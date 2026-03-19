Thanh Hóa: Tổng thu nội địa quý I/2026 ước đạt hơn 10.700 tỉ đồng

Thiên Anh

19/03/2026, 16:05

Ba tháng đầu năm 2026, kinh tế Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh ước đạt 10.794 tỉ đồng, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 33,1% dự toán Trung ương giao. Riêng tháng 3, số thu ước đạt 4.885 tỉ đồng, gấp 2,02 lần so với tháng 3/2025.

Thuế tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Thanh Hóa, bức tranh thu ngân sách quý I có sự phân hóa rõ nét nhưng nhìn chung vẫn duy trì đà tăng trưởng dương. 

TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG NHỜ ĐỘNG LỰC TỪ ĐẤT VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điểm sáng lớn nhất đến từ khoản thu tiền sử dụng đất, đạt 4.332,7 tỉ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ, khẳng định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ cùng với hiệu quả từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng góp tích cực với 2.586,6 tỉ đồng, tăng 13,9% so với quý I/2025. Trong khi đó, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh mang về 1.755,3 tỉ đồng, tăng 25,7%, cho thấy sự sôi động của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Các sắc thuế khác như thuế thu nhập cá nhân (466,2 tỉ đồng), thu khu vực doanh nghiệp nhà nước (453,1 tỉ đồng), thuế bảo vệ môi trường (435 tỉ đồng) và lệ phí trước bạ (349 tỉ đồng) đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lần lượt đạt 107,3%, 126,1%, 109,7% và 142% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ xổ số kiến thiết cũng tăng 32,9%, đạt 14,2 tỉ đồng, cùng với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 38,2%, phản ánh sự ổn định trong các nguồn thu thường xuyên.

MỘT SỐ KHOẢN THU GẶP KHÓ KHĂN

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn có 5/16 khoản thu đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý nhất là thu tiền thuê đất, mặt nước chỉ đạt 24,1 tỉ đồng, bằng 40,3% so với quý I/2025. Thu tiền sử dụng đất khu vực biển giảm sâu chỉ còn 598 triệu đồng, tương đương 4,1% so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ quỹ đất công và hoa lợi công sản đạt 8,5 tỉ đồng, bằng 73,2%. Khoản thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ đạt 189 triệu đồng, bằng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu khác ngân sách cũng giảm nhẹ, ước đạt 206,4 tỉ đồng, bằng 95,9%.

Theo đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, kết quả thu ngân sách quý I/2026 phản ánh bức tranh kinh tế đa chiều, trong đó các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh và đầu tư vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi một số khoản thu mang tính thời vụ hoặc liên quan đến cơ chế chính sách có sự sụt giảm. Thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn thu tiềm năng để phấn đấu hoàn thành dự toán năm 2026 được giao.

Với kết quả đạt được trong quý I, Thanh Hóa đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong điều hành ngân sách, tạo tiền đề vững chắc cho các tháng tiếp theo.

Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

Huế thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm

Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 20.789 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

Chi phí logistics tăng trở lại: Thách thức mới với doanh nghiệp xuất khẩu

Sau giai đoạn hạ nhiệt, chi phí logistics đang quay trở lại xu hướng tăng trong năm 2026, tạo áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trong một nền kinh tế có độ mở cao, với tổng kim ngạch thương mại tiến gần mốc 1.000 tỷ USD, mọi biến động về chi phí logistics đều có thể tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Ninh Bình "đánh thức" tiềm năng các khu du lịch biển

Sau sáp nhập, Ninh Bình sở hữu 89,45km bờ biển cùng Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, mở ra không gian phát triển kinh tế biển đầy tiềm năng. Tuy nhiên, hạ tầng chưa đồng bộ và sản phẩm du lịch thiếu điểm nhấn khiến lợi thế này chưa được khai thác hiệu quả.

Những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại toàn cầu. Tại buổi trao đổi trực tuyến chiều 13/3, đại diện nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trực tiếp xuất khẩu đã chia sẻ kinh nghiệm mở rộng thị trường, tận dụng lợi thế của doanh nghiệp Việt trong tình hình mới…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tàu xà lan Thành Đạt 86 đâm vào cầu Ghềnh (cầu Gành) trên sông Đồng Nai, gây hư hỏng kết cấu cầu và làm gián đoạn hoạt động tuyến đường sắt Bắc Nam trong nhiều ngày.

Thị trường nội địa đang từng bước mở rộng về quy mô. Việc "người Việt dùng hàng Việt" trở thành bài toán lâu dài, cộng hưởng từ sự nỗ lực của doanh nghiệp và chính sách, chiến lược của Nhà nước; sự phối hợp hỗ trợ của các hiệp hội, ngành hàng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

