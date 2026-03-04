Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Quy định này được cho cũng sẽ áp dụng với AMD MI325, trong bối cảnh Mỹ lo ngại nguy cơ các dòng chip hiệu năng cao bị sử dụng để tăng cường năng lực AI phục vụ mục đích quân sự...

Theo Bloomberg, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc giới hạn số lượng chip AI NVIDIA H200 được phép xuất khẩu sang Trung Quốc, với tối đa 75.000 đơn vị cho mỗi doanh nghiệp Trung Quốc.

Con số này được cho là chưa bằng một nửa nhu cầu đặt hàng mà các doanh nghiệp AI lớn của Trung Quốc như Alibaba và ByteDance đã gửi tới NVIDIA.

H200 là con chip mạnh nhất thuộc thế hệ sản phẩm trước của Nvidia. Trước khi hãng giới thiệu kiến trúc Blackwell vào năm ngoái, H200 từng được xem là tiêu chuẩn công nghiệp trong huấn luyện và vận hành các mô hình AI như ChatGPT.

Con chip này có năng lực tính toán cao gấp sáu lần H20, con chip mà Mỹ từng cho phép bán sang Trung Quốc trước đây, đồng thời vượt trội đáng kể so với các sản phẩm cùng phân khúc của Huawei.

Quy định đang được thảo luận được cho cũng sẽ áp dụng tương tự khi doanh nghiệp Trung Quốc mua dòng MI325 của AMD, dòng chip được đánh giá có hiệu năng tương đương H200.

Một số quan chức Mỹ ngày càng quan ngại các chip AI hiệu suất cao như H200 có thể góp phần tăng cường năng lực AI quân sự của Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã đưa Tencent, một công ty AI hàng đầu của Trung Quốc, vào danh sách đen với lý do có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Trước đây, H200 từng nằm trong diện hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, song sau đó đã được cho phép xuất khẩu trở lại theo quyết định của Tổng thống Donald Trump vào cuối năm ngoái.

Ban đầu, ông Trump được cho là đã cân nhắc việc cho phép xuất khẩu cả dòng Blackwell sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối cho rằng động thái này có thể làm suy yếu vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực an ninh và AI, chính quyền đã thu hẹp phạm vi, chỉ cho phép xuất khẩu H200, đồng thời áp tổng hạn ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ở mức 1 triệu chiếc.

Trong vài tháng qua, giới chức Mỹ đã bổ sung hàng loạt ràng buộc nhằm hạn chế những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc cho phép bán H200 sang Trung Quốc. Trước động thái này, Nvidia thậm chí đã thẳng thắn cho rằng cơ quan quản lý đang áp đặt những điều kiện khắt khe đến mức khiến doanh nghiệp Trung Quốc không còn mặn mà với H200.

Tuần trước, Nvidia cho biết hãng vẫn chưa ghi nhận doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc và cũng không rõ liệu nước này có chấp thuận nhập khẩu chip của hãng hay không, ngay cả trong trường hợp Mỹ bật đèn xanh.