Năng lượng mặt trời sẽ chiếm hơn một nửa công suất phát điện mới của Hoa Kỳ năm 2025

Hầu hết công suất phát điện mới được bổ sung vào lưới điện Hoa Kỳ năm 2025 đều không phát thải, trong đó năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng dẫn đầu...

Theo thông tin từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 21/8, các nhà phát triển đã bổ sung 12 gigawatt (GW) công suất phát điện mặt trời quy mô tiện ích mới tại Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2025, và họ dự định bổ sung thêm 21 GW nữa vào nửa cuối năm.

Nếu những kế hoạch này được hiện thực hóa, năng lượng mặt trời sẽ chiếm hơn một nửa trong số 64 GW mà các nhà phát triển dự định đưa vào vận hành trong năm nay. Các nhà máy điện lưu trữ bằng pin, điện gió và điện khí tự nhiên chiếm gần như toàn bộ công suất bổ sung còn lại cho năm 2025.

Các nhà phát triển có thể lập kỷ lục về công suất bổ sung nếu tất cả 64 GW được đưa vào vận hành trong năm nay. Kỷ lục trước đó về công suất phát điện bổ sung của Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2002, khi các nhà phát triển bổ sung 58 GW vào lưới điện, trong đó 57 GW được cung cấp bằng khí đốt tự nhiên.

Mặc dù các nhà phát triển đã bổ sung công suất điện khí tự nhiên mỗi năm kể từ đó, nhưng các công nghệ khác như điện gió, điện mặt trời và điện lưu trữ bằng pin đã trở thành những lựa chọn phổ biến hơn cho công suất mới.

Nếu các kế hoạch bổ sung công suất cho năng lượng mặt trời quang điện và lưu trữ pin được hiện thực hóa, cả hai công nghệ này sẽ bổ sung thêm công suất so với các năm trước đây. Đối với cả hai công nghệ, sự tăng trưởng này phần lớn là do những thay đổi đang diễn ra ở Texas.

Khoảng 27% (3,2 GW) công suất năng lượng mặt trời được bổ sung cho đến nay trong năm 2025 là ở Texas. Và các nhà phát triển dự kiến ​​sẽ đưa thêm 9,7 GW năng lượng mặt trời vào vận hành tại Texas trong nửa cuối năm nay. Năm ngoái, Texas đã vượt qua California để trở thành tiểu bang có công suất năng lượng mặt trời quy mô tiện ích lớn nhất.

Lưu trữ pin chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng công suất bổ sung trong nửa đầu năm, ở mức 26% (5,9 GW), khoảng một nửa trong số đó là ở Arizona hoặc California. Các nhà phát triển ở Texas dự kiến ​​sẽ đưa 7,0 GW công suất lưu trữ pin vào vận hành trong năm 2025, và phần lớn công suất này sẽ được đưa vào vận hành trong nửa cuối năm.

Các nhà phát triển đã giảm tương đối ít công suất phát điện trong nửa đầu năm 2025. Trong số 8,7 GW công suất phát điện mà các nhà điều hành Hoa Kỳ có kế hoạch cắt giảm trong năm 2025, chỉ có 2,0 GW được cắt giảm trong nửa đầu năm.

So với kế hoạch cắt giảm công suất năm 2025 được báo cáo vào đầu năm, hơn 3,6 GW hiện đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Nếu các kế hoạch cắt giảm hiện tại được thực hiện, các nhà máy điện chạy bằng than sẽ chiếm 71% công suất trong năm nay, tiếp theo là khí đốt tự nhiên (19%).

Năng lượng mặt trời không tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Điều này khiến nó trở thành trọng tâm trong các kế hoạch giảm thiểu carbon của các tiểu bang Hoa Kỳ, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện năng cao kỷ lục do các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và các ngành công nghiệp đang phát triển khác gây ra.

Tuy nhiên, nhiều ưu đãi tài chính của chính phủ liên bang, vốn thúc đẩy sự phát triển của năng lượng mặt trời trong vài năm qua, sẽ biến mất dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, làm tăng thêm sự bất ổn cho sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.