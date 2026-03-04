Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%
Hạ Chi
04/03/2026, 07:42
Dữ liệu theo dõi ban đầu của công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy một lượng lớn tài sản mã hoá đã được chuyển từ Iran ra nước ngoài...
Elliptic mới đây cho biết dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran là Nobitex đã tăng hơn 700%, đạt trên 500.000 USD chỉ vài phút sau khi diễn ra các cuộc không kích đầu tiên. Biểu đồ phân tích cho thấy tổng giá trị rút ra đã tiến sát mốc 3 triệu USD trong vòng một giờ cùng ngày.
Dấu vết giao dịch ban đầu cho thấy một phần đáng kể tài sản được chuyển tới các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài.
Trong khi đó, ngay trong hôm nay, Chainalysis trích dẫn dữ liệu on-chain tổng hợp từ ngày 28/2 đến 2/3, cho thấy khoảng 10,3 triệu USD tài sản đã được rút khỏi các sàn giao dịch của Iran.
Nobitex hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Iran, chiếm khoảng 87% tổng khối lượng giao dịch tài sản số của quốc gia này. Năm 2025, nền tảng này xử lý khoảng 7,2 tỷ USD giao dịch cho hơn 11 triệu người dùng.
CoinTelegraph cho biết trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đối mặt nhiều sức ép và các lệnh trừng phạt quốc tế kéo dài, người dân Iran ngày càng dựa vào tiền điện tử như một công cụ lưu trữ và chuyển giao giá trị thay thế, bất chấp những hạn chế pháp lý đối với hoạt động giao dịch dân sự.
Tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Ayandeh, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Iran, tuyên bố phá sản sau khi ghi nhận khoản lỗ lũy kế 5,1 tỷ USD và gánh gần 3 tỷ USD nợ phải trả, ảnh hưởng tới hơn 42 triệu khách hàng.
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Iran cũng cảnh báo tám ngân hàng nội địa khác có nguy cơ giải thể nếu không tiến hành cải tổ mạnh mẽ.
Dù vậy, bản thân các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đối mặt không ít rủi ro.
Tháng Sáu vừa qua, Nobitex từng hứng chịu một vụ tấn công mạng gây thiệt hại khoảng 81 triệu USD, cho thấy những thách thức về an ninh và ổn định mà thị trường tài sản số tại Iran đang phải đối diện.
