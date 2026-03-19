Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất
Chu Khôi
19/03/2026, 16:00
Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo giá trị thực chất là yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp trong năm 2026. Nhiều dự án thủy lợi, lâm nghiệp đã đạt kết quả tích cực, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và yêu cầu đổi mới quản lý trong bối cảnh chính sách, cơ chế ngày càng hoàn thiện.
Ngày 19/3/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì buổi làm việc với các Ban quản lý dự án ngành nông
nghiệp, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai định hướng
cho năm 2026.
NHIỀU DỰ ÁN LỚN HOÀN THÀNH, PHÁT HUY HIỆU QUẢ
Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2025, các Ban quản lý dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong việc hoàn thành các công trình trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Trong đó, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 đã cơ
bản hoàn thành cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Cánh Tạng và tổ chức khánh
thành vào tháng 8/2025. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng
trong việc điều tiết nước, phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Hệ thống
đường ống của dự án hiện vẫn đang tiếp tục được thi công và dự kiến hoàn thành
vào quý 4/2026. Bên cạnh đó, trạm bơm Phù Sa cũng đã hoàn thành và được bàn
giao trong quý 4/2025, góp phần nâng cao năng lực tưới tiêu cho khu vực.
Đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, dù gặp
nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, song đơn vị vẫn đảm bảo tiến
độ thi công nhờ chủ động tháo gỡ vướng mắc và vận động người dân bàn giao mặt bằng.
Dự án hệ thống dẫn nước hồ Sông Chò 1 không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn vượt kế
hoạch đề ra. Đáng chú ý, công trình đã thực hiện nút cống dẫn dòng và tích nước
từ ngày 8/11/2025, kịp thời phục vụ công tác phòng chống lũ lớn giữa tháng 11
cùng năm. Ngoài ra, dự án hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - Bà Râu - Sông Trâu cũng
đã hoàn thành và dự kiến bàn giao trong quý 2/2026.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Ban Quản lý Đầu tư
và Xây dựng Thủy lợi 10 tập trung triển khai các công trình kiểm soát nguồn nước,
ứng phó với biến đổi khí hậu. Cống âu Rạch Mọp đã đủ điều kiện vận hành tạm thời
từ tháng 2/2025, góp phần kiểm soát xâm nhập mặn, triều cường và giữ ngọt cho sản
xuất nông nghiệp. Dự án kè Hồng Ngự (bờ Nam) cũng ghi nhận tiến độ tích cực khi
hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% và thi công vượt kế hoạch khoảng 2 tháng.
Song song với các dự án trong nước, các Ban cũng tích cực
triển khai các chương trình sử dụng vốn ODA và hợp tác quốc tế. Ban CPO Thủy lợi
đang chuẩn bị 6 dự án lớn gồm ADB9, ADB10, WB10, WB11/MERIT, JICA5 và KEXIM2.
Tuy nhiên, việc triển khai các dự án này đang gặp nhiều thách thức do yêu cầu
liên vùng, liên tỉnh và quy trình chuẩn bị kéo dài.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Ban CPO Lâm nghiệp đang triển
khai nhiều dự án quan trọng liên quan đến bảo tồn và phát triển rừng bền vững.
Các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế như KfW, KOICA, FAO hay UNDP tập
trung vào bảo tồn hệ sinh thái rừng, quản lý đất ngập nước, phục hồi rừng và
phát triển sinh kế cho người dân miền núi. Nhiều dự án đã hoàn thiện văn kiện
hoặc đang trong quá trình trình phê duyệt, cho thấy sự chủ động và tích cực của
các đơn vị trong việc huy động nguồn lực quốc tế.
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VẪN LÀ ĐIỂM NGHẼN LỚN NHẤT
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, các Ban quản lý dự án
ngành nông nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “điểm nghẽn”
lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án. Nguyên nhân chủ yếu là
do việc áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư chưa đồng bộ giữa các địa
phương. Bên cạnh đó, quá trình triển khai mô hình chính quyền hai cấp cũng phần
nào ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các bên liên quan.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn
Hoàng Hiệp ghi nhận những kết quả mà các Ban đã đạt được, đặc biệt trong việc xử
lý dứt điểm nhiều công trình tồn đọng kéo dài và đạt tỷ lệ giải ngân cao.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều
thay đổi về cơ chế, chính sách, các đơn vị không thể tiếp tục làm theo cách cũ.
Các Ban được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy,
hoàn thiện quy chế nội bộ, phân công rõ ràng trách nhiệm đến từng cá nhân. Đồng
thời, cần tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu
mới.
Các Ban quản lý dự án được khuyến khích tăng cường chia sẻ
kinh nghiệm, thúc đẩy sáng kiến, cải tiến trong quản lý, đặc biệt là ứng dụng
công nghệ nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.
Định hướng cho năm 2026, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu
cầu các Ban tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ cốt lõi.
Thứ nhất: Bảo đảm
việc làm cho người lao động là yếu tố then chốt đối với các đơn vị sự nghiệp
trong bối cảnh áp lực công việc lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế.
Thứ hai: Bảo
đảm thu nhập, gắn với hiệu quả công việc và tổ chức sản xuất.
Thứ ba: Tăng cường
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ ngay từ
khâu thiết kế và lập dự án.
Thứ tư: Thực hiện trách nhiệm xã hội, đảm bảo
yếu tố môi trường, an sinh và lợi ích của người dân trong quá trình triển khai
dự án.
2.600 tỷ đồng tăng cường kết nối giao thông và thuỷ lợi tỉnh Hoà Bình
13:31, 09/08/2021
28/12, Công ty Thuỷ lợi Việt Nam bán đấu giá cổ phần
09:19, 05/12/2007
Chính phủ chỉ đạo tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập
Cán cân thương mại thâm hụt hơn 530 triệu USD trong nửa đầu tháng 3/2026
Trong 15 ngày đầu tháng 3/2026, cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt hơn 530 triệu USD dù kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh sự chênh lệch tích lũy từ đầu năm, trong đó khu vực FDI tiếp tục chi phối cả xuất khẩu và nhập khẩu, khiến cán cân thương mại duy trì trạng thái nhập siêu…
Chi phí logistics tăng trở lại: Thách thức mới với doanh nghiệp xuất khẩu
Sau giai đoạn hạ nhiệt, chi phí logistics đang quay trở lại xu hướng tăng trong năm 2026, tạo áp lực đáng kể đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trong một nền kinh tế có độ mở cao, với tổng kim ngạch thương mại tiến gần mốc 1.000 tỷ USD, mọi biến động về chi phí logistics đều có thể tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa.
“Dọn đường” cho xuất khẩu sang Israel giai đoạn phục hồi sau xung đột
Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông gây ra những hệ lụy sâu rộng không chỉ đối với các quốc gia trong cuộc, mà còn làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel đang đứng trước những thử thách chưa từng có, đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ cả phía cơ quan quản lý lẫn cộng đồng doanh nghiệp...
AI và Big Data mở ra bước đột phá quan trọng trong cảnh báo thiên tai
Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các mô hình dự báo độ phân giải cao được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: