Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Năng lượng mặt trời sẽ chiếm hơn một nửa công suất phát điện mới của Hoa Kỳ năm 2025

Ngọc Lan

21/08/2025, 17:51

Hầu hết công suất phát điện mới được bổ sung vào lưới điện Hoa Kỳ năm 2025 đều không phát thải, trong đó năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng dẫn đầu...

Ảnh minh họa (Ảnh: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)).
Ảnh minh họa (Ảnh: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA)).

Theo thông tin từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 21/8, các nhà phát triển đã bổ sung 12 gigawatt (GW) công suất phát điện mặt trời quy mô tiện ích mới tại Hoa Kỳ trong nửa đầu năm 2025, và họ dự định bổ sung thêm 21 GW nữa vào nửa cuối năm.

Nếu những kế hoạch này được hiện thực hóa, năng lượng mặt trời sẽ chiếm hơn một nửa trong số 64 GW mà các nhà phát triển dự định đưa vào vận hành trong năm nay. Các nhà máy điện lưu trữ bằng pin, điện gió và điện khí tự nhiên chiếm gần như toàn bộ công suất bổ sung còn lại cho năm 2025.

Các nhà phát triển có thể lập kỷ lục về công suất bổ sung nếu tất cả 64 GW được đưa vào vận hành trong năm nay. Kỷ lục trước đó về công suất phát điện bổ sung của Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2002, khi các nhà phát triển bổ sung 58 GW vào lưới điện, trong đó 57 GW được cung cấp bằng khí đốt tự nhiên.

Mặc dù các nhà phát triển đã bổ sung công suất điện khí tự nhiên mỗi năm kể từ đó, nhưng các công nghệ khác như điện gió, điện mặt trời và điện lưu trữ bằng pin đã trở thành những lựa chọn phổ biến hơn cho công suất mới.

Nếu các kế hoạch bổ sung công suất cho năng lượng mặt trời quang điện và lưu trữ pin được hiện thực hóa, cả hai công nghệ này sẽ bổ sung thêm công suất so với các năm trước đây. Đối với cả hai công nghệ, sự tăng trưởng này phần lớn là do những thay đổi đang diễn ra ở Texas.

Khoảng 27% (3,2 GW) công suất năng lượng mặt trời được bổ sung cho đến nay trong năm 2025 là ở Texas. Và các nhà phát triển dự kiến ​​sẽ đưa thêm 9,7 GW năng lượng mặt trời vào vận hành tại Texas trong nửa cuối năm nay. Năm ngoái, Texas đã vượt qua California để trở thành tiểu bang có công suất năng lượng mặt trời quy mô tiện ích lớn nhất.

Lưu trữ pin chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng công suất bổ sung trong nửa đầu năm, ở mức 26% (5,9 GW), khoảng một nửa trong số đó là ở Arizona hoặc California. Các nhà phát triển ở Texas dự kiến ​​sẽ đưa 7,0 GW công suất lưu trữ pin vào vận hành trong năm 2025, và phần lớn công suất này sẽ được đưa vào vận hành trong nửa cuối năm.

Các nhà phát triển đã giảm tương đối ít công suất phát điện trong nửa đầu năm 2025. Trong số 8,7 GW công suất phát điện mà các nhà điều hành Hoa Kỳ có kế hoạch cắt giảm trong năm 2025, chỉ có 2,0 GW được cắt giảm trong nửa đầu năm.

So với kế hoạch cắt giảm công suất năm 2025 được báo cáo vào đầu năm, hơn 3,6 GW hiện đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Nếu các kế hoạch cắt giảm hiện tại được thực hiện, các nhà máy điện chạy bằng than sẽ chiếm 71% công suất trong năm nay, tiếp theo là khí đốt tự nhiên (19%).

Năng lượng mặt trời không tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Điều này khiến nó trở thành trọng tâm trong các kế hoạch giảm thiểu carbon của các tiểu bang Hoa Kỳ, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện năng cao kỷ lục do các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và các ngành công nghiệp đang phát triển khác gây ra.

Tuy nhiên, nhiều ưu đãi tài chính của chính phủ liên bang, vốn thúc đẩy sự phát triển của năng lượng mặt trời trong vài năm qua, sẽ biến mất dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, làm tăng thêm sự bất ổn cho sự phát triển của công nghệ này trong tương lai.

Mỹ khởi động dự án tổ hợp năng lượng mặt trời- hạt nhân- khí đốt lớn nhất thế giới

Mỹ khởi động dự án tổ hợp năng lượng mặt trời- hạt nhân- khí đốt lớn nhất thế giới

Pin năng lượng mặt trời lo ngại bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp rất cao tại thị trường Hoa Kỳ

Pin năng lượng mặt trời lo ngại bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp rất cao tại thị trường Hoa Kỳ

HSBC cung cấp tài chính cho dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam

HSBC cung cấp tài chính cho dự án năng lượng mặt trời tại Việt Nam

Từ khóa:

công suất điện mặt trời Hoa Kỳ Kinh tế xanh lưới điện năng lượng năng lượng tái tạo năng lượng xanh Vneconomy

Đọc thêm

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Ninh Bình cần quy hoạch với tầm nhìn mới, dựa trên trụ cột chiến lược chuyển đổi xanh và số

Trong chuyến làm việc tại Ninh Bình ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh địa phương cần xây dựng quy hoạch với tầm nhìn mới, đặt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số làm nền tảng phát triển lâu dài.

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Mỗi người dân đều có thể trở thành một "chiến sĩ xanh" trên "mặt trận" bảo vệ môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay, như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Khi toàn thể nhân dân đồng lòng, từ mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn để Việt Nam thực sự trở thành đất nước xanh, sạch, đẹp và bền vững...

Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới

Hà Nội có định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng...

Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP

Nghệ An khai thác lợi thế bản địa, gia tăng giá trị từ sản phẩm OCOP

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành một phong trào mạnh mẽ tại Nghệ An, không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra nhiều việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”

Tiêu dùng xanh và cuộc chiến "xanh thật” - "xanh giả”

Khái niệm tiêu dùng xanh đang trở thành lựa chọn của nhiều người trong xã hội hiện đại. Nhưng đi cùng với xu hướng tích cực ấy lại là thực tế phức tạp khi thị trường ngày càng xuất hiện những sản phẩm khoác áo xanh để đánh lừa người tiêu dùng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: