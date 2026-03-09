Giá vàng miếng SJC sụt 2,5 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên

Trong phiên sáng 9/3, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều; có thời điểm giảm 2,5 triệu/lượng. Giá vàng nhẫn “4 số 9” cũng ghi nhận mức giảm tương đương…

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên cuối tuần trước (7/3), niêm yết tại 179,5 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng lại 600 nghìn đồng/lượng vàng miếng mỗi chiều, với giá mua, bán lần lượt 180,1 triệu đồng và 183,1 triệu đồng/lượng.

Trong tuần (2 – 7/3), sau nhịp giảm mạnh 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay (9/3). Giá bán đưa về mức phổ biến là 183,1 triệu đồng/lượng

Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (7/3), giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Mức giao dịch 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý neo ở mức 179,7 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.

Trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, Phú Quý tăng trở lại 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 180,3 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp giảm và 1 nhịp tăng chỉ trong 4 giờ mở cửa.

Tính đến 11 giờ, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 180,5 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá vàng mua vàng miếng cao nhất trên thị trường.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 9/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng một doanh nghiệp phía Nam, mức điều chỉnh này chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp phía Bắc.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (7/3). Thương hiệu này niêm yết giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Dù ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung từ 4 đến 5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 179,2 triệu – 182,2 triệu đồng/lượng.

Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 179,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 7/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cùng niêm yết ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 30 phút mở cửa, cả hai thương hiệu trên giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 9 giờ 30 phút, DOJI và PNJ đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. Giá vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên sáng giảm 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 179,5 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Phú Quý điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều; neo cứng giá mua vàng nhẫn ở mức 180,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không đổi trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 7/3, giá vàng nhẫn tại Phú Quý giảm tổng cộng 1,9 triệu đồng/lượng.