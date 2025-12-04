MT Eastmark City: Cơ hội đầu tư hiếm có tại TP.HCM

Tọa lạc ngay tâm điểm giao thương – kinh tế sôi động của khu Đông TP.HCM, sở hữu lợi thế đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và sẵn sàng khai thác, bộ đôi sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại tại MT Eastmark City đang trở thành “điểm nóng” săn đón của giới đầu tư từ Bắc chí Nam.

SẢN PHẨM HOÀN THIỆN, PHÁP LÝ MINH BẠCH: LỢI THẾ KINH DOANH SINH LỜI NGAY

MT Eastmark City đang nổi lên như một điểm đến an cư và đầu tư sáng giá, không chỉ bởi đây là nguồn cung nhà ở hoàn thiện hiếm hoi đáp ứng nhu cầu thực, mà còn bởi quỹ sản phẩm thương mại – dịch vụ (shop) và văn phòng (office) đầy tiềm năng, được giới đầu tư ví như “gà đẻ trứng vàng”.

Dòng shop MT Eastmark City nằm tại khối đế các tháp căn hộ, diện tích đa dạng từ 119,5–319,6 m2, cao 1–4 tầng, phù hợp nhiều mô hình kinh doanh từ F&B, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, lớp mầm non, phòng khám,… đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Thiết kế thông thoáng, mặt tiền rộng, khả năng tiếp cận thuận lợi từ ba trục đường lớn đảm bảo lưu lượng khách nhất định.

Lợi thế đặc biệt của dòng shop còn đến từ không gian xanh mát bao quanh bởi công viên ven sông 4.500 m2 và cụm tiện ích nội khu phong phú. Khi chuỗi tiện ích – dịch vụ chỉ cách vài bước chân, các shop tại MT Eastmark City nghiễm nhiên nằm trong “tọa độ vàng” của mọi nhu cầu thiết yếu mỗi ngày.

Shop MT Eastmark City với thiết kế rộng thoáng, vị trí dễ dàng tiếp cận, thuận lợi cho việc kinh doanh.

Nếu shop là “mặt tiền sinh lợi”, thì office MT Eastmark City là “ngôi sao mới” của dòng sản phẩm đầu tư, đón đầu sự bùng nổ của xu hướng làm việc linh hoạt. Sở hữu diện tích 60,4–123,6m², office tại dự án đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), công ty khởi nghiệp (startup), đại lý quảng cáo, sáng tạo (agency) hay mô hình văn phòng chia sẻ (co-working), văn phòng “ảo” (virtual office).

Những năm gần đây, xu hướng làm việc “hybrid” (kết hợp tại chỗ - từ xa), văn phòng tại nhà và văn phòng chia sẻ đang tăng trưởng mạnh, xuất phát từ nhu cầu tối ưu chi phí vận hành và sự thay đổi trong thói quen để thích nghi thời đại mới.

Tại thành phố Thủ Đức cũ, mô hình co-working tăng trưởng hơn 15%/năm (CBRE Việt Nam). Tuy nhiên, gần như không có dự án căn hộ nào sở hữu office bài bản, hoàn thiện như MT Eastmark City, khiến sản phẩm càng trở nên hiếm có và dư địa tăng trưởng rất lớn.

Văn phòng với diện tích linh hoạt, tối ưu hóa công năng, phù hợp với xu thế của các mô hình làm việc mới.

Khác với đa số sản phẩm thương mại còn đang xây dựng, shop và office MT Eastmark City đều đã hoàn thiện, bàn giao ngay, pháp lý minh bạch – sổ hồng chỉ sau 1–3 tháng. Trong bối cảnh ngành bán lẻ, dịch vụ và tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh, sản phẩm “vận hành ngay” giúp kích hoạt dòng tiền sớm, rút ngắn tối đa thời gian hoàn vốn. Đặc biệt, dự án được vận hành bởi Savills – bảo chứng cho chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác ổn định.

