TP. Hồ Chí Minh kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách cấp xã trước 31/5

Thi Nguyễn

19/03/2026, 16:12

Thành phố có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được nghỉ việc hoặc được sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Đây là lực lượng đã đồng hành cùng chính quyền cơ sở qua nhiều giai đoạn chuyển đổi...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND 168 xã, phường và đặc khu yêu cầu khẩn trương rà soát, chốt thời hạn kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên toàn địa bàn trước ngày 31/5/2026.

Đây là bước đi cụ thể hóa Kết luận số 137-KL/TW của Bộ Chính trị về việc kết thúc sử dụng lực lượng không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đồng thời phù hợp với lộ trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại đô thị đặc biệt này.

Trước đó, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 6/8/2025 về việc ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

Dự kiến, Thành phố sẽ có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Đây là lực lượng đã đồng hành cùng chính quyền cơ sở qua nhiều giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, theo quy định mới về chuẩn hóa đội ngũ công chức và vận hành bộ máy tại 168 đơn vị hành chính cấp xã sau hợp nhất, mô hình người hoạt động không chuyên trách tại cấp này sẽ chính thức khép lại.

UBND Thành phố cho biết đây là nhiệm vụ có tác động lớn đến tư tưởng và đời sống của một bộ phận người lao động tại cơ sở, do đó Thành phố sẽ áp dụng những chính sách hỗ trợ ưu đãi nhất trong khung quy định.

Cụ thể, Thành phố sẽ áp dụng đồng thời các chính sách tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các cơ chế hỗ trợ đặc thù của địa phương. Đồng thời, chuẩn bị nguồn ngân sách để chi trả trợ cấp nghỉ việc, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người có nguyện vọng.

Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ này khi nghỉ việc, Sở Nội vụ yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương rà soát, thống kê thực trạng và nhu cầu bố trí công chức, viên chức năm 2026 theo các văn bản hướng dẫn trước đó.

Sau khi tinh giản, Thành phố sẽ tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp hiện tại. Mọi khoảng trống về nhân lực cơ sở sẽ được bù đắp bằng việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phân cấp quyền hạn rõ rệt.

Đáng chú ý, văn bản lưu ý quy định về việc hoàn trả trợ cấp. Theo đó, căn cứ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, trường hợp người hoạt động không chuyên trách đã nhận chế độ tinh giản biên chế nhưng sau đó được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc tiếp tục làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong vòng 60 tháng kể từ ngày tinh giản, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho đơn vị đã chi trả.

Về quy trình thực hiện, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chỉ đạo tiếp nhận đơn đề nghị tinh giản biên chế, thực hiện thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt danh sách. Thời hạn hoàn thành việc phê duyệt danh sách phải đảm bảo trước ngày 1/5/2026, thời điểm tinh giản phù hợp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Chính phủ.

Sở Nội vụ Thành phố cho biết sau ngày 31/5/2026, UBND các xã, phường, đặc khu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc rà soát, thẩm định và giải quyết các chính sách liên quan nếu không đảm bảo đúng quy định pháp luật và các nội dung triển khai tại văn bản này. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế phải được báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 5/6/2026 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

09:15, 19/03/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

14:35, 18/03/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

10:38, 18/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp: Tiến độ, hiệu quả đầu tư, giá trị thực chất

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo giá trị thực chất là yêu cầu trọng tâm của ngành nông, lâm nghiệp trong năm 2026. Nhiều dự án thủy lợi, lâm nghiệp đã đạt kết quả tích cực, song vẫn đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là giải phóng mặt bằng và yêu cầu đổi mới quản lý trong bối cảnh chính sách, cơ chế ngày càng hoàn thiện.

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Bộ Y tế đề nghị rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo không đúng nội dung đã được cấp phép, gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, sử dụng trái phép hình ảnh cán bộ y tế, người nổi tiếng…

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Công Thương với các hiệp hội, ngành hàng, nhà phân phối bán lẻ lớn tại TP.HCM mới đây, các doanh nghiệp cho biết vẫn nỗ lực giữ giá bán ổn định trước áp lực đề nghị tăng giá từ nhà sản xuất…

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW để có căn cứ báo cáo Chính phủ...

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan báo cáo Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xem, xét quyết định mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trong năm 2026 trên cơ sở dự báo về mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2026 (từ 4 – 4,5%), nhằm nâng cao mức sống của người nghỉ hưu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

