Thủ tướng trao quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và bổ nhiệm lãnh đạo 4 bộ, cơ quan ngang Bộ
Như Nguyệt
04/03/2026, 08:31
Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ,
ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.
Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm
Thường trực Văn phòng Chính phủ.
Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học
Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường
trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Lào Cai, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường
trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao
những cống hiến và nỗ lực của các đồng chí trên các cương vị công tác; dù ở vị
trí nào, các đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng
tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
