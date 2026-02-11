Thứ Tư, 11/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Như Nguyệt

11/02/2026, 10:51

Tính đến hết tháng 7/2025, trên thế giới có 1.440 vụ kiện đầu tư quốc tế. Các quốc gia ngày càng chú trọng vào công tác phòng ngừa tranh chấp, phát triển đội ngũ nhân sự pháp lý trong nước, giúp phản ứng kịp thời với các tranh chấp và giảm lệ thuộc vào tư vấn quốc tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp vừa đăng tải công khai tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo dự thảo tờ trình, đầu tư nước ngoài là trụ cột chiến lược trên toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn hậu COVID-19 khi dòng vốn dịch chuyển mạnh sang công nghệ cao, kinh tế xanh và năng lượng tái tạo.

Các quốc gia đẩy mạnh ký kết các hiệp định đầu tư quốc tế kèm theo các cam kết bảo hộ nhà đầu tư nước ngoài, dẫn tới phần lớn (khoảng 94%) các hiệp định đầu tư quốc tế có điều khoản về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư, chủ yếu là trọng tài quốc tế.

Tính đến hết tháng 7/2025, trên thế giới có 1.440 vụ kiện đầu tư quốc tế, trong đó có 324 vụ kiện vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Phần lớn các quốc gia bị kiện là các quốc gia đang phát triển (Argentina, Venezuela, An Độ ... ) nhưng cũng có những quốc gia phát triển (Hoa Kỳ, Canada, Tây Ban Nha ... ) trở thành bị đơn trong các tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng với đó, nhiều quốc gia theo đuổi các xu thế cải tổ cơ chế tranh chấp đầu tư quốc tế như loại bỏ hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, thay thế bằng cơ chế khác như tòa án quốc gia hoặc nhà nước xây dựng tòa án đầu tư thường trực; hoặc cải thiện điều khoản tranh chấp đầu tư quốc tế hiện có để giới hạn phạm vi và điều kiện khởi kiện.

Đặc biệt, các quốc gia thường xuyên phải đối mặt với rủi ro tranh chấp đầu tư quốc tế đã chú trọng công tác phòng ngừa tranh chấp, phát triển đội ngũ nhân sự pháp lý trong nước, giúp phản ứng kịp thời với các tranh chấp và giảm lệ thuộc vào tư vấn quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 64 hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư song phương và các hiệp định khác có cam kết về bảo hộ đầu tư (gọi chung là “hiệp định đầu tư”).

Hầu hết các hiệp định đầu tư này đều cho phép nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện Nhà nước, Chính phủ Việt Nam ra trọng tài quốc tế khi cho rằng Nhà nước, Chính phủ hoặc một cơ quan nhà nước (kể cả cơ quan tư pháp) vi phạm các cam kết về bảo hộ đầu tư trong các hiệp định đầu tư tương ứng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng chỉ ra thực trạng hiện nay, các quy định pháp luật liên quan đến phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế còn tản mạn, chưa cụ thể; chưa có quy định cụ thể liên quan đến nguồn lực đảm bảo cho công tác này dẫn đến hiện tượng “chảy máu chất xám” trong đội ngũ cán bộ làm công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế… 

Do đó, việc xây dựng nghị quyết nhằm hoàn thiện các quy định về cơ chế phòng ngừa, cảnh báo và giải quyết sớm tranh chấp, tăng cường hiệu quả của việc giải quyết sớm tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải.

Đồng thời, hoàn thiện các quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; về chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế…

Dự thảo nghị quyết gồm 6 chương, 19 điều, tập trung đẩy mạnh cơ chế phòng ngừa sớm thông qua việc giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể là cơ quan tiếp nhận trực tiếp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của nhà đầu tư nước ngoài hoặc qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phân loại, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị, đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt là xác lập các nguyên tắc nền tảng, bao gồm tuân thủ pháp luật và điều ước quốc tế; bảo đảm minh bạch, nhất quán trong chính sách; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp hiệu quả; quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu mật; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với nguy cơ phát sinh tranh chấp.

Trong đó, Điều 5 quy định rõ về “Ban chỉ đạo liên ngành về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế”.

Việc quy định về thành lập, thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo liên ngành giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả và thống nhất chỉ đạo các các vụ tranh chấp đầu tư có giá trị đặc biệt lớn.

Đề xuất mô hình tòa án giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế

08:49, 05/12/2025

Đề xuất mô hình tòa án giải quyết tranh chấp tại Trung tâm tài chính quốc tế

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

11:40, 28/08/2025

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

20:19, 10/12/2025

Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

Từ khóa:

chính sách đặc thù đầu tư quốc tế hiệp định bảo hộ đầu tư phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế

Đọc thêm

Thủ tướng Việt Nam – Singapore điện đàm thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu

Thủ tướng Việt Nam – Singapore điện đàm thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu

Chiều 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore. Hai bên trao đổi nhiều định hướng hợp tác cụ thể, từ kinh tế, tài chính, năng lượng sạch đến quốc phòng – an ninh và hợp tác khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch tại Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường liên cấp Cẩm Thạch tại Thanh Hóa

Ngày 10/2, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường liên cấp Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ tập thể, sớm đưa tinh thần Đại hội XIV vào cuộc sống

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ tập thể, sớm đưa tinh thần Đại hội XIV vào cuộc sống

Gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định thành công của Đại hội là kết tinh trí tuệ, trách nhiệm và đoàn kết của toàn Đảng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là nhanh chóng cụ thể hóa văn kiện, đưa nghị quyết vào hành động và kết quả thực chất.

Cần hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất

Cần hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần thiết phải hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất. Đồng thời, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện...

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm mọi người, mọi nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, an toàn

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm mọi người, mọi nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, an toàn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm cung ứng hàng hóa, ổn định thị trường, chăm lo người lao động và tổ chức tốt các dịch vụ y tế, giao thông, văn hóa để nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long

Du lịch

2

VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

Kinh tế số

3

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

Chứng khoán

4

Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

5

Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy