Thanh Hóa: Tổng thu nội địa quý I/2026 ước đạt hơn 10.700 tỉ đồng

Ba tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.794 tỉ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 33,1% dự toán Trung ương giao. Riêng tháng 3, số thu ước đạt 4.885 tỉ đồng, gấp 2,02 lần so với tháng 3/2025.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, bức tranh thu ngân sách quý I có sự phân hóa rõ nét nhưng nhìn chung vẫn duy trì đà tăng trưởng dương.

TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG NHỜ ĐỘNG LỰC TỪ ĐẤT VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điểm sáng lớn nhất đến từ khoản thu tiền sử dụng đất, đạt 4.332,7 tỉ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ, khẳng định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cùng với hiệu quả từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp tích cực với 2.586,6 tỉ đồng, tăng 13,9% so với quý I/2025. Trong khi đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh mang về 1.755,3 tỉ đồng, tăng 25,7%, cho thấy sự sôi động của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Các sắc thuế khác như thuế thu nhập cá nhân (466,2 tỉ đồng), thu khu vực doanh nghiệp nhà nước (453,1 tỉ đồng), thuế bảo vệ môi trường (435 tỉ đồng) và lệ phí trước bạ (349 tỉ đồng) đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lần lượt đạt 107,3%, 126,1%, 109,7% và 142% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ xổ số kiến thiết cũng tăng 32,9%, đạt 14,2 tỉ đồng, cùng với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 38,2%, phản ánh sự ổn định trong các nguồn thu thường xuyên.

MỘT SỐ KHOẢN THU GẶP KHÓ KHĂN

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn có 5/16 khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý nhất là thu tiền thuê đất, mặt nước chỉ đạt 24,1 tỉ đồng, bằng 40,3% so với quý I/2025. Thu tiền sử dụng đất khu vực biển giảm sâu chỉ còn 598 triệu đồng, tương đương 4,1% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản đạt 8,5 tỉ đồng, bằng 73,2%. Khoản thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ đạt 189 triệu đồng, bằng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu khác ngân sách cũng giảm nhẹ, ước đạt 206,4 tỉ đồng, bằng 95,9%.

Theo đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, kết quả thu ngân sách quý I/2026 phản ánh bức tranh kinh tế đa chiều, trong đó các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh và đầu tư vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi một số khoản thu mang tính thời vụ hoặc liên quan đến cơ chế chính sách có sự sụt giảm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng để phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 được giao.

Với kết quả đạt được trong quý I, Thanh Hóa đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong điều hành ngân sách, tạo tiền đề vững chắc cho các tháng tiếp theo.