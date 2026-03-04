Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Hạ Chi

04/03/2026, 07:45

Quy định này được cho cũng sẽ áp dụng với AMD MI325, trong bối cảnh Mỹ lo ngại nguy cơ các dòng chip hiệu năng cao bị sử dụng để tăng cường năng lực AI phục vụ mục đích quân sự...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Bloomberg, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc giới hạn số lượng chip AI NVIDIA H200 được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, với tối đa 75.000 đơn vị cho mỗi doanh nghiệp Trung Quốc. 

Con số này được cho là chưa bằng một nửa nhu cầu đặt hàng mà các doanh nghiệp AI lớn của Trung Quốc như Alibaba và ByteDance đã gửi tới NVIDIA.

H200 là con chip mạnh nhất thuộc thế hệ sản phẩm trước của Nvidia. Trước khi hãng giới thiệu kiến trúc Blackwell vào năm ngoái, H200 từng được xem là tiêu chuẩn công nghiệp trong huấn luyện và vận hành các mô hình AI như ChatGPT.

Con chip này có năng lực tính toán cao gấp sáu lần H20, con chip mà Mỹ từng cho phép bán sang Trung Quốc trước đây, đồng thời vượt trội đáng kể so với các sản phẩm cùng phân khúc của Huawei.

Quy định đang được thảo luận được cho cũng sẽ áp dụng tương tự khi doanh nghiệp Trung Quốc mua dòng MI325 của AMD, dòng chip được đánh giá có hiệu năng tương đương H200.

Một số quan chức Mỹ ngày càng quan ngại các chip AI hiệu suất cao như H200 có thể góp phần tăng cường năng lực AI quân sự của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã đưa Tencent, một công ty AI hàng đầu của Trung Quốc, vào danh sách đen với lý do có liên hệ với quân đội Trung Quốc. 

Trước đây, H200 từng nằm trong diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, song sau đó đã được cho phép xuất khẩu trở lại theo quyết định của Tổng thống Donald Trump vào cuối năm ngoái.

Ban đầu, ông Trump được cho là đã cân nhắc việc cho phép xuất khẩu cả dòng Blackwell sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối cho rằng động thái này có thể làm suy yếu vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực an ninh và AI, chính quyền đã thu hẹp phạm vi, chỉ cho phép xuất khẩu H200, đồng thời áp tổng hạn ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 1 triệu chiếc.

Trong vài tháng qua, giới chức Mỹ đã bổ sung hàng loạt ràng buộc nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc cho phép bán H200 sang Trung Quốc. Trước động thái này, Nvidia thậm chí đã thẳng thắn cho rằng cơ quan quản lý đang áp đặt những điều kiện khắt khe đến mức khiến doanh nghiệp Trung Quốc không còn mặn mà với H200.

Tuần trước, Nvidia cho biết hãng vẫn chưa ghi nhận doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc và cũng không rõ liệu nước này có chấp thuận nhập khẩu chip của hãng hay không, ngay cả trong trường hợp Mỹ bật đèn xanh.

Đột phá có thể tạo ra con chip hoàn hảo, khép lại định luật Moore

12:51, 01/03/2026

Đột phá có thể tạo ra con chip hoàn hảo, khép lại định luật Moore

Trung Quốc sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng chip tiên tiến trong 2 năm

10:02, 26/02/2026

Trung Quốc sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng chip tiên tiến trong 2 năm

DeepSeek có thể đã "vượt rào" cấm của Mỹ, huấn luyện AI trên chip tốt nhất của Nvidia

10:19, 24/02/2026

DeepSeek có thể đã

Từ khóa:

AI bán dẫn chip kinh tế số Nvidia Trung Quốc

Đọc thêm

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone đã vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025...

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Các đơn vị của Samsung tại Việt Nam đã đóng góp khoảng 25,4% tổng doanh thu và gần 10% vào lợi nhuận của tập đoàn mẹ trong năm 2025...

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dữ liệu theo dõi ban đầu của công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy một lượng lớn tài sản mã hoá đã được chuyển từ Iran ra nước ngoài...

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Trong mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, phát triển nhân lực AI và công nghệ cao trở thành yếu tố then chốt. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cùng cách tiếp cận tích hợp đa ngành là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh…

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

Sự gia nhập của ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG vào liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông của đất nước…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

Thị trường

2

5 sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất cho làn da trưởng thành, lão hóa

Đẹp +

3

Chiến sự tại Iran ảnh hưởng xấu tới hàng không Trung Đông và du lịch toàn cầu

Du lịch

4

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Kinh tế số

5

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy