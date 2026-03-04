Hà Nội quyết gỡ "điểm nghẽn" để tăng trưởng GRDP trên 11%

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn”, coi giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh điều hành, cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% thành nhiệm vụ của từng đơn vị ngay trong tháng 3.

Chiều 3/3, tại hội nghị giao ban công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả, sản phẩm cụ thể; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trong lĩnh vực kinh tế, Thủ đô duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay trong tháng Tết. Lũy kế hai tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ tăng 13,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; nhập khẩu tăng 47,5%; khách du lịch đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 36% so với cùng kỳ. Đây là minh chứng cho năng lực nội sinh, sự chủ động và điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp.

Song song đó, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15-NQ/TƯ; cơ bản hoàn thành đề xuất Luật Thủ đô (sửa đổi); phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng thể chế và quy hoạch cho giai đoạn phát triển mới.

Đáng chú ý, theo ông Thắng công tác phân cấp, ủy quyền và tinh gọn bộ máy tiếp tục tạo chuyển biến thực chất. UBND thành phố đã phân cấp, ủy quyền 80 nhiệm vụ cho cấp xã; tiếp nhận, giải quyết hơn 2,2 triệu hồ sơ, tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng. Việc sắp xếp, sáp nhập các sở, ngành không làm gián đoạn công việc, từng bước khẳng định hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn chỉ ra những tồn tại: giải ngân đầu tư công còn thấp, đến ngày 26/2 mới đạt 5,74% kế hoạch năm; còn 336 dự án đầu tư công với tổng vốn 172,6 nghìn tỷ đồng và 424 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; hơn 703 cơ sở nhà, đất công chưa có phương án xử lý. Cải cách hành chính và chuyển đổi số chưa đồng đều, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm.

Tháng 3/2026 được xác định có ý nghĩa đặc biệt khi vừa triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vừa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Trong bối cảnh Trung ương kỳ vọng Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, thành phố xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trọng tâm hàng đầu là tổ chức thành công tuyệt đối cuộc bầu cử, bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý kịp thời kiến nghị của cử tri, không để phát sinh “điểm nóng”.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện “bộ ba trụ cột chiến lược” gồm quy hoạch – thể chế – mô hình phát triển mới, ưu tiên những nội dung có thể triển khai ngay để tạo sản phẩm cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kích hoạt toàn diện các động lực tăng trưởng, coi giải ngân đầu tư công là yêu cầu mệnh lệnh. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; khẩn trương xây dựng phương án huy động nguồn lực cho kế hoạch đầu tư năm 2026; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên thành chỉ tiêu của từng đơn vị ngay trong đầu tháng 3.

Thành phố đặt yêu cầu tấn công chiều sâu, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” về úng ngập, giao thông, môi trường; hoàn thành 10 dự án khẩn cấp chống úng ngập trước 30/4/2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, kiểm soát ô nhiễm các dòng sông. Song song đó, thực thi mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TƯ về chuyển đổi số, chuyển từ báo cáo thủ công sang quản trị theo dữ liệu thời gian thực, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Với chủ đề công tác năm 2026 “Kỷ cương, chuyên nghiệp – Đột phá, sáng tạo – Hiệu quả, bền vững”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định quyết tâm không chấp nhận tình trạng trì trệ, chung chung; mọi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch, mốc thời gian và sản phẩm rõ ràng, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân Thủ đô.