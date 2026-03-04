Thủ tướng trao quyết định chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và bổ nhiệm lãnh đạo 4 bộ, cơ quan ngang Bộ

Chiều 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Thủ tướng trao Quyết định điều động, phân công của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ điều động, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực của các đồng chí trên các cương vị công tác; dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của bộ, ngành, địa phương.