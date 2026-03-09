Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán "bay màu" kỷ lục lịch sử, vàng bạc đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần

Tuệ Lâm

09/03/2026, 12:37

VN-Index tiếp tục lao dốc thảm hại dù chưa chốt phiên sáng chỉ số đã bay kỷ lục lịch sử 108,61 điểm lùi sâu về vùng giá 1.659,04. Ở các lớp tài sản khác như vàng và bạc cũng rớt giá mạnh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, các thị trường chứng khoán chủ chốt ở châu Á có mức giảm mạnh nhất, trong đó Hàn Quốc giảm mạnh chưa từng thấy. Chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc giảm gần -20% chỉ trong 2 phiên, dù sau đó hồi phục nhưng cả tuần vừa qua vẫn giảm hơn -10%. Ở thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm 2%, Dow Jones giảm 3% và Nasdaq mất 1,2% số điểm.

Chứng khoán Việt Nam tương tự khi VN-Index có tuần giảm mạnh nhất kể từ cú sốc thuế quan hồi tháng 4/2025, xóa sạch mức tăng 2 tuần trước đó. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.767,84 điểm, giảm -112,5 điểm (-5,98%) dưới sức ép của một số cổ phiếu lớn như: VIC (-25,4 điểm), VHM (-11,4 điểm), TCB (-7,4 điểm), BID (-6,5 điểm).

Bước sang tuần mới, VN-Index tiếp tục lao dốc thảm hại dù chưa chốt phiên sáng chỉ số đã bay kỷ lục lịch sử 108,61 điểm lùi sâu về vùng giá 1.659,04. Đây là mức giảm chưa từng có trong lịch sử 22 năm hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời điểm tháng 4/2025 do ảnh hưởng thuế đối ứng Mỹ áp lên toàn cầu, VN-Index khi đó cũng chỉ mất hơn 81 điểm, tụt sâu về vùng giá 1.236, với 247 mã giảm hết biên độ trên toàn bộ ba sàn trong phiên giao dịch 3/4/2025. 

Phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu sàn la liệt, riêng trên HoSE có tới 190 mã lau sàn, các trụ cứng như VHM, BID, VCB, CTG... đều không trụ nổi.

Ở các lớp tài sản khác như vàng và bạc cũng rớt giá mạnh. Sáng 9/3, giá vàng trong nước giảm mạnh tới 2,5 triệu đồng/lượng, bạc đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ trang Muavangbac.vn, lúc  10 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại cửa hàng SJC, Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết ở mức 180,1– 183,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với giá cuối tuần qua, chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

VnEconomy

Tại Phú Quý cũng giảm ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch ở mức 180 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua và giá bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn cũng đảo chiều đi xuống. Tại Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji giá vàng nhẫn đồng loạt giao dịch ở mức 180 - 131 triệu đồng/lượng, chênh lệch cũng gần 3 triệu đồng. 

Giá bạc cũng giảm mạnh, tại Phú Quý, giá bạc miếng niêm yết ở mức 3.119.000 – 3.215.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5% so với giá cuối tuần qua. Giá bạc thỏi 1kg giảm 1,5% giao dịch ở mức 83.173.125 - 85.733.119 đồng/kg (mua vào - bán ra). Tại Doji, giá bạc miếng giảm còn quanh mức 3.129.000 - 3.235.000 đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 7h theo giờ Việt Nam giảm hơn 108 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại Mỹ, tương đương giảm hơn 2,1%, giao dịch ở mức gần 5.066 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 3,7%, giao dịch ở mức 81,5 USD/oz. Cả tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay giảm 2%, giá bạc giao ngay giảm gần 10%, chỉ số Dollar Index tăng gần 1,3%, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ dưới 4% lên gần 4,14%.

Giá vàng giảm trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và rủi ro lạm phát gia tăng, khi cuộc xung đột tại Trung Đông bước sang tuần thứ hai và giá dầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng.

                                                   Giá bạc tại Phú Quý trong tuần qua. 
                                                   Giá bạc tại Phú Quý trong tuần qua. 

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư kim loại quý cần theo dõi sát diễn biến giá dầu và tác động lên tỷ giá đồng USD và giá vàng, bạc trong tuần này. Mặc dù vậy, nếu kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng đình lạm, với lạm phát cao và tăng trưởng yếu, Fed vẫn có thể phải hạ lãi suất để cứu tăng trưởng ngay cả khi lạm phát còn cao hơn so với mục tiêu. Kỳ vọng như vậy sẽ hỗ trợ giá vàng và bạc.

Ở chiều ngược lại, giá dầu thô tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngoài giờ tại thị trường New York và London, vượt qua mốc 100 USD/thùng kể từ năm 2022 - thời điểm nổ ra cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Lúc 6h05 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng gần 18% so với mức chốt của tuần trước, giao dịch trên mức 107 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng hơn 16%, giao dịch ở mức gần 108 USD/thùng.

Tính trong vòng một tuần qua, giá dầu tăng mạnh hơn 35%.  Đà tăng phi mã này được thúc đẩy bởi lo ngại đứt gãy nguồn cung toàn cầu khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều tháng, gây áp lực trực tiếp lên chi phí sản xuất và lạm phát toàn cầu.

Không chỉ năng lượng, các mặt hàng khác cũng ghi nhận mức tăng đột biến trong tuần qua như Xăng tăng 32,2% và  Than tăng 20,4%, Phân bón... 

