Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4.181 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu
Kỳ Phong
09/03/2026, 10:31
Tuần trước (2-6/3), lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng đột biến ngay phiên đầu tuần trước khi giảm sâu từ ngày 05/03 khi thanh khoản hệ thống được cải thiện. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ có xu hướng tăng trên thị trường thứ cấp…
Ngay
trong phiên đầu tuần trước (2/3), lãi suất VND trên thị trường
liên ngân hàng tăng đột biến ở hầu hết các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất qua
đêm tăng 6,3 điểm phần trăm, từ 4,8% lên 11,1%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 4,5 điểm
phần trăm, từ 7,5% lên 12,0%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 2,25 điểm phần trăm, từ 7%
lên 9,25%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,6 điểm phần trăm, từ 7,2% lên
7,8%/năm.
Sau
các biện pháp can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong tuần từ 2-6/3, lãi suất liên ngân hàng giảm rất mạnh, thanh khoản hệ thống ổn định trở lại.
Đến cuối phiên 6/3, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch
ở mức: qua đêm 4,6%/năm, 1 tuần 5,2%/năm,
2 tuần 5,75%/năm và 1 tháng 6,95%/năm.
So
với ngày 2/3, lãi suất liên ngân hàng
đã
giảm lần lượt 6,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm, 6,8 điểm
phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần, 3,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 2 tuần và 0,85 điểm phần
trăm ở kỳ hạn 1 tháng.
So với cuối tháng 2, lãi suất liên ngân hàng VND kỳ hạn qua
đêm ngày 6/3 giảm -0,2
điểm phần trăm; 1
tuần giảm 2,3 điểm phần trăm; 2
tuần giảm 1,25 điểm phần trăm; 1
tháng giảm -0,25 điểm phần trăm.
Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng
biến động nhẹ qua các phiên. Đến cuối ngày 06/03, lãi suất USD giao dịch ở mức: qua
đêm 3,61%/năm (không thay đổi); 1 tuần 3,69% (+0,02 điểm phần trăm); 2
tuần 3,73% (+0,02 điểm phần trăm); 1 tháng
3,75% (không thay đổi).
Trong tuần từ 2 đến 6/3, trên kênh cầm cố,
Ngân hàng Nhà nước chào thầu 193.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 21
ngày, 56 ngày và 63 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,5%. Tổng khối lượng trúng thầu
đạt 170.276,66 tỷ đồng, trong khi có 166.094,94 tỷ đồng đáo hạn.
Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu
trong tuần qua. Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng 4.181,72 tỷ đồng ra thị
trường thông qua kênh thị trường mở trong tuần trước. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố hiện ở mức 408.859,66
tỷ đồng.
Tại
phiên đấu thầu ngày 4/3, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 4.830 tỷ đồng
trên tổng số 13.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ gọi thầu, tương đương tỷ lệ
trúng thầu 36%. Trong đó, chỉ có kỳ hạn 10 năm trúng thầu với lãi suất 4,11%/năm,
tăng 0,02 điểm phần trăm so với phiên trước. Các kỳ hạn 7 năm, 15 năm và 20 năm
không ghi nhận khối lượng trúng thầu.
Ngày
11/03, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục chào thầu 13.500 tỷ đồng trái phiếu
Chính phủ, gồm: 5
năm 1.000 tỷ đồng; 10
năm 11.000
tỷ đồng; 15
năm 1.000 tỷ đồng; 20
năm 500 tỷ đồng.
Trên
thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch outright và repos đạt bình quân 17.112 tỷ
đồng/phiên, tăng đáng kể so với mức 13.635 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi
suất trái phiếu Chính phủ tăng khá mạnh ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là 5 năm, 10
năm và 30 năm.
Chốt
phiên 06/03, lợi suất trái phiếu Chính phủ giao dịch quanh mức: 1
năm 3,06% (+0,02 điểm phần trăm); 2 năm 3,17%
(+0,02 điểm phần trăm); 3 năm 3,23% (+0,02 điểm phần trăm); 5
năm 3,82% (+0,07 điểm phần trăm); 7 năm 3,85% (+0,03
điểm phần trăm); 10
năm 4,17%
(+0,05 điểm phần trăm); 15 năm 4,23% (+0,02 điểm phần trăm); 30
năm 4,4% (+0,06 điểm phần trăm).
