây cho thấy một thế cân bằng mong manh giữa một bên là vai trò kênh đầu tư an toàn truyền thống của vàng và một bên là sự tăng giá của đồng USD. Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang làm gia tăng sự biến động của giá năng lượng của thị trường tài chính, nhưng nhà đầu tư vẫn dành sự quan tâm lớn cho các số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ và đường đi lãi suất Fed. Những yếu tố này có thể sẽ định hình đường đi của giá vàng trong những tuần sắp tới”, nhà phân tích cấp cao Antonio Di Giacomo của trang XS.com nhận định với Kitco News.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số nhà phân tích tin rằng mỗi cú giảm của giá vàng đều sẽ được coi là cơ hội mua. Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets chỉ ra rằng dù giá vàng đang đương đầu áp lực giảm, trên thị trường kim loại quý vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu của sự hoảng loạn, vì không ai có thể đoán trước chiến tranh ở Trung Đông sẽ kéo dài trong bao lâu.

“Đối với tôi, mọi thứ đang phụ thuộc vào một vấn đề duy nhất: Xung đột sẽ kéo dài bao lâu? Nếu chiến tranh kéo dài khoảng 1 tháng, mối quan tâm đến vàng sẽ tăng mạnh trở lại. Nói chung, chúng tôi vẫn cho rằng giờ chưa phải là lúc bán vàng, và bất kỳ nhịp giảm nào của giá vàng cũng nên được xem là cơ hội để mua”, ông Aslam nhấn mạnh.

Trên phương diện kỹ thuật, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định ngưỡng 5.000 USD/oz là mức tâm lý quan trọng của giá vàng cần theo dõi trong tuần này.

“Nếu giá vàng đóng cửa tuần dưới mức 5.000 USD/oz, đó sẽ là một chỉ báo cho sự sụt giảm sâu hơn. Các nhà đầu cơ giá lên vẫn còn cơ hội nếu mốc giá này được duy trì. Các mốc kỹ thuật chính bao gồm 5.200 USD/oz, 5.050 USD/oz, 5.000 USD/oz và 4.900 USD/oz”, ông Otunuga nêu rõ.

Trong tuần này, sẽ có nhiều số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, bao gồm số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2025 sau điều chỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), và chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed.

Tất cả những dữ liệu này, cùng diễn biến giá dầu, sẽ chi phối triển vọng lãi suất Fed, từ đó tác động lên tỷ giá đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá vàng.

Lúc gần 7h sáng nay, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 25.999 đồng (mua vào) và 26.309 đồng (bán ra), chưa có sự thay đổi so với mức chốt tuần vừa rồi.

Cùng thời điểm, chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,5%, đạt 99,5 điểm.