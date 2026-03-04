VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone đã vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong quý 3 và quý 4 năm 2025...

Tại sự kiện Mobile World Congress 2026 diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha) mới đây, mạng VinaPhone (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) là đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla (đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới) trao tặng chứng nhận“Best 5G Network Award in Vietnam and SEA”- nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Giải thưởng "Best 5G Network" của Ookla được trao dựa trên chỉ số "Speedtest Connectivity Score" – thước đo toàn diện về trải nghiệm mạng di động 5G của người dùng. Chỉ số này được cấu thành từ ba nhóm tiêu chí chính gồm: Speed Score (tốc độ và độ phản hồi tổng thể, chiếm 50% tổng điểm), Web Browsing (hiệu năng truy cập và tải website, chiếm 25%) và Video Streaming (chất lượng, độ mượt khi xem video trực tuyến, chiếm 25%). Ookla áp dụng phương pháp đo kiểm đánh giá dựa trên các tình huống sử dụng thực tế, thông qua hàng triệu lượt đo kiểm từ người dùng tại Việt nam, phản ánh trải nghiệm hàng ngày của khách hàng.

Chỉ số "Speedtest Connectivity Score" của VinaPhone đạt 83.60, khác biệt rõ rệt so với 02 nhà mạng 5G còn lại tại Việt nam. Đáng chú ý, riêng điểm Speed Score của VinaPhone vượt trội với 75.48 điểm, cao hơn nhà mạng xếp sau tới 8%.

Chất lượng mạng 5G của VinaPhone còn được ghi nhận ở cấp độ khu vực và quốc tế khi vượt qua nhiều "ông lớn" như Singtel (Singapore), Unifi (Malaysia), AIS (Thailand)... để được vinh danh là "Best 5G Network Southeast Asia" - Mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á liên tiếp trong Quý 3 và Quý 4 năm 2025

Đánh giá tốc độ internet hàng tháng của các nhà mạng Việt Nam dựa trên nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), tính đến tháng 12/2025, mạng di động 5G của VNPT có tốc độ tải xuống đạt 312,09 Mbps và tải lên 56,17 Mbps. Trong suốt nửa cuối năm 2025, VNPT là nhà cung cấp dịch vụ 5G duy trì chất lượng ổn định nhất, với mức dao động tốc độ thấp hơn so với các nhà mạng còn lại của Việt Nam.

VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam

Tập đoàn VNPT cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tối ưu mạng lưới ngay từ giai đoạn quy hoạch và phát triển mạng VinaPhone 5G. Không chỉ tập trung vào yếu tố “lượng” như số lượng trạm, phạm vi phủ sóng và tốc độ truy cập, VNPT chú trọng các yếu tố chất lượng trải nghiệm khách hàng, thực hiện quy hoạch mạng vô tuyến dựa trên mô hình dự báo lưu lượng hiện đại và phân tích mật độ người dùng theo từng khu vực, nhằm lựa chọn vị trí trạm tối ưu về vùng phủ, dung lượng và khả năng mở rộng dài hạn.

Ngày 3/3, phát biểu sau khi nhận giải thưởng, ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, chia sẻ: “Best 5G Network" không chỉ mang ý nghĩa một giải thưởng quốc tế, không chỉ phản ánh năng lực công nghệ và chất lượng vận hành ở thời điểm hiện tại mà còn là sự ghi nhận cho hành trình 30 năm VinaPhone (1996-2026) nỗ lực nâng tầm chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế trên bản đồ viễn thông quốc tế.

Nỗ lực trên là minh chứng rõ nét cho chiến lược “Go Global” của VNPT, hướng tới đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ookla, đơn vị sở hữu Speedtest, là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đo lường, phân tích và đánh giá hiệu năng mạng viễn thông. Các chứng nhận và giải thưởng của Ookla được cộng đồng công nghệ và viễn thông quốc tế công nhận rộng rãi, trở thành thước đo uy tín phản ánh chất lượng và năng lực cạnh tranh của các nhà mạng trên phạm vi toàn cầu.

Speedtest là nền tảng đo kiểm tốc độ Internet phổ biến nhất thế giới, với hàng tỷ lượt đo kiểm được thực hiện mỗi năm trên toàn cầu. Dữ liệu từ Speedtest được thu thập trực tiếp từ trải nghiệm thực tế của người dùng trên các thiết bị di động và cố định, thông qua hệ thống máy chủ hiệu năng cao và phương pháp phân tích khoa học, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy cao.