Trang chủ Kinh tế số

Bốn nhà máy Samsung tại Việt Nam mang về 3,53 tỷ USD lợi nhuận

Hạ Chi

04/03/2026, 07:44

Các đơn vị của Samsung tại Việt Nam đã đóng góp khoảng 25,4% tổng doanh thu và gần 10% vào lợi nhuận của tập đoàn mẹ trong năm 2025...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bốn công ty con của Samsung tại Việt Nam ghi nhận lợi nhuận ròng 3,53 tỷ USD trong năm 2025, tăng 12% so với mức 3,15 tỷ USD của năm trước. Tổng doanh thu đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8%, theo báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn này công bố mới đây.

Xét theo từng đơn vị, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đóng góp doanh thu lớn nhất với 24,9 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Tiếp theo là Samsung Electronics Việt Nam đạt 16 tỷ USD, tăng khoảng 11%. Samsung Display Việt Nam ghi nhận 13,5 tỷ USD, giảm nhẹ khoảng 2%, trong khi Samsung Electronics HCMC CE đạt 5,1 tỷ USD, tăng 8,7%.

Về lợi nhuận, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Samsung Electronics Việt Nam đều vượt mốc 1 tỷ USD, lần lượt đạt 1,61 tỷ USD và 1,05 tỷ USD. Samsung Display Việt Nam mang về 593,7 triệu USD, còn Samsung Electronics HCMC CE đạt 281,23 triệu USD.

Trên bình diện toàn cầu, Samsung đạt lợi nhuận 31,8 tỷ USD trên tổng doanh thu 234,6 tỷ USD trong năm 2025. Như vậy, riêng các đơn vị tại Việt Nam đã đóng góp 25,4% tổng doanh thu và 9,9% tổng lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn trong năm qua.

Đến nay, Samsung đã đầu tư tổng cộng 23,2 tỷ USD vào Việt Nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam. Ngoài bốn công ty trên, các đơn vị chủ chốt khác của Samsung tại Việt Nam còn có Samsung SDI Việt Nam, Samsung Electro-Mechanics Việt Nam cùng một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đều đặt tại khu vực phía Bắc.

Đáng chú ý, Samsung Electronics mới đây cho biết sẽ chuyển đổi toàn bộ các nhà máy trong và ngoài nước sang mô hình “nhà máy tự chủ AI” vào năm 2030, ứng dụng AI ở mọi công đoạn, từ vận hành, kiểm soát chất lượng đến quản lý chuỗi cung ứng, với mức độ tự chủ cao hơn hẳn so với tự động hóa truyền thống.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Samsung cũng đang từng bước đưa robot hình người vào các dây chuyền sản xuất. 

Trong tương lai, doanh nghiệp dự kiến kết hợp AI với các robot chuyên trách: robot vận hành quản lý dây chuyền và thiết bị; robot hậu cần phụ trách vận chuyển vật liệu; robot lắp ráp đảm nhiệm các công đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Tập đoàn này kỳ vọng điều này sẽ tạo ra các cơ sở sản xuất tối ưu, linh hoạt và ít phụ thuộc hơn vào thao tác thủ công.

Ông Lee Young-soo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất của Samsung Electronics, nhấn mạnh: “Tương lai của đổi mới sản xuất không dừng ở tự động hóa đơn thuần, mà hướng tới các cơ sở sản xuất tự chủ, nơi AI am hiểu và có thể độc lập đưa ra quyết định tối ưu". 

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

09:18, 27/02/2026

Samsung Galaxy S26 series với nhiều cải tiến về AI, bản cao nhất giá gần 52 triệu đồng

Apple chính thức “vượt mặt” Samsung về thị phần sau 14 năm

10:28, 13/01/2026

Apple chính thức “vượt mặt” Samsung về thị phần sau 14 năm

Chip 2nm cho điện thoại đầu tiên trên thế giới do Samsung thiết kế

09:22, 22/12/2025

Chip 2nm cho điện thoại đầu tiên trên thế giới do Samsung thiết kế

AI công nghệ điện thoại điện tử kinh tế số Samsung

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone đã vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025...

Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Mỹ xem xét bán tối đa 75.000 chip H200 cho mỗi công ty Trung Quốc

Quy định này được cho cũng sẽ áp dụng với AMD MI325, trong bối cảnh Mỹ lo ngại nguy cơ các dòng chip hiệu năng cao bị sử dụng để tăng cường năng lực AI phục vụ mục đích quân sự...

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dòng tiền rút khỏi sàn giao dịch điện tử của Iran tăng 700%

Dữ liệu theo dõi ban đầu của công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy một lượng lớn tài sản mã hoá đã được chuyển từ Iran ra nước ngoài...

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Nâng chất lượng kỹ sư bán dẫn trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam

Trong mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, phát triển nhân lực AI và công nghệ cao trở thành yếu tố then chốt. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cùng cách tiếp cận tích hợp đa ngành là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh…

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

FPT, Viettel, VNG tham gia liên minh phát triển 6G toàn cầu

Sự gia nhập của ba doanh nghiệp Việt Nam gồm FPT, Viettel, VNG vào liên minh phát triển công nghệ mạng 6G toàn cầu do Qualcomm khởi xướng đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông của đất nước…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

Thị trường

2

5 sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất cho làn da trưởng thành, lão hóa

Đẹp +

3

Chiến sự tại Iran ảnh hưởng xấu tới hàng không Trung Đông và du lịch toàn cầu

Du lịch

4

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Kinh tế số

5

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Dân sinh

