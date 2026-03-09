Giá vàng miếng SJC sụt 2,5 triệu đồng/lượng ngay đầu phiên

Trong phiên sáng 9/3, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm phổ biến 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều; có thời điểm giảm 2,5 triệu/lượng. Giá vàng nhẫn “4 số 9” cũng ghi nhận mức giảm tương đương…
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên cuối tuần trước (7/3), niêm yết tại 179,5
triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 giờ mở cửa, thương hiệu này
điều chỉnh tăng lại 600 nghìn đồng/lượng vàng miếng mỗi chiều, với giá
mua, bán lần lượt 180,1 triệu đồng và 183,1 triệu
đồng/lượng.
Trong tuần (2 – 7/3), sau nhịp giảm mạnh 5,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên sáng nay (9/3). Giá bán đưa về mức phổ biến là 183,1 triệu đồng/lượng
Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với
giá chốt phiên cuối tuần trước (7/3), giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này
giảm 1,9 triệu đồng/lượng.
Mức giao dịch 180,1 triệu – 183,1
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín
Mạnh Hải và Ngọc Thẩm. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng giảm
1,9 triệu đồng/lượng.
Sau nhịp giảm 2,5 triệu đồng/lượng
mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý neo ở
mức 179,7 triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.
Trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, Phú Quý tăng trở lại 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 180,3 triệu –
183,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng
miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp giảm và 1 nhịp tăng chỉ trong 4 giờ mở
cửa.
Tính đến 11 giờ, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng
đối với chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 180,5
triệu – 183,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá vàng mua
vàng miếng cao nhất trên thị trường.
Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt giảm 1,9 triệu
đồng/lượng mỗi chiều. Riêng một doanh nghiệp phía Nam, mức điều chỉnh này chỉ bằng
một nửa so với các doanh nghiệp phía Bắc.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều
so với giá chốt phiên cuối tuần trước (7/3). Thương hiệu này niêm yết giao dịch
giá vàng nhẫn ở mức 174 triệu – 178 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc
Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.
Dù ghi nhận mức giảm khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng giá bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung từ 4 đến 5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng
giảm đan xen.
Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 179,2
triệu – 182,2 triệu đồng/lượng.
Trong hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu
này điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng nhẫn ở mức 179,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,8 triệu
đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So
với giá chốt phiên 7/3, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tổng cộng 1,9 triệu
đồng/lượng.
Sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng ngay khi
mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn
tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cùng niêm yết ở mức 180 triệu –
183 triệu đồng/lượng.
Trong vòng 30 phút mở cửa, cả hai thương
hiệu trên giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 9 giờ 30 phút,
DOJI và PNJ đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở
mức 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng. Giá
vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 180,1 triệu – 183,1
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải
trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, Giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” mở cửa phiên sáng giảm 2,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 179,5
triệu – 182,5 triệu đồng/lượng.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Phú Quý điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều; neo cứng giá
mua vàng nhẫn ở mức 180,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,1 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không đổi trong suốt phiên sáng. So với
giá chốt phiên 7/3, giá vàng nhẫn tại Phú Quý giảm tổng cộng 1,9 triệu
đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, sau khi tăng gần 1,5% khi chốt phiên cuối tuần trước (6/3), tính
đến 11 giờ 30 phút ngày 9/3, hợp đồng giá vàng giao ngay quay đầy sụt hơn 1,3%,
lùi về mốc 5.090,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,88 – 19,98 triệu
đồng/lượng.
Vàng miếng và vàng nhẫn đua nhau giảm giá trong tuần đầu tháng
14:36, 07/03/2026
Giá mua, bán vàng miếng SJC liên tục đảo chiều trong phiên sáng
13:39, 06/03/2026
Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ sau khi sụt giảm 7 triệu đồng/lượng của 2 phiên trước
ABBank triển khai chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc”
Từ ngày 9/3 đến 26/4/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc mang tên “Trăm phần trăm hạnh phúc”, với cơ chế 100% người tham gia đều có quà. Giải thưởng trao tặng gồm 1 lượng vàng và 1.500 phân vàng 24K, cùng loạt quà tặng giá trị.
Xung đột quân sự ở Trung Đông khiến triển vọng Fed hạ lãi suất trở nên mờ mịt
Cho tới gần đây, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay...
MSB khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ
Thay vì phải chờ đợi từ 3-5 ngày với quy trình thẩm định riêng biệt cho từng khoản vay, MSB tiên phong triển khai luồng phê duyệt tích hợp “2 trong 1”: Chỉ với một lần nộp hồ sơ, toàn bộ nhu cầu vốn của cả doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp sẽ được hệ thống xử lý song song, trả kết quả chỉ trong 8 giờ làm việc. Đây là bước đột phá giúp các doanh nghiệp nhỏ tối ưu hóa chi phí cơ hội và chủ động nguồn lực tài chính ngay tức thì.
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu
Tuần trước (2-6/3), lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng đột biến ngay phiên đầu tuần trước khi giảm sâu từ ngày 05/03 khi thanh khoản hệ thống được cải thiện. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng tăng trên thị trường thứ cấp…
MB đạt giá trị thương hiệu hơn 2 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước và được nâng hạng AAA+
Theo Báo cáo xếp hạng thương hiệu ngân hàng toàn cầu Banking 500 năm 2026 (kỳ đo lường 2025) do Brand Finance công bố, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ghi nhận giá trị thương hiệu đạt 2,023 tỷ USD, tăng 27% so với năm trước. Đồng thời, thương hiệu MB chính thức được nâng hạng từ AAA lên AAA+, mức xếp hạng cao nhất dành cho các thương hiệu mạnh nhất toàn cầu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: