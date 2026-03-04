Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hà Nội quyết gỡ "điểm nghẽn" để tăng trưởng GRDP trên 11%

Hà Lê

04/03/2026, 08:06

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn”, coi giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh điều hành, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% thành nhiệm vụ của từng đơn vị ngay trong tháng 3.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu

Chiều 3/3, tại hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả, sản phẩm cụ thể; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong lĩnh vực kinh tế, Thủ đô duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay trong tháng Tết. Lũy kế hai tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ tăng 13,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; nhập khẩu tăng 47,5%; khách du lịch đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Đây là minh chứng cho năng lực nội sinh, sự chủ động và điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp.

Song song đó, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ; cơ bản hoàn thành đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi); phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng thể chế và quy hoạch cho giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, theo ông Thắng công tác phân cấp, ủy quyền và tinh gọn bộ máy tiếp tục tạo chuyển biến thực chất. UBND thành phố đã phân cấp, ủy quyền 80 nhiệm vụ cho cấp xã; tiếp nhận, giải quyết hơn 2,2 triệu hồ sơ, tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng. Việc sắp xếp, sáp nhập các sở, ngành không làm gián đoạn công việc, từng bước khẳng định hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn chỉ ra những tồn tại: giải ngân đầu tư công còn thấp, đến ngày 26/2 mới đạt 5,74% kế hoạch năm; còn 336 dự án đầu tư công với tổng vốn 172,6 nghìn tỷ đồng và 424 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hơn 703 cơ sở nhà, đất công chưa có phương án xử lý. Cải cách hành chính và chuyển đổi số chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm.

Tháng 3/2026 được xác định có ý nghĩa đặc biệt khi vừa triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Trong bối cảnh Trung ương kỳ vọng Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, thành phố xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trọng tâm hàng đầu là tổ chức thành công tuyệt đối cuộc bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý kịp thời kiến nghị của cử tri, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện “bộ ba trụ cột chiến lược” gồm quy hoạch – thể chế – mô hình phát triển mới, ưu tiên những nội dung có thể triển khai ngay để tạo sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kích hoạt toàn diện các động lực tăng trưởng, coi giải ngân đầu tư công là yêu cầu mệnh lệnh. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; khẩn trương xây dựng phương án huy động nguồn lực cho kế hoạch đầu tư năm 2026; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên thành chỉ tiêu của từng đơn vị ngay trong đầu tháng 3.

Thành phố đặt yêu cầu tấn công chiều sâu, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” về úng ngập, giao thông, môi trường; hoàn thành 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập trước 30/4/2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, kiểm soát ô nhiễm các dòng sông. Song song đó, thực thi mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TƯ về chuyển đổi số, chuyển từ báo cáo thủ công sang quản trị theo dữ liệu thời gian thực, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Với chủ đề công tác năm 2026 “Kỷ cương, chuyên nghiệp – Đột phá, sáng tạo – Hiệu quả, bền vững”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định quyết tâm không chấp nhận tình trạng trì trệ, chung chung; mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, mốc thời gian và sản phẩm rõ ràng, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

15:44, 02/03/2026

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

16:24, 25/02/2026

Bí thư Thành ủy Hà Nội: “Hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng” các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Từ khóa:

Chủ tịch UBND Vũ Đại Thắng cuộc bầu cử Quốc hội 2026 tăng trưởng Hà Nội 2026

Đọc thêm

Thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Thi tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng ủy Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; khơi dậy và đề cao trách nhiệm của cử tri đối với ngày bầu cử.

Tổng Bí thư yêu cầu siết kỷ luật, bảo đảm tiến độ chương trình công tác quý 1/2026

Tổng Bí thư yêu cầu siết kỷ luật, bảo đảm tiến độ chương trình công tác quý 1/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; rà soát, sắp xếp nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các công việc trong quý 1/2026 và chuẩn bị Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Làm chủ công nghệ, tăng tốc các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi trạng thái từ làm thuê sang làm chủ công nghệ, quản trị, sản xuất trong phát triển đường sắt; bảo đảm tiến độ, chất lượng, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”

Hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”

Chiều ngày 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để định hướng hoàn thiện Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV...

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch

Thế giới

2

Đồng bằng sông Cửu Long giữ đà tăng trưởng, chủ động ứng phó thách thức

Thị trường

3

Mức sống tối thiểu của người lao động sẽ được công bố hằng năm

Dân sinh

4

Đồng Nai hoàn tất gắn mã định danh hơn 913.000 thửa đất

Bất động sản

5

Quảng Trị mời gọi đầu tư tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Dự án

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy