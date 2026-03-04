Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU
Với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuẩn bị tốt nhất cho đợt kiểm tra của EC vào tuần tới; không để bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung trong việc gỡ “thẻ vàng” và xây dựng ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng...
Chiều 3/3/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ
trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là cuộc họp đặc biệt
quan trọng diễn ra ngay trước thời điểm Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC)
dự kiến sang Việt Nam làm việc từ ngày 9-19/3, trong khuôn khổ đợt kiểm tra lần
thứ 5 trong 9 năm qua.
RÀ SOÁT TOÀN DIỆN TRƯỚC "GIỜ G"
Hội nghị với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà,
Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cùng
lãnh đạo các bộ, ngành; được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới các tỉnh,
thành phố ven biển.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo xuyên suốt phiên họp, Thủ
tướng nhấn mạnh tinh thần: “Không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng
đến nỗ lực chung của cả đất nước”. Mục tiêu đặt ra là chuẩn bị kỹ lưỡng, báo
cáo toàn diện, kết quả thực chất, giải trình thuyết phục với EC; không có chỗ
cho sự chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.
Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, công tác chống
khai thác IUU nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC và phát triển bền vững ngành
thủy sản đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Bí
thư, Chính phủ và Công điện số 18/CĐ-TTg của Thủ tướng được triển khai quyết liệt,
đồng bộ.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch kiểm
tra, thành lập các đoàn công tác tại địa phương; bước đầu phát hiện, chấn chỉnh
một số hồ sơ “khép không xử phạt” chưa bảo đảm căn cứ pháp lý, yêu cầu rà soát
và xử lý lại đúng quy định.
Về quản lý đội tàu, hơn 80.000 tàu cá đã được đăng ký, cập
nhật trên hệ thống VNFishbase. Các tàu cá “3 không”, không đủ điều kiện hoạt động
được kiểm soát, giao lực lượng tại cơ sở quản lý chặt chẽ vị trí neo đậu.
Đến ngày 1/3/2026, 17/17 địa phương ven biển đã yêu cầu
doanh nghiệp tự kê khai, rà soát hoạt động chế biến, xuất khẩu thủy sản và
thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt,
trong tuần không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
VỪA GỠ “THẺ VÀNG”, VỪA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương
nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thủ tướng nêu rõ mục tiêu kép: vừa phát triển ngành thủy
sản bền vững, lâu dài; vừa gỡ “thẻ vàng” IUU theo khuyến cáo của EU. Theo đó, cần
từng bước giảm cường lực khai thác xa bờ vốn nhiều rủi ro, tăng cường nuôi trồng,
chế biến sâu, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống người dân; đồng thời đáp
ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế về quản lý nghề cá có trách nhiệm.
Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị hành động với
tinh thần nghiêm túc, thực chất, liên tục; “đã nói là làm, đã cam kết phải thực
hiện”, không hình thức, không đối phó. Mọi nội dung liên quan đến phát triển bền
vững ngành thủy sản phải được báo cáo cụ thể, có giải pháp rõ ràng, địa chỉ và
người chịu trách nhiệm cụ thể.
Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại
cần khắc phục ngay: việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu quản lý hoạt động khai
thác còn chưa liên thông, đồng bộ; xử lý theo 5 khuyến cáo của EC cần tiếp tục
hoàn thiện, thể hiện rõ hơn trong báo cáo; tiến độ chuyển đổi nghề tại một số địa
phương còn chậm.
Nguyên tắc được nhấn mạnh là xử lý dứt điểm từng việc,
làm việc nào ra việc đó; bảo đảm tiêu chí dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống
nhất, dùng chung”.
Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa
phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ,
nhất là Công điện số 18/CĐ-TTg.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chuẩn bị báo cáo tổng
thể về phát triển ngành thủy sản bền vững, tập trung vào lộ trình giảm cường lực
khai thác; quản lý đội tàu; kiểm soát sản lượng; ứng dụng công nghệ; nâng cao đời
sống ngư dân. Đồng thời, phối hợp các bộ liên quan xây dựng chương trình, kịch
bản, nội dung làm việc của lãnh đạo Chính phủ với Đoàn EC; hoàn thiện hồ sơ, dữ
liệu; tổ chức tập huấn, thống nhất nội dung giải trình trước khi Đoàn sang làm
việc.
Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Quốc phòng,
Công an, Khoa học và Công nghệ phải phối hợp chặt chẽ, thống nhất số liệu,
không để xảy ra mâu thuẫn thông tin; cử cán bộ chuyên môn trực tiếp tham gia
làm việc, sẵn sàng giải trình các nội dung Đoàn quan tâm.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt
tàu cá xuất, nhập bến; tăng cường tuần tra vùng biển giáp ranh. Bộ Công an đẩy
nhanh điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng; phối hợp làm rõ trách
nhiệm tại các địa phương có tỉ lệ “khép hồ sơ” cao.
UBND các tỉnh, thành phố ven biển phải báo cáo cụ thể kết
quả chuyển đổi nghề, giảm số lượng tàu khai thác, tạo sinh kế cho người dân;
cam kết không để phát sinh vi phạm mới; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc
và nội dung làm việc khi Đoàn kiểm tra thực tế. Những địa phương chưa ban hành
chính sách chuyển đổi nghề phải hoàn thành ngay trong tuần.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) được yêu cầu rà soát, bảo đảm
hệ thống dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Việt Nam phải kiên quyết không để doanh nghiệp nhập các lô hàng vi phạm IUU; đồng
thời xây dựng quỹ hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân.
Các cơ quan báo chí đẩy
mạnh truyền thông, hướng dẫn ngư dân khai thác đúng quy định pháp luật Việt Nam
và quốc tế.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo
dõi, kiểm tra, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo kịp thời những nội
dung vượt thẩm quyền.
Chi 17 tỷ USD nhập khẩu vải, dệt may Việt Nam vẫn “mắc kẹt” phận gia công
Dù mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn đang loay hoay trong bẫy "gia công" khi nút thắt về nguồn cung nguyên phụ liệu, đặc biệt là dệt nhuộm vẫn chưa được tháo gỡ...
Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới
Du xuân Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông cải thiện, giúp việc di chuyển đến các điểm du lịch tâm linh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn...
Đồng bằng sông Cửu Long giữ đà tăng trưởng, chủ động ứng phó thách thức
Dù năm 2025 đối mặt nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp và Môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, khu vực tiếp tục chịu áp lực từ xâm nhập mặn, biến động thị trường, tổ chức bộ máy sau sáp nhập và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững...
Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm
Các nhóm hàng chủ lực như thép, dăm gỗ, dệt may và máy móc thiết bị tiếp tục duy trì ổn định, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hà Tĩnh đạt hơn 600 triệu USD. Số thu hải quan tăng mạnh, đạt trên 1.221 tỷ đồng...
Siết chặt kiểm soát thị trường xăng dầu nội địa trước áp lực xung đột Trung Đông
Trước những xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, trục lợi nhằm ổn định thị trường xăng dầu nội địa...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
