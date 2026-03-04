Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Các đơn vị của Samsung tại Việt Nam đã đóng góp khoảng 25,4% tổng doanh thu và gần 10% vào lợi nhuận của tập đoàn mẹ trong năm 2025...

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam ghi nhận lợi nhuận ròng 3,53 tỷ USD trong năm 2025, tăng 12% so với mức 3,15 tỷ USD của năm trước. Tổng doanh thu đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8%, theo báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn này công bố mới đây.

Xét theo từng đơn vị, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đóng góp doanh thu lớn nhất với 24,9 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Tiếp theo là Samsung Electronics Việt Nam đạt 16 tỷ USD, tăng khoảng 11%. Samsung Display Việt Nam ghi nhận 13,5 tỷ USD, giảm nhẹ khoảng 2%, trong khi Samsung Electronics HCMC CE đạt 5,1 tỷ USD, tăng 8,7%.

Về lợi nhuận, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Samsung Electronics Việt Nam đều vượt mốc 1 tỷ USD, lần lượt đạt 1,61 tỷ USD và 1,05 tỷ USD. Samsung Display Việt Nam mang về 593,7 triệu USD, còn Samsung Electronics HCMC CE đạt 281,23 triệu USD.

Trên bình diện toàn cầu, Samsung đạt lợi nhuận 31,8 tỷ USD trên tổng doanh thu 234,6 tỷ USD trong năm 2025. Như vậy, riêng các đơn vị tại Việt Nam đã đóng góp 25,4% tổng doanh thu và 9,9% tổng lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn trong năm qua.

Đến nay, Samsung đã đầu tư tổng cộng 23,2 tỷ USD vào Việt Nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Ngoài bốn công ty trên, các đơn vị chủ chốt khác của Samsung tại Việt Nam còn có Samsung SDI Việt Nam, Samsung Electro-Mechanics Việt Nam cùng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đều đặt tại khu vực phía Bắc.

Đáng chú ý, Samsung Electronics mới đây cho biết sẽ chuyển đổi toàn bộ các nhà máy trong và ngoài nước sang mô hình “nhà máy tự chủ AI” vào năm 2030, ứng dụng AI ở mọi công đoạn, từ vận hành, kiểm soát chất lượng đến quản lý chuỗi cung ứng, với mức độ tự chủ cao hơn hẳn so với tự động hóa truyền thống.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Samsung cũng đang từng bước đưa robot hình người vào các dây chuyền sản xuất.

Trong tương lai, doanh nghiệp dự kiến kết hợp AI với các robot chuyên trách: robot vận hành quản lý dây chuyền và thiết bị; robot hậu cần phụ trách vận chuyển vật liệu; robot lắp ráp đảm nhiệm các công đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Tập đoàn này kỳ vọng điều này sẽ tạo ra các cơ sở sản xuất tối ưu, linh hoạt và ít phụ thuộc hơn vào thao tác thủ công.

Ông Lee Young-soo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất của Samsung Electronics, nhấn mạnh: “Tương lai của đổi mới sản xuất không dừng ở tự động hóa đơn thuần, mà hướng tới các cơ sở sản xuất tự chủ, nơi AI am hiểu và có thể độc lập đưa ra quyết định tối ưu".