Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo giá trị thực chất là yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp trong năm 2026. Nhiều dự án thủy lợi, lâm nghiệp đã đạt kết quả tích cực, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và yêu cầu đổi mới quản lý trong bối cảnh chính sách, cơ chế ngày càng hoàn thiện.

Ngày 19/3/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì buổi làm việc với các Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai định hướng cho năm 2026.

NHIỀU DỰ ÁN LỚN HOÀN THÀNH, PHÁT HUY HIỆU QUẢ

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2025, các Ban quản lý dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc hoàn thành các công trình trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 đã cơ bản hoàn thành cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cánh Tạng và tổ chức khánh thành vào tháng 8/2025. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết nước, phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Hệ thống đường ống của dự án hiện vẫn đang tiếp tục được thi công và dự kiến hoàn thành vào quý 4/2026. Bên cạnh đó, trạm bơm Phù Sa cũng đã hoàn thành và được bàn giao trong quý 4/2025, góp phần nâng cao năng lực tưới tiêu cho khu vực.

Đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, song đơn vị vẫn đảm bảo tiến độ thi công nhờ chủ động tháo gỡ vướng mắc và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, công trình đã thực hiện nút cống dẫn dòng và tích nước từ ngày 8/11/2025, kịp thời phục vụ công tác phòng chống lũ lớn giữa tháng 11 cùng năm. Ngoài ra, dự án hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - Bà Râu - Sông Trâu cũng đã hoàn thành và dự kiến bàn giao trong quý 2/2026.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tập trung triển khai các công trình kiểm soát nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cống âu Rạch Mọp đã đủ điều kiện vận hành tạm thời từ tháng 2/2025, góp phần kiểm soát xâm nhập mặn, triều cường và giữ ngọt cho sản xuất nông nghiệp. Dự án kè Hồng Ngự (bờ Nam) cũng ghi nhận tiến độ tích cực khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và thi công vượt kế hoạch khoảng 2 tháng.

Song song với các dự án trong nước, các Ban cũng tích cực triển khai các chương trình sử dụng vốn ODA và hợp tác quốc tế. Ban CPO Thủy lợi đang chuẩn bị 6 dự án lớn gồm ADB9, ADB10, WB10, WB11/MERIT, JICA5 và KEXIM2. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án này đang gặp nhiều thách thức do yêu cầu liên vùng, liên tỉnh và quy trình chuẩn bị kéo dài.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Ban CPO Lâm nghiệp đang triển khai nhiều dự án quan trọng liên quan đến bảo tồn và phát triển rừng bền vững. Các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế như KfW, KOICA, FAO hay UNDP tập trung vào bảo tồn hệ sinh thái rừng, quản lý đất ngập nước, phục hồi rừng và phát triển sinh kế cho người dân miền núi. Nhiều dự án đã hoàn thiện văn kiện hoặc đang trong quá trình trình phê duyệt, cho thấy sự chủ động và tích cực của các đơn vị trong việc huy động nguồn lực quốc tế.

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VẪN LÀ ĐIỂM NGHẼN LỚN NHẤT

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, các Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “điểm nghẽn” lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do việc áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư chưa đồng bộ giữa các địa phương. Bên cạnh đó, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp cũng phần nào ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận những kết quả mà các Ban đã đạt được, đặc biệt trong việc xử lý dứt điểm nhiều công trình tồn đọng kéo dài và đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: "Quyền hạn của chủ đầu tư đã được mở rộng, đồng nghĩa với trách nhiệm cũng lớn hơn".

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách, các đơn vị không thể tiếp tục làm theo cách cũ.

Việc cập nhật và nắm vững các quy định mới, đặc biệt là Luật Đầu tư công và các quy định về ODA sửa đổi, là yêu cầu bắt buộc. Quyền hạn của chủ đầu tư đã được mở rộng, đồng nghĩa với trách nhiệm cũng lớn hơn, đòi hỏi sự chủ động và chuyên nghiệp trong quản lý". Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các Ban được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế nội bộ, phân công rõ ràng trách nhiệm đến từng cá nhân. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Các Ban quản lý dự án được khuyến khích tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sáng kiến, cải tiến trong quản lý, đặc biệt là ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

Định hướng cho năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các Ban tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi.

Thứ nhất: Bảo đảm việc làm cho người lao động là yếu tố then chốt đối với các đơn vị sự nghiệp trong bối cảnh áp lực công việc lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế.

Thứ hai: Bảo đảm thu nhập, gắn với hiệu quả công việc và tổ chức sản xuất.

Thứ ba: Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu thiết kế và lập dự án.

Thứ tư: Thực hiện trách nhiệm xã hội, đảm bảo yếu tố môi trường, an sinh và lợi ích của người dân trong quá trình triển khai dự án.