Một yếu tố “ăn tiền” khác làm nên tiềm năng vượt trội chính là nguồn cầu tại chỗ. Khi hoàn thiện toàn bộ 15ha, MT Eastmark City dự kiến đón khoảng 6.000 cư dân. Hiện tại, khu nhà phố và hơn phân nửa phân khu cao tầng Eastmark 1 đã có cư dân về ở, hình thành cộng đồng sẵn có ước tính hơn 3.000 người, chủ yếu là gia đình trẻ, chuyên gia,… Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu cao và thường xuyên, tạo dòng khách ổn định cho mọi hoạt động kinh doanh.

HƯỞNG TRỌN ĐỘNG LỰC THƯƠNG MẠI – TÀI CHÍNH – CÔNG NGHỆ CAO CỦA KHU ĐÔNG

Sức hấp dẫn của bộ đôi shop và office MT Eastmark City còn đến từ vị trí 3 mặt tiền chiến lược là Vành đai 3 – Trường Lưu – Lò Lu, điểm hội tụ các dòng chảy thương mại – dịch vụ nhộn nhịp nhất khu Đông TP.HCM.

Vành đai 3 dự kiến vận hành toàn tuyến năm 2026, mở ra khả năng kết nối tức thời đến Đồng Nai và vùng “duyên hải TP.HCM mới” (Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Song song đó, tuyến Lò Lu hoàn thiện nâng cấp sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến các khu đô thị mới và trung tâm thành phố.

Trong “tam giác tăng trưởng” công nghệ – giáo dục – thương mại của Khu Đông, MT Eastmark City hưởng lợi trực tiếp từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, Làng Đại học, các trung tâm công nghệ – sáng tạo mới đang dần hình thành, quy tụ hàng trăm nghìn kỹ sư, chuyên gia, nhân sự trình độ cao trong nước và quốc tế đến sinh sống, làm việc, tạo lực cầu bền vững cho bất động sản thương mại.

Hiện tại, nhu cầu mặt bằng kinh doanh và văn phòng tại khu Đông tiếp tục tăng mạnh theo tốc độ đô thị hóa, trong khi nguồn cung đã hoàn thiện, pháp lý đầy đủ gần như bằng không. Sự đối lập này khiến giỏ hàng shop và office MT Eastmark City trở thành “siêu phẩm” hiếm hoi.

MT Eastmart City đón trọn dòng dịch chuyển giao thương từ các trục hạ tầng trọng điểm.

Mức giá dự kiến lại càng củng cố sức hút dự án - chỉ từ 40 triệu đồng/m2 cho office và từ 68 triệu đồng/m2 cho shop, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 90–150 triệu đồng/m2 của các dự án cùng phân khúc trong khu vực.

Thêm vào đó, chủ đầu tư Điền Phúc Thành và đối tác kinh doanh chiến lược Gamuda Land còn triển khai các phương thức thanh toán linh hoạt. Từ thanh toán nhanh nhận chiết khấu cao, đến chia nhỏ theo giai đoạn giúp nhà đầu tư dễ dàng cân đối dòng tiền. Ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% giá trị sản phẩm, thậm chí đến 95–100%, giảm đáng kể chi phí vốn ban đầu.

Quy tụ toàn bộ ưu thế “ hiếm – tốt – rẻ” từ vị trí tâm điểm giao thương, nhu cầu thực mạnh mẽ, mức giá hiếm có đến ưu đãi vượt trội, bộ đôi sản phẩm thương mại - dịch vụ và văn phòng tại MT Eastmark City đang trở thành lựa chọn sáng giá bậc nhất thị trường hiện nay.

Với quỹ căn vô cùng giới hạn và tốc độ quan tâm tăng nhanh từng tuần, đây là “cơ hội vàng” chỉ dành cho nhà đầu tư nhạy bén nắm bắt cơ hội đón sóng thị trường, hưởng trọn giá trị tăng trưởng vượt bậc trong tương lai gần.