Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho TP.HCM trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số.

Ngày 3/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự Hội nghị có các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận ý kiến của cử tri về công tác xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

Đối với TP.HCM, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như: Nghị quyết số 54/2017/QH14, Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, tạo dư địa phát triển vượt trội cho thành phố. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với rất nhiều giải pháp sát thực tế, nhất định TP.HCM sẽ dẫn đầu cả nước về giáo dục, y tế, chăm lo sức khỏe của nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Đối với ý kiến của cử tri về thực hiện các cơ chế đặc thù của TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế đặc thù về tài chính, đầu tư, quy hoạch; tăng quyền chủ động cho Thành phố trong quản lý đất đai, hạ tầng, chuyển đổi số; tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực xã hội cho sự phát triển của Thành phố.

TP.HCM cần có cơ chế thuận lợi hơn trong xây dựng nhà xưởng, đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; chính sách ưu đãi tín dụng, thuế cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần được cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo điều kiện cho các mô hình thí điểm nông nghiệp công nghệ cao tại các địa bàn ven đô. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những quy hoạch quá thời hạn, quy hoạch treo, quy hoạch không triển khai thì phải xóa. Quy hoạch, dự án phải có thời hạn triển khai và không để dự án treo, quy hoạch treo, công trình treo ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã ban hành, sửa đổi một số quy định pháp luật như hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội, trích 5% kinh phí từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên để xóa nhà tạm, nhà dột nát; dành quỹ đất hợp lý cho phát triển nhà ở xã hội; tăng quyền cho thành phố chủ động trong quản lý đất đai, huy động nguồn lực theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Nhấn mạnh quy hoạch cho phát triển phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ giám sát tối cao các dự án sử dụng đất, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm triển khai, chiếm dụng đất; mong muốn Hội đồng nhân dân Thành phố, Hội đồng nhân dân xã, trong thời gian tới sẽ tăng cường giám sát về vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đối với dự án đã phê duyệt nhiều năm nhưng không triển khai, phải rà soát tính khả thi và có thời hạn rõ ràng; nếu cần thiết thì điều chỉnh quy hoạch, bỏ quy hoạch.