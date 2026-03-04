Thứ Tư, 04/03/2026

Dân sinh

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Nhật Dương

04/03/2026, 09:37

Những tháng đầu năm 2026, tổ chức Công đoàn tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động...

Người lao động ngành dệt may. Ảnh: Thu Hằng.
Người lao động ngành dệt may. Ảnh: Thu Hằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỷ lệ người lao động quay lại làm việc tăng nhanh. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận số lao động trở lại làm việc đạt từ 96% đến 99%.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ lao động trở lại rất cao như: Vĩnh Long, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Huế, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Trị, TP.HCM

So với những năm trước, số lao động trở lại làm việc đúng và sớm hơn thời gian quy định có xu hướng gia tăng, phản ánh tâm lý yên tâm gắn bó của người lao động và triển vọng sản xuất, kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong năm mới.

Thực tế trên không chỉ phản ánh ý thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động mà còn cho thấy thị trường lao động tiếp tục duy trì sự ổn định. Năm 2025, cả nước có 52,4 triệu người có việc làm, tăng hơn 578 nghìn người so với năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm còn 1,65%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 8,9% so với năm 2024.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính những tín hiệu tích cực về việc làm, tiền lương và thưởng đã góp phần tạo tâm lý phấn khởi, giúp người lao động chủ động sắp xếp thời gian, trở lại nhà máy sớm, bảo đảm nhịp sản xuất không bị gián đoạn.

Về tiền lương, tại doanh nghiệp, mức lương bình quân năm 2025 đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11%. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt 12,89 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 10,77 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 8,66 triệu đồng/tháng. Thưởng Tết bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết năm trước.

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các địa phương, ngành, dịp Tết 2026 đã có trên 12 triệu lượt đoàn viên, người lao động và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng.

Đối tượng chăm lo tập trung vào người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương, mất việc làm; công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê; người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết…

Nhờ sự chuẩn bị từ sớm và chăm lo kịp thời, nhiều công nhân yên tâm đón Tết và trở lại làm việc với tâm thế tích cực, góp phần làm nên tỷ lệ quay lại làm việc ngày càng cao qua từng ngày sau kỳ nghỉ.

Trong những tháng đầu năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác chăm lo cho người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trước hết, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật, nâng cao kỷ luật lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất ngay từ những tháng đầu năm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Công đoàn cũng tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động. Công tác đối thoại, thương lượng tập thể được đẩy mạnh theo hướng thực chất, phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ cơ sở.

Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy trong tháng 1/2026, cả nước xảy ra 8 cuộc ngừng việc tập thể (giảm 1 cuộc so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động đề nghị tăng lương, yêu cầu trả lương; đề nghị giảm thời gian tăng ca, tăng phụ cấp, thái độ của quản lý không hợp lý…

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng mở rộng các chương trình phúc lợi dài hạn, đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở, vay vốn ưu đãi, khám sức khỏe, giáo dục cho con công nhân…

Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi số, công đoàn các cấp sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, triển khai các hoạt động chăm lo, tư vấn pháp luật, tiếp nhận phản ánh trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho đoàn viên.